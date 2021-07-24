Чек-лист того, що має зробити дитина на літніх канікулах

Літо часто сприймають як пору, коли можна нічого не робити, спілкуватися з друзями, проводити час перед телевізором за мультиками або з гаджетом у руках.

Але "малина" для дитини закінчується вже з середини літа, коли батьки починають замислюватися про підготовку до школи та записувати її на всілякі курси.

Настанова батькам: канікули варто проводити так, щоб зберігати та формувати пізнавальний інтерес у дітей.

Реклама:

Щоб запам’ятати інформацію, потрібно підкріпити її емоціями. А через позитивні емоції виникає бажання отримувати подібний досвід знову.

Ось декілька ідей для того, щоб з максимальною користю провести час влітку:

✅ Навчання у формі розваги.

На мою думку, це чудовий варіант, щоб навчити дитину чогось нового.

Як правило, це цікаво та весело, тому вона з інтересом підходить до цієї розваги.

А новий матеріал у такому форматі гарно запам‘ятовується.

Реклама:

✅ Level up мови.

Це може бути англійська або будь-яка інша мова.

Розклейте стікери по квартирі на різних предметах. Напишіть на них переклад цього предмета англійською (чи будь-якою іншою) мовою. Це добре для візуалізації слів і, відповідно, дитині легше їх запам‘ятати.

Намагайтесь вести невеличкі діалоги. Обраною мовою запитуйте дитини: як її справи, як пройшов день, які плани на літо тощо. Дитина не має боятись спілкуватись іншою мовою й буде так розвивати свій speaking.

Вмикайте мультфільми англійською з українськими субтитрами. Дитина буде чути мову – це важливо.

Окрім цього, у формі гри можна також розвивати й рідну мову, аби малеча вміла красиво та правильно говорити.

✅ Подорож Україною.

Літом переважно знаходиться час для подорожей. Оберіть собі такі міста/області, де є багато пам‘яток чи історичних моментів.

Так дитина вчитиме історію своєї країни і робитиме це набагато цікавіше, адже не просто сидітиме над підручником. Розповідайте їй про дати, події, пам‘ятки тощо. В майбутньому це навіть знадобитися на ЗНО.

Наприклад, можете обрати західну частину нашої країни для знайомства з різними замками, або зробити екскурсію по пам‘ятках свого міста, якщо немає бажання чи можливості кудись поїхати.

✅ Експериментуйте вдома.

У середній школі розпочнуться такі предмети як фізика та хімія. Досвід показує, що зазвичай ці дві дисципліни діти люблять найменше. Тому, готуйте дитину до них завчасно. Дуже просто – робіть це у формі гри.

Проводьте якісь безпечні хімічні експерименти, щоб показати реакцію, або ж пояснюйте на легких прикладах в життєвих ситуаціях закони фізики. В дітях проснеться інтерес, вони матимуть мінімальну базу, і їм буде легше на самих уроках.

✅ Читайте разом.

Оберіть книжку, прочитайте її всією сім’єю і зберіться обговорити, що сподобалося, а що – ні. Ваша швидкість читання, очевидно, більша за швидкість дитини, тому це не забере багато часу.

Натомість створення такої спільної традиції спонукатиме дитину до розвитку критичного мислення.

Коли шукаєте книжку, дуже важливо переконатися, що дитина захоплена змістом, але також потрібно, щоб книга знайомила з новими словами та ідеями.

✅ Готуйте з дітьми.

Приготування їжі – чудовий спосіб вивчити вимірювання і перетворення величин та дробів.

✅ Виберіться до музею, зоопарку чи на природу.

Так можна виховати в дитині любов до історії, географії та природознавства.

Все нове викликатиме багато питань. Тож батьки мають бути підготовлені.

Можна фотографувати цікаві місця, пам’ятки культури й робити колажі.

Проводьте літо з користю!

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя.

Титульна світлина t.tomsickova/Depositphotos.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.