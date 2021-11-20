Дитина хоче стати блогером: що робити

XXI століття дає нашим дітям нові можливості. Справді, століття, у якому ми живемо, унікальне: скільки можливостей для нас і наших дітей! Діти сучасності можуть легко показати себе і свій талант на різних міжнародних конкурсах чи навіть талант-шоу, та, більш того, навіть заробляти, а іноді й більше своїх батьків.

Загалом зараз діти можуть створювати власний бренд, фактично, із самого малечку.

Сьогодні хочу поговорити з вами на тему дітей-блогерів, адже зараз про це чимало дискусій. Не можна заперечувати той факт, що на дітей впливають блогери. Це нова галузь нашого століття, яку уникнути ніяк не можна. Переважно теперішні кумири для дітей – це YouTube чи TikTok блогери.

То що робити, коли дитина заявила вам про свої наміри бути блогером?

Підтримати. Розглядайте це як можливість розвитку та задоволення вашої дитини. Домовтесь з нею, що це буде її робота (за яку, між іншим, в майбутньому можна буде отримувати дохід, на дитячих каналах багато підписників), разом обговоріть контент, допомагайте їй/йому у його створенні, але не нав‘язуйте свою думку.

Водночас треба бути готовим прийняти і плюси і мінуси блогерства.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Плюси блогерства. Чим воно корисне:

дитина вчиться бути відповідальною, адже має свою роботу;

буде мотивованою та активною, адже займається тим, що цікаво;

розвиватиме креативність (ідеї для відео, як поставити кадр, створення контент-плану, сценарій, текст);

навчиться аналізувати (блогерам необхідний аналіз трендів, чому "не залетіло" якесь відео);

розвиватиметься у сфері інформаційних технологій (робота з програмами, монтаж) та навіть підвищить рівень англійської (не всі потрібні програми для блогерства можуть бути українською чи російською мовами);

тренуватиме навички усного та писемного мовлення;

вчитиметься лідерству і боротиметься зі страхом висловлювати свої думки;

навчиться розділяти конструктив та беззмістовну критику, адекватно реагувати на негатив й відстоювати свої кордони, тобто "загартується";

якщо в майбутньому дитину запрошуватимуть на різні блогерські заходи, навчиться поводитися на публіці та спілкуватись із різними людьми;

блогерські колаборації – розвиток командної роботи та співпраці;

можливість першого заробітку.

На останньому зупинимося, адже цифри наведені нижче вас шокують. На сьогодні блогерство приносить дітям мільйони доларів. Найуспішніші та найпопулярніші з них:

Kids Diana Show

За два роки дівчина зуміла набрати понад 32 мільйонів підписників у YouTube і 120 тисяч в Instagram.

Блогерка на відео розпаковує іграшки, а також грається з рідними. Свій блог Діана веде англійською. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade від $303 тисяч до $4,8 мільйона.

Miss Katy

Нині у Miss Katy понад 14 мільйонів підписників. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade, від $37 тисяч до $598 тисяч.

Сама Катя родом з Одеси, але зараз проживає з сім'єю в Лондоні. У своєму блозі вона публікує ролики про своє повсякденне життя, ігри, нові іграшки і проведення часу з батьками і братом.

Mister Max

Максим Федорук – брат Miss Katy. Зараз у хлопчика 13,7 млн підписників на YоuTube.

Юний блогер також робить огляди іграшок, розкриває секрети свого повсякденного життя і влаштовує різні змагання з сестрою і батьком. Щомісячний дохід каналу за даними Social Blade – $48 тисяч – $767 тисяч.

Мінуси та ризики блогерства

Аби утримати увагу публіки, дуже часто діти йдуть на шокуючі речі. Інколи через свою активність в інтернеті вони стають жертвами.

Дітям показують не властиву віковим потребам поведінку.

В травні багато галасу наробили восьмирічна блогерка Міла Маханець, у якої майже 600 тис. підписників в Instagram та майже 7 млн у Likee, і тринадцятирічний Павло Пай. Вони вдавали закоханість та публікували фото та відео про це. Діло дійшло до поліції.

Жорстокі чи небезпечні експерименти.

Цікавість дітей може призвести до того, що вони починають підпалювати іграшки, аби дізнатися, з чого вони зроблені. Пам'ятайте, що це небезпечно!

Порушення правил.

Приміром, на каналі "Луномосик" (4,7 млн прихильників) діти нібито без дозволу беруть машину та самі нею керують, тікають від мами, без дорослих, обдурюючи провідників, їдуть на справжньому поїзді, беруть гроші без дозволу і купують, що хочуть, або грають в Гру кальмара.

Кібер-булінг. Деякі з найбільш поширених тактик кібер-булінгу включають:

погрозливі та образливого змісту текстові повідомлення або коментарі;

образливі чутки в інтернеті;

публікація погроз або спонукання вбити себе;

створення фейкової веб-сторінки про дитину;

публікація агресивних коментарів про расу, релігію, етнічну приналежність та інші особисті характеристики в інтернеті.

Вихід з цієї ситуації простий – батьки разом з дітьми можуть рахувати лайки під постом, так само засмучуватися через недоброзичливців в коментарях. Спільні переживання зближують і поглиблюють стосунки. До того ж так ви зможете контролювати настрій дитини.

Дитина може забагато часу проводити в Інтернеті.

Надмірне захоплення соціальними мережами може призвести до втрати контакту з дитиною. Ба більше, є діти, які агресивно реагують на обмеження. Однак, якщо правильно сформувати графік дитини, цього можна уникнути.

Наш світ дуже швидко розвивається, а ми можемо лише приймати нове і бути до нього відкритим, при цьому не забувати про обережність.

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина Photocreo/Depositphotos

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