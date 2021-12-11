Непростий сезон: як зібрати дитину на новорічне свято в школу або в дитячий садок

Початок грудня – час замислитися над тим, як одягти дитину на новорічне свято.

Адже в усіх школах та у дитячих садочках, попри пандемію, вже плануються та активно готуються заходи.

Одні заклади запрошують на костюмовані вечірки,"новорічні ялинки", інші обмежуються привітанням та подарунками. Який би формат не обрала школа, варто підготуватися, аби на поспіх не шити костюм тигра або кальмара.

Готовим треба бути до всього. Адже організаторів може, наприклад, надихнути сюжет фільму "Реальне кохання", де дитина грала у святковій дитячій виставі про життя Ісуса Христа у костюмі восьминога.

Тож як зібрати дитину на свято?

Кадр із фільму "Реальне кохання"

Поцікавтеся завчасно про формат свята.

Скоріш за все з середини листопада вчителям відомо про те, в якому стилі буде свято, а в батьківських чатах вже йдуть обговорення того, чого очікувати від свята.

Запитайте у своєї дитини, ким він хоче бути на новорічному ранку або святі. Тоді не буде образ та "істерик".

Так ви швидше зрозумієте, в якому напрямку дитина мислить, і зможете здійснити її бажання.

Якщо ви минулого року вже купляли костюм, не варто вмовляти дитину одягнути торішній святковий костюм (на той випадок, якщо кошти не дозволяють придбати новий). Адже не обов’язково купувати костюм: зараз існує достатня кількість пунктів прокату святкових костюмів за помірну плату, до того ж костюм можна створити власноруч.

Якщо маєте час, спробуйте зшити святковий костюм своїми руками. Благо інформації про це на інтернет-просторах задосить.

Обирайте не громіздкі та важкі костюми. Дитині має бути в ньому зручно

Якщо дитина вибрала незручний наряд або костюм слона, то спробуйте м’яко пояснити йому, чому в ньому може бути некомфортно. .

Приєднайте до процесу створення образу дитину.

Так ви розвиваєте креативне мислення дитини. Беріть до уваги поради дитини та її побажання. І тоді на святковому ранку вона буде з гордістю демонструвати свій наряд, вважаючи, що сама його створила.

Пам'ятайте, що ваша дитина – особистість, тому прислухайтеся до її побажань. Тоді свято буде дійсно веселим!

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя

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