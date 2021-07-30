Нетиповий фандрейзинг: як креативно й ефективно організувати фандрейзингову подію? 

Для переважної більшості неприбуткових організацій, запуск фандрейзингової кампанії – єдиний спосіб продовження власної діяльності через обмежену кількість доступних джерел доходу.

Проте зі наростанням різноманітних установ, що мають за мету надання допомоги, а не отримання прибутку, стає набагато важче зберегти свою унікальність і залучити більше людей зробити пожертву.

Саме тому у таких організаціях виникає потреба не лише присвятити свою роботу некомерційній справі, а й також продумувати та планувати креативні шляхи збільшення кількості донацій.

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Пропоную ознайомитись з кількома кейсами незвичних фандрейзингових подій, які змогли успішно популяризувати свої неприбуткові організації й отримати фінансову допомогу для їхнього розвитку.

Новий "весільний рух" у Польщі – святкування та зоозахисна діяльність разом

Минулого року одна пара у Польщі, яка хотіла допомогти тваринам навіть у день свого одруження, винайшла новий винятковий спосіб збільшити фінансові пожертви на зоозахист.

Окрім того, що на весіллі були запропоновані лише 100% веганські страви (щоб зменшити свій вплив на страждання тварин), саме святкування було креативно поєднане з фандрейзинговою подією. Замість букетів квітів гостям пропонували зробити пожертви для підтримки діяльності польської організації "Відкриті клітки". Усі зібрані кошти були використані на розвиток кампанії проти використання хутра.

Як альтернативу квітам, алкоголю та солодощам, гості весілля мали можливість зробити фінансовий внесок на захист прав тварин.

Своїм прикладом пара продемонструвала, що завдяки своїй креативності та неабиякому бажанню допомогти, можна спланувати унікальне святкування та підтримати небайдужу для молодят справу.

Схожі кейси фандрейзу на весіллі відомі й в Україні. Часто пари збирають, замість квітів та цукерків, корм для собак чи котів, які потім передають у притулки.

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На ранок після гуляння новоспечена сім'я не прокидається у флораріумі й не дарує найближчих півроку всім коробки "весільних" цукерків. А підопічні обраного притулку отримують кілька десятків кілограмів корму (адже ціна одного букета може сягати ціни 10 кілограмової упаковки).

Отже, всі у виграші.

Що ж робити, коли допомагати хочеться, а одружуватись – ні? "Відкриті клітки" знайшли відповідь на це питання ще у 2018 році й організували в кількох містах України тату-фестиваль. "Тату заради звірят" – це фандрейзингова ініціатива.

За допомогою цієї кампанії ми збираємо гроші на соціальні проєкти та вкладатимемо ці гроші в інформаційні проєкти й соціальну рекламу.

Окрім збору коштів на зоозахисну діяльність, важливою метою благодійного фестивалю "Тату заради звірят" є також поширення інформації про порушення прав тварин та привернення уваги до жорстокості щодо них.

Така подія цікава і тату-майстрам, які хотіли б зробити свій внесок у боротьбу за права тварин, і людям не лише через свої благодійні наміри, а за можливість отримати унікальне татуювання на зоозахисну, рослинну чи тваринну тематику.

Для декого важливим аспектом є й те, щоб матеріали для татуювання були етичними: до складу фарби чи вазеліну, який використовується, не входять інгредієнти тваринного походження.

Від такої події вигоду отримують усі: організація, що проводить кампанію – донейти та можливість знайти нових постійних донорів чи волонтерів; тату-майстри – нових клієнтів, приєднання до спільноти благодійників та плюсик у карму; відвідувачі – красиве татуювання та відчуття виконаного обов’язку. А головне – усім весело.

Віртуальні весняні ігри у Південній Каліфорнії задля порятунку собак породи басет-гаундів

Часто фандрейзингові події влаштовуються для привернення уваги до якоїсь вузької проблеми, або однієї з кампаній організацій, а не, наприклад, до зоозахисту взагалі.

Так, в Південній Каліфорнії, до слова, уже 22 роки поспіль влаштовуються Весняні ігри.

Ця подія стала нероздільною частиною неприбуткової організації Basset Hound Rescue, що займається порятунком собак породи басет-гаунд. І вона є одним із найбільших можливих зборів коштів для них.

Головною діяльністю організації є пошук родин для покинутих і поранених басет-гаундів, які опинились на вулиці: кожний безхатній чотирилапий друг потребу медогляду і в багатьох випадках ліків, вакцинацій або операцій.

Саме тому фінансові пожертви для установи є необхідними задля продовження існування та підтримки їхньої праці.

Організація вже допомогла понад 2000 басет-гаундів знайти теплу та турботливу домівку.

Навіть в період пандемії команда вже вкотре організувала щорічні весняні ігри – фандрейзингову подію, під час якої охочі мають змогу купити атрибутику організації й позмагатися у різноманітних конкурсах разом зі своїми улюбленцями, як, наприклад, конкурс талантів і змагання за найкращий костюм!

Завдяки Весняним іграм Basset Hound Rescue зібрали вже понад 26 тисяч доларів, які використовують для підтримки діяльності організації.

Фандрейзингова подія – це не лише про збір коштів, а також про час, коли можна популяризувати свою кампанію для залучення більшої аудиторії та провести його весело й з користю.

Як бачимо з вищезгаданих прикладів, кампанії з фінансових внесків, завдяки своїй оригінальності та унікальності, можуть стати безпрограшним варіантом для усіх, адже вони є необхідними для існування неприбуткових організацій та допомагають новим донорам підтримати благу справу.

Допомагати – це не завжди про просто віддавати гроші, це також про те, що можна віддавати й отримати щось взамін. Креативні фандрейзингові івенти – це про win-win, коли всі залишаються у виграші.

Підтримати діяльність ГО "Відкриті клітки Україна" можна за посиланням.

Валерія Лукьянова, представниця ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП.Життя.

Титульна світлина Remains/Depositphotos.

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