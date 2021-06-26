Фандрейзинг: що це та чому фінансові пожертви важливі для розвитку організацій

Сам термін "fundraising" походить від англійських слів "fund" (кошти, фінанси) і "raise" (збирати, надходити).

Отож, фандрейзинг – це процес залучення коштів й інших ресурсів для реалізації конкретних задач або проєктів, а також для підтримання діяльності та існування організації загалом.

Попри те, що фандрейзинг може здаватися абсолютно не складним процесом, насправді необхідно багато уваги до його різних аспектів та етапів для досягнення успіху.

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Людину, яка підтримує фандрейзингові події та надає добровільну допомогу на безкорисливій основі, називають донором або меценатом.

Зазвичай однією з найголовніших цілей фандрейзингу є залучення нових донорів і зворотний зв’язок від людей, які вже хоч раз робили пожертву.

Проте варто пам’ятати, що правило 80/20 (емпіричне правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80% наслідків спричинені 20% причин) також стосується кампаній по збору донацій: для розвитку організації краще отримувати стабільні невеликі пожертви, аніж великі суми час від часу.

Саме тому багато організацій запускають програми щомісячних пожертв, адже доведено, що вони допомагають систематично залучати невеликі пожертви. Зокрема, підписатись на щомісячну пожертву "Відкритим кліткам" можна тут.

Є два типи ресурсів, які зазвичай збирають під час фандрейзингової кампанії:

матеріальні: гроші, необхідні матеріали, подарунки, друковані документи;

нематеріальні: людські, інформаційні, юридичні, маркетингові.

Вважається, що для ефективного фандрейзингу необхідне систематичне планування, аналіз та звітування, адже це допоможе встановити довіру з донорами та збільшити кількість пожертв.

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Фото: szefei/Depositphotos

Зазвичай ефективна фандрейзингова кампанія включає:

Регулярне звітування: отримати довіру меценатів для своєї роботи може бути складно.

Періодичне звітування про те, як були витрачені залучені ресурси та кошти, допоможе здобути довіру та збільшити кількість донорів. Важливо продемонструвати результати фандрейзингової кампанії, адже це допоможе донорам відчути, що їхні пожертви є вирішальними на шляху до досягнення мети.

Ефективна комунікація: для кращого залучення фінансування важливо вчасно писати листи-подяки меценатам, адже це допоможе їм відчути значущість кожної гривні, яку вони пожертвували.

Вагомим внеском у налагодження стосунків із донорами також може стати регулярна унікальна розсилка з останніми новинами та звітами, адже це допоможе виділитися поміж інших організацій.

Креативність і різноманітність: варто завчасно продумати те, як зробити свою фандрейзингову кампанію унікальною та привабливою для нових донорів.

Окрім цього, важливо використовувати різні ресурси та платформи для фандрейзингу, адже це може допомогти знайти нову аудиторію та потенційно заохотити більше людей зробити пожертву.

Ретельне планування та чітко визначені цілі:це допоможе продумати розв'язання можливих проблем і негараздів завчасно, а також проаналізувати фандрейзингові події для їхньої максимальної ефективності.

Необхідно також звернути увагу на те, наскільки детально та змістовно зазначені цілі фандрейзингової кампанії, адже невизначеність може викликати недовіру у потенційних меценатів.

Гарно розроблена сторінка для пожертв: через те, що не кожна людина, яка заходить на сторінку організації, має на меті зробити донацію, важливо переконатися, що сторінка для пожертв викликає довіру та бажання пожертвувати свої кошти.

У більшості випадків це означає, що сторінка має містити змістовний текст, переконливі фото, онлайн-гарантії безпеки, а також атмосферу щирої подяки за допомогу.

Таргетованість у виборі своєї аудиторії: корисною стратегію для фандрейзингу може бути оцінка збору пожертв з перспективи донорів, аби краще проаналізувати власні переваги та недоліки.

Варто звернути увагу на те, для якого віку та професії планується фандрейзингова подія, адже це допоможе спланувати її більш сфокусовано, що зазвичай спричиняє більшу кількість пожертв.

Недарма кажуть, що фандрейзинг – це справжнє мистецтво, адже його успішність і ефективність потребує багато часу.

Проте одним із найголовніших аспектів будь-якої фандрейзингової події є визначення того, чому іншим людям зазначена проблема має бути важливою настільки, що вони матимуть бажання витрати власні кошти або інші ресурси для її вирішення.

Фандрейзинг є процесом, який дозволяє багатьом благодійним організаціям діяти для досягнення спільної мети, спрямованої на розв’язання якоїсь проблеми чи, у більш глобальному контексті, покращення нашого життя.

Отже, роблячи донацію, навіть сумую у кілька гривень, кожен із нас може допомогти підвищити обізнаність інших про те, що нас турбує.

Валерія Лукьянова, представниця ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина ivelin/Depositphotos

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