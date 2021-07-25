Фандрейзинг в зоозахисті: чому варто жертвувати для добробуту тварин

Понад 1.5 мільйони собак і котів піддаються евтаназії у притулках через недостатню кількість місця, а 77 мільярдів сільськогосподарських тварин помирають в жахливих умовах на фермах через харчову індустрію щороку.

Такі статистичні дані є прямим доказом того, наскільки важливо, аби люди підтримували діяльність зоозахисних організацій. Адже фандрейзинг для них – це зазвичай єдиний спосіб продовжувати працювати й допомагати тваринам.

Пожертва для розвитку організацій із захисту прав тварин може стати чудовим способом допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Особливо в разі відсутності можливості волонтерити внаслідок низки обставин.

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На цьому також наголошує концепція ефективного альтруїзму – формат активізму, який спрямований на досягнення якомога більше соціальних змін завдяки грошовим внескам або прямій роботі в організації. Будь-яка фінансова допомога є важливою для порятунку тварин, і кожна гривня може зробити велику різницю в тому, чи зможе вплив зоозахисної організації стати значнішим.

Є велика кількість різних асоціацій, які сфокусовані на допомозі тваринам. Тож важливо знати, як обрати саме ту, яку варто фінансово підтримати. Спирайтесь не лише на любов до тварин, яких рятує організація чи симпатію до представників конкретної ГО, а й на ефективність та прозорість її роботи.

За інформацією від Animal Charity Evaluators (некомерційна організація, яка займається аналізом і дослідженням найефективніших методів допомоги тваринам), благодійна зоозахисна організація повинна:

Мати потенціал надати найбільшу допомогу тваринам завдяки своїй потужній роботі, а також проілюструвати докази, які зможуть це підтвердити;

Активно оцінювати та вдосконалювати свої програми для того, аби знайти найефективніші способи захисту тварин;

Продемонструвати потребу у фінансуванні для перебігу нових кампаній та більшого впливу.

У 2019 році ГО "Відкриті Клітки Україна" у складі Міжнародної організації Anima International була відзначена званням "TOP Charity" за оцінкою Animal Charity Evaluators, як одна з 4-х найефективніших благодійних зоозахисних організацій у світі.

Фінансові пожертви організації часто допомагають проводити нові розслідування.

Наприклад, нещодавнє розслідування на хутряній фермі у Польщі, яке згодом стало поштовхом для прийняття депутатами заборони розведення тварин на хутро в країні.

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Більше про те, як організація витрачає кошти можна дізнатись у щорічних фінансових звітностях на сайті "Відкритих кліток Україна".

Варто також наголосити на тому, яку користь кожна пожертва приносить для розвитку діяльності зоозахисної організації.

Окрім згаданих вище способів використання коштів, асоціації по захисту прав тварин також потребують фінансування для:

Інформування та освіти суспільства щодо жорстокого поводження з тваринами;

Захисту сільськогосподарських тварин від жахливих умов життя на фермах на системному рівні;

Популяризації рослинного типу харчування для того, аби знизити кількість продуктів тваринного походження у раціоні;

Співпраці з бізнесами з метою відмови від використання негуманних систем утримання тварин та продажу товарів від тварин, з якими поводяться екстремально жорстоко.

Це лише декілька кампаній, які ви можете підтримати завдяки своїй фінансовій допомозі, аби вони стали реальними та збільшили свій вплив.

Варто зазначити, що роблячи пожертву, ви не лише допомагаєте тваринам, а й також стаєте щасливішими.

У 2008 році професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Нортон і його колеги провели дослідження, результати якого показали, що грошовий подарунок комусь підіймає рівень щастя в людини більше, аніж витрати на себе.

У дослідженні 2006 року Хорхе Молл разом із колегами з Національного інституту охорони здоров’я продемонстрували, що у людини, яка займається благодійною діяльністю, активується ділянка мозку, пов’язана з почуттям задоволення, соціальним зв’язком і довірою.

Ба більше, якщо ви робите пожертву на розвиток некомерційної зоозахисної організації, ви можете скористатися правом на податкову знижку.

Наприклад, у сусідній Польщі особливістю податкової системи є те, що кожен платник податків має право пожертвувати 1% від свого податку на благодійність та обрати ту організацію, якій довіряє та хоче підтримати.

У час пандемії особливо важливо пам’ятати про співчуття до тих, хто потребує допомоги.

Тварини не мають належного захисту в суспільстві через нестачу їхніх прав згідно із законами, а фінансова пожертва, якою б незначною вона не була, може суттєво змінити їхнє життя на краще чи навіть врятувати від смерті.

Зробити пожертву на розвиток діяльності "Відкритих кліток" можна на сайті організації.

Валерія Лукьянова, представниця ГО "Відкриті Клітки Україна", спеціально для "УП. Життя".

Титульна світлина Remains/Depositphotos.

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