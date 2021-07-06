Чого очікувати після вакцинації проти COVID-19?

Одне з найпоширеніших питань українців: чого чекати після щеплення від COVID-19? Як людський організм реагує на вакцину? Які реакції є нормальними й навіть очікуваними?

Наш організм реагує на вакцину, а значить тримає все на контролі. І це нормально.

Днями я отримала першу дозу щеплення від COVID-19 вакциною Covishield, і без реакції також не обійшлось. З’явилося відчуття, схоже на звичайний ГРВІ, тільки без кашлю чи нежитю. І це минуло за 16 годин.

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Коли ми знаємо, який механізм дії вакцини, що робити під час реакції та коли потрібно звертатися до лікаря, це значно полегшує сприйняття такої реакції та знижує градус тривоги.

Контрольована реакція протягом кількох годин – це набагато краще, аніж ризик для життя чи довготривалі наслідки від інфекції.

Фото: foremniakowski/Depositphotos

Від щеплення ви не ризикуєте захворіти на COVID-19

Чи заразити когось із близьких. Це перше, що слід пам’ятати.

В Україні на сьогодні зареєстровані 4 вакцини від коронавірусу. Це Covishield, розроблена Oxford/AstraZeneca і виготовлена Serum Institute India, американсько-німецька Pfizer/BioNTech, китайська CoronaVac від Sinovac Biotech Ltd та Janssen компанії Johnson & Johnson.

Всі вони відрізняються за механізмом дії. AstraZeneca, Перша, друга і четверта (векторні і мРНК-вакцина) не містять самих часток коронавірусу. Тож апріорі не можуть спричинити захворювання. CoronaVac містить інактивований, тобто "убитий" варіант збудника, її безпека клінічно підтверджена.

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Вакцина лише імітує інфекцію, а імунна система реагує по-справжньому

Саме тому реакція на щеплення так часто спостерігається.

Імунна система дає організму сигнал про вторгнення, а той запускає цілий каскад захисних механізмів, націлений знищити загарбника. Наприклад, підвищує приток крові до місця введення антигена, щоб більше імунних клітин могли взятись до роботи. Чи підвищує температуру тіла, тим самим намагаючись запобігти розмноженню вірусу.

Саме тому незначні чи середні за проявом побічні ефекти вважаються нормальними й вказують виключно на активну роботу імунітету.

До прикладу, на місцеву реакцію на щеплення Pfizer/BioNTech скаржаться близько 65,4% вакцинованих хоча б однією дозою, на головний біль – до 24,7%.

З Oxford/Astrazeneca ситуація схожа: біль у місці ін’єкції відчувають 54,2% тих, хто отримали щеплення, головний біль – 52,6%.

Серед вакцинованих CoronaVac – 43,3% і 39,6% мали відповідні прояви.

Більшість реакцій схожі для всіх вакцин. До місцевих відносять:

біль у місці введення

набряк і почервоніння

свербіж

До системних реакцій на вакцини відносять:

підвищення температури

почервоніння шкіри

втома

головний біль

біль у м’язах та суглобах

лихоманка

нудота

діарея

Зазвичай ці реакції спостерігаються протягом кількох днів. Ступінь проявів залежить від індивідуальних особливостей організму. Хтось може відчувати лише набряк в місці уколу, у когось підвищиться температура, хтось матиме головний біль.

Важкі реакції, як температура вище 39 С, запаморочення, дуже сильний біль, трапляються вкрай рідко: менше ніж у 1% вакцинованих. Про це йдеться в дослідженнях тут і тут.

Про алергічні реакції

Крім поширених побічних ефектів, рідко зустрічаються серйозні алергічні реакції. Випадки анафілаксії – важкого і загрозливого для життя прояву алергії – були підтверджені для вакцини Pfizer/BioNTech. Їхня частота – 11 випадків на мільйон введених доз.

Саме тому перед щепленням важливо вказати наявність хронічних захворювань, алергій та проконсультуватися з лікарем.

Після щеплення лікарі просять залишитися в медичному закладі протягом 30 хвилин. Не варто нехтувати цією порадою. За цей час може проявитися анафілаксія. У разі необхідності медики нададуть екстрену допомогу.

Що варто знати про випадки тромбозу

За висновком комітету безпеку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), позитивний ефект від щеплення значно перевищує можливі ризики й закликав продовжувати використання вакцини Oxford/AstraZeneca.

Які дослідження підтверджують цей висновок?

ЕМА проаналізувало 169 випадків тромбозу церебральних венозних синусів і 53 випадки тромбозів глибоких вен. Вони були зареєстровані з-поміж 34 мільйонів жителів ЄС та Сполученого Королівства, які отримали щеплення. В сумі це до 7 випадків тромбозів на один мільйон.

Водночас за даними метааналізу, який включав 102 дослідження за участю 64 тисяч людей, у хворих на COVID-19 тромбоемболія легенів розвивається з частотою 7,8%, а тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок – 11,2%9.

Тож Європейське агентство з лікарських засобів закликало продовжити вакцинацію Oxford/AstraZeneca.

Коли таки варто звернутись до лікаря

Враховуючи, що передбачити наперед вірогідність утворення тромбів неможливо, EMA радить спостерігати за змінами в організмі протягом двох тижнів після щеплення і терміново звернутися до лікаря за наявності таких симптомів:

задишка

біль в грудях

набряк кінцівок

довготривалий біль в животі

сильний тривалий головний біль

погіршення зору

підшкірні крововиливи поза місцем ін’єкції

Окрім того, огляду лікаря потребують усі випадки затяжної реакції на будь-яку вакцину, коли місцеві прояви погіршуються через 24 години після щеплення, а системні не проходять протягом кількох днів.

Власний досвід

Днями я отримала першу дозу щеплення від COVID-19 вакциною Covishield, і без реакції також не обійшлось.

Через 8 годин після введення піднялась температура до 38,5 С, з’явився озноб і загальна втома. В цілому було дуже схоже на відчуття при звичайному ГРВІ, тільки без кашлю чи нежитю.

Я пила багато води, приймала жарознижувальні препарати, та за 16 годин все минуло.

Знання механізму дії вакцини й впевненість в тому, що температура не є проявом самого COVID-19, значно полегшили моє сприйняття такого побічного ефекту.

На мою думку, контрольована реакція протягом кількох годин – значно краще, аніж ризик для життя чи довготривалі наслідки від інфекції.

Знання дарують спокій

Хвилюватись про те, як наш організм відреагує на щеплення, – природно і навіть корисно. Така критична оцінка дозволяє згадати про хронічні захворювання чи інші особливості, які заслуговують на увагу лікаря перед проведенням вакцинації.

Знання про те, як імунна система взаємодіє з вакцинами і яких проявів її роботи можна очікувати, значно знижують градус тривоги.

Пам'ятаймо: будь-які побічні ефекти від щеплення, не порівнюються зі шкодою, яку наносить сам коронавірус.

Тому будьмо обізнаними, піклуймося про здоров'я своє і своїх близьких, носімо маски та вакцинуймося при нагоді.

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