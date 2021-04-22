Тромби після вакцинації AstraZeneca: симптоми, хто у зоні ризику та наскільки це небезпечно

AstraZeneca (Covishield) – це перша вакцина, якою почали вакцинувати українців проти COVID-19.

Спершу чи не найбільша претензія була до неї через місце виробництва.

Проте згодом з’явилися тривожні повідомлення про випадки утворення рідкісних тромбів і смертей внаслідок вакцинації AstraZeneca.

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Країни то зупиняли, то відновлювали щеплення цим препаратом. Ось детальна хронологія, як держави реагували на проблеми з вакциною AstraZeneca.

Згодом тромбози додали як "дуже рідкісний" побічний ефект до інформації про вакцину. Водночас Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що користь від цього препарату переважує ризики побічних ефектів.

Проте Данія стала першою країною, яка планує назавжди припинити використовувати вакцину AstraZeneca.

І ЄС ймовірно не продовжуватиме контракт на препарат AstraZeneca.

В Україні ж зараз використовують 500 тис. доз цього препарату. Ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні.

"Українська правда. Життя" спробувала розібратися:

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Які саме тромбози виникають після вакцинації препаратом AstraZeneca та як часто?

Чи варто боятися цього рідкісного порушення згортання крові?

Хто у зоні ризику?

Які симптоми вказують на тромбоз після вакцинації препаратом AstraZeneca?

Чи можна якось запобігти цьому стану або ж запобігти смертельним випадкам?

На ці та інші питання "Українській правді. Життя" допоміг відповісти дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Фото: kshu/Depositphotos

Що таке тромб і що його зазвичай спричиняє?

Тромб – це згусток крові, який може блокувати кровообіг.

Серед факторів ризику виникнення: тютюнопаління, хірургічні операції, рак, тривала нерухомість, випадки тромбозу в сім’ї, прийом препаратів, що містять естроген (протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія), вагітність та/або недавні пологи.

При тромбозі згустки крові найчастіше утворюються у глибоких венах ніг і можуть пересуватися кровообігом. Іноді вони потрапляють в легені, рідше – в мозок і можуть призвести до смерті.

Кожна четверта людина у всьому світі помирає від станів, спричинених тромбозом.

Який саме тромбоз спостерігають після вакцинації Astrazeneca

Дослідники стверджують, що наразі немає ніяких доказів того, що тромбози в типових місцях, тобто ті, які формуються у судинах гомілки, стегна або тазу, більш поширені після вакцинації вакциною AstraZeneca, ніж серед населення зазвичай.

Однак після вакцинації препаратом AstraZeneca у пацієнтів з'являлися згустки в незвичайних частинах тіла, таких як мозок і органи черевної порожнини, а не в ногах, де утворюється більшість тромбів.

Йдеться переважно про випадки:

тромбозу синусів твердої мозкової оболонки,

тромбозу глибоких вен.

Коли кров покидає головний мозок, то перед тим, як потрапити в основні вени, вона стікає в виділений простір – у венозні синуси головного мозку.

Але у деяких людей, хто прийняв вакцину, тромбоцити злипаються в венозних синусах мозку, що перешкоджає відтоку крові з тканин мозку. Це створює тиск в дрібних судинах, і кров просочується в сам мозок, спричиняючи пошкодження.

Водночас при такому тромбозі у пацієнтів знижується кількість тромбоцитів і збільшується ризик сильних кровотеч. Це стан, який називають тромбоцитопенією.

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Яка частота тромбозів після вакцинації?

Спершу AstraZeneca заявила, що спеціально шукала випадки тромбозів серед учасників клінічних досліджень, але їх не було. У дослідженнях брали участь близько 32 500 людей, зокрема, понад 20 000 отримували вакцину.

Згодом компанія повідомила, що станом на 14 березня з 17 мільйонів людей, які отримали вакцину їхнього виробництва на території ЄС та Великої Британії, лише у 15 розвинувся тромбоз глибоких вен, а у 22 – тромбоемболія легеневої артерії.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що його система моніторингу побічних ефектів вакцини станом на 4 квітня отримала 169 повідомлень про випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки і 53 про випадки тромбозу глибоких вен.

Загалом – 222 випадки з 34 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, введених у Великій Британії та Європейській економічній зоні з 30 країнами (Європейський Союз та Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн) за останні три місяці.

Поки що комітет з безпеки EMA провів поглиблений аналіз 62 випадків рідкісних тромбозів у мозку і 24 випадки тромбозу у венах. Серед них було 18 смертельних випадків.

У своїх висновках EMA ще 18 березня повідомило, що в середньому можна було очікувати лише 1,35 випадків тромбозів у мозку серед людей молодше 50 років протягом 14 днів після отримання вакцини AstraZeneca. Утім, на той час вже було зареєстровано 12.

Також німецькі фахівці з вакцинації, які зареєстрували 29 випадків рідкісних тромбів у мозку у жінок у віці від 20 до 59 років, які отримали вакцину AstraZeneca, заявили, що частота випадків в цій групі протягом 16 днів після вакцинації була в 20 разів вищою, ніж очікувалося статистично.

Також Італія повідомила про 11 випадків рідкісних тромбозів після ін'єкцій вакцини від AstraZeneca, 4 з яких – смертельні. У Канаді виявили перший випадок тромбозу після щеплення вакциною від AstraZeneca.

В Україні поки що рідкісних випадків тромбозу після вакцинації не фіксували.

Повідомити про побічні ефекти, які трапилися не в 30-хвилинний період після вакцинації, пацієнт може двома шляхами: зателефонувати лікарю або заповнити заявку на сайті Автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду.

Чи всі випадки тромбозів пов’язані з вакцинацією AstraZeneca?

Так, експерти вже визнали зв’язок між вакциною AstraZeneca та рідкісними тромбозами.

Водночас досі не відомо, чи всі зафіксовані випадки спричинила вакцина.

За словами лікаря Федора Лапія, випадки тромбозів можуть бути спричинені й самим COVID-19, якщо людина заразилася ще до вакцинації, це може бути імунна відповідь на якісь інші чинники, та інші вірусні інфекції.

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Чому може з’явитися тромбоз після вакцини AstraZeneca?

Вчені все ще намагаються зрозуміти причини виникнення надзвичайно рідкісних тромбів, які виникали у людей в період після вакцинації AstraZeneca.

Одне з ймовірних пояснень утворення тромбів і низького рівня тромбоцитів – це імунна відповідь, що приводить до стану, аналогічного тому, який іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували препарат на основі гепарину.

Щеплення, схоже, спричиняє у невеликої кількості людей "неадекватну" імунну реакцію, спрямовану на тромбоцити.

Групи дослідників з Німеччини і Норвегії виявили, що у провакцинованих, у яких розвинулося порушення згортання крові, виробляються антитіла, які активують тромбоцити.

Тромбоцити в свою чергу утворюють небезпечні згустки в різних частинах тіла, зокрема, в головному мозку, що в деяких випадках призводить до рідкісного типу інсульту.

Але чому у деяких людей виробляються антитіла, націлені на тромбоцити, не відомо.

Причиною може бути якийсь компонент вакцини або неадекватна імунна реакція у деяких реципієнтів – або і те, і інше.

Хто у зоні ризику?

Вплив хвороб

До цього часу дослідники не виявили захворювань, які могли би пояснити схильність до серйозних проблем зі згортанням крові після вакцинації.

Це викликає занепокоєння, тому що неможливо визначити, хто саме піддається високому ризику утворення тромбів після щеплення, якщо такий причинно-наслідковий зв'язок існує.

Водночас пацієнтів з тромбозом та / або тромбофілією не відносять до групи з підвищеним ризиком утворення рідкісних тромбів після вакцинації AstraZeneca.

"Тут йдеться про якісь індивідуальні особливості, що називаються індивідуальною непередбачуваністю", – додає лікар.

Стать

Також не відомо, хто більше схильний до тромбозів – чоловіки чи жінки.

Дослідники з Німеччини вивчили дані 11 пацієнтів після вакцинації, серед яких було 9 жінок у віці від 22 до 49 років.

Через 5-16 днів після вакцинації у них виявили один або кілька кров’яних згустків.

У 9-ти був церебральний венозний тромбоз – тромб, який блокує вену, по якій кров виводиться з мозку. У деяких були згустки в легенях, черевній порожнині або інших місцях. 6 з 11 померли, одна – від крововиливу в мозок.

Хоча більшість пацієнтів з тромбозом були жінками, не відомо, чи жінки більш уразливі, ніж чоловіки. Багато медичних працівників в Німеччині – жінки, і вони були одними з перших, хто провакцинувався.

Вік

Схоже, що стан, викликаний вакцинацією, більш ймовірно з’являється у людей у ​​віці до 50 років.

"В когорті людей, у яких була ця реакція після вакцинації, всім постраждалим, крім однієї людини, було менше 50.

Всім іншим було 49 років і менше. Ймовірно, у молодих людей надактивна імунна система", – сказав The Guardian доктор Хосе Пердомо, старший науковий співробітник відділення гематологічних досліджень в клінічній школі Сент-Джордж і Сазерленд Університету Нового Південного Уельсу.

За його словами, це незвично, тому що в інших випадках такого роду тромбозів більш високому ризику піддається літнє населення.

Однак вчені ще не визначили остаточний вік, який є фактором ризику. Невелику кількість випадків таки зареєстрували у літніх людей.

"Сьогодні літнім людям роблять багато щеплень проти COVID-19. Тим не менш, багато країн ще не вивчили всі випадки уважно, і тому ми не можемо бути впевнені в тому, що ця реакція притаманна певним віковим групам", – сказав Пердомо.

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Симптоми, які вказують на тромбоз після вакцинації препаратом AstraZeneca

Симптоми проявляються переважно через 4-20 днів після вакцинації.

EMA радить негайно звернутися за медичною допомогою, якщо після ін'єкції у вас з'являться будь-які з наступних симптомів:

порушене дихання,

біль у грудях,

набряк ніг,

постійний біль в животі,

неврологічні симптоми, як-от сильні і постійні головні болі або помутніння зору,

крихітні плями крові під шкірою за межами місця уколу.

У деяких випадках також може спостерігатися блювота, сплутаність свідомості, неврологічний дефіцит або судоми.

"Це симптоми, які зазвичай виникають при тромбоемболії головного мозку чи легеневих артерій.

І якщо у вас з’являються симптоми, схожі на тромбози, не зволікайте, звертайтеся за допомогою. Це стосується і головного болю, який не минає більше 3 днів, і порушення зору тощо", – додає Лапій.

Як діагностувати тромбоз після вакцинації?

Наразі передбачити ймовірність виникнення таких ускладень після вакцинації неможливо.

Поки що можна лише працювати із наслідками, щоб запобігти смерті.

У разі побічних ефектів, які тривають або рецидивують більше 3 днів після вакцинації, необхідно провести медичну діагностику, радять науковці.

Зокрема, варто провести повний аналіз крові, який включає кількість тромбоцитів, а також аналіз D-димерів і, при необхідності, подальшу візуальну діагностику, наприклад:

магнітно-резонансну томографію серця,

ультразвукову діагностику,

комп'ютерну томографія грудної клітки / черевної порожнини тощо.

У разі ознак тромбозу потрібно провести тестування на відповідні антитіла.

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Чи можна запобігти смерті від тромбозу після вакцинації AstraZeneca?

"Утворення тромбів спостерігається в судинах в незвичайних місцях мозку і черевної порожнини, тому смертність висока", – каже доктор Хосе Пердомо.

За оцінками органів охорони здоров'я Австралії, синдром вражає від 4 до 6 людей на кожен мільйон вакцинованих AstraZeneca, але при його виникненні рівень смертності може досягати 25%.

Водночас в EMA наголошують, що якщо вчасно розпізнати ознаки тромбів і низького рівня тромбоцитів і своєчасно приступити до їхнього лікування, медичні працівники зможуть допомогти постраждалим одужати і уникнути ускладнень.

"Якби своєчасно звернулися, йдеться насамперед, про тромбози венозних синусів, то можна було би зменшити кількість померлих. Не попередити такі випадки, а зменшити ризик смерті", – запевняє Лапій.

З тромбами у головному мозку ситуація дещо складніша.

"Якщо у мозку тромбоз і крововилив, то тут можуть бути більш серйозні наслідки для організму", – каже імунолог.

В українських соцмережах "експерти" почали радити пити аспірин, щоб запобігти утворенню тромбів.

Проте в міжнародних рекомендаціях про це немає ні слова. Це також підтверджує імунолог Федір Лапій.

Німецькі дослідники запропонували лікування внутрішньовенним імуноглобуліном у високих дозах, який використовується для лікування різних імунних розладів.

Також можна вводити препарати, які називають антикоагулянтами або розчинниками крові, але не гепарин – бо стан тромбозів, пов'язаний з вакцинацією, дуже схожий на стан, який рідко зустрічається у людей, яким вводять гепарин.

В EMA прийшли до висновку, що тільки 0,4 людини на кожні 100 тис. у віковій групі 50-59 років можуть постраждати від щеплення, в той час вакцинація допоможе попередити 95,6 госпіталізацій у відділення реанімації та інтенсивної терапії на 100 тис. людей.

Як бути з вакцинами на вибір?

Британський регулятор охорони здоров'я рекомендував людям у віці до 30 років по можливості отримати альтернативну вакцину від COVID-19 замість AstraZeneca.

Водночас Україна собі такого дозволити поки що не може, вважає імунолог Федір Лапій.

"В Україні відчувається дефіцит вакцин. Європа стартувала практично на два місяці раніше і в них з вакциною трохи краще.

Усі країни мали на меті провакцинувати цільові групи населення. І коли їх щепили – тоді вже можна вибирати вакцини.

Чи можемо ми таке дозволити в Україні – ні. У нас поки що є необхідність забезпечити пріоритетні групи населення вакцинацією, і тут ми керуємося тим, яка вакцина і в якій кількості прийде", – каже Лапій.

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