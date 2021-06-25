Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо жінка завагітніла? Пояснення МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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25 червня 2021

Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Такі рекомендації дає Національна експертна група з питань імунопрофілактики, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, у МОЗ рекомендують щепити жінку "генетичною" мРНК-вакциною.

В Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Pfizer.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.

На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

Та у МОЗ не розповіли, про які саме ризики для вагітних йдеться.

Утім, у Всесвітній організації охорони здоров’я не заперечують проти вакцинації вагітних препаратами Pfizer, Moderna та AstraZeneca

Однак наголошують, що  вакцинуватися можна вагітним саме із високим ризиком зараження COVID-19 та тим, хто має супутні захворювання, але тільки після консультації з лікарем.

"У нас немає ніяких конкретних підстав вважати, що будуть певні ризики, які переважили би переваги вакцинації для вагітних", – кажуть у ВООЗ.

Інструкція вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняє щеплювати нею вагітних.

У МОЗ нагадують, що вагітні жінки можуть важче переносити COVID-19.

Але пересторога стосовно COVID-вакцин у тому, що вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях цих препаратів.

"Утім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. 

Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває", – додають у МОЗ.

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