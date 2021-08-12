Чому ми не комсомольці. І чому День молоді – 12 серпня, а не 27 червня

У 2021 слово "комсомолець" в Україні чути навіть трохи лячно. Я впевнений, дехто навіть не знає, що це, але все ж святкує День молоді в останню неділю червня.

Де ж тут зв'язок, спитаєте ви. Зараз все стане на свої місця.

У світі Міжнародний день молоді святкують12 серпня ще з 2000 року, бо таке рішення ухвалила Генеральна Асамблея ООН у 1999. Отже, свято досить давнє, дехто з сучасної молоді стільки не прожив.

То чому ж в Україні День молоді до цього року святкували в останню неділю червня? Може, це якась давня традиція або щось визначне трапилося в цей день?

Якщо коротко, то День молоді відзначали в останню неділю червня відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. Так, цей указ давніший від ухвали Генасамблеї ООН.

Але чому саме остання неділя червня? І хто ще святкує День молоді у цю дату?

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Виявляється, що окрім як в Україні, наприкінці червня День молоді відзначали лише у Російській Федерації, Узбекистані та Республіці Білорусь. Дивна була компанія, чи не так?

Розгортаємо наше міні-дослідження далі і бачимо, що свято в останню неділю червня було запроваджено в СРСР як "День радянської молоді" Указом Президії Верховної Ради Радянського Союзу "Про встановлення Дня радянської молоді" від 7 лютого 1958 року.

Основні завдання щодо відзначення цього свята були покладені на Всесоюзний Ленінський Комуністичний союз молоді (ВЛКСМ, ох, ці страшні абревіатури).

Якесь комуністичне свято виходить. Молодь виступає за зміни в країні, а тут такий собі рудимент з минулого. Хіба ми комсомольці?

Для тих, хто не в темі, КомСоМол – це комуністичний союз молоді, така собі молодіжна машина пропаганди партії. Звучить не дуже, бо кому ж сподобається, коли тобою управляє якась партія. І справді, дуже не хочеться асоціювати наш День молоді з неприємним пережитком минулого.

Міжнародний день молоді зосереджується на побудові кращого світу для дітей і молоді, заохочує розвиток креативного мислення задля кращого майбутнього. А ще у кожного МДМ своя тематика.

У 2021 – це "Трансформація харчових систем: молодіжні інновації для людського та планетарного здоров’я", адже ООН розуміє, що харчування це перш за все про якість життя у всьому світі.

Тому постає вибір між двома днями молоді, які насправді дуже відрізняються у своїх сенсах.

Свято в останню неділю червня в нашій ментальності – це день, коли проводяться фестивалі, вечірки, тощо. Його гасло – розваги та безтурботність!

А от Міжнародний день молоді – це про участь молоді, про її роль та вплив на усі можливі процеси в творені позитивних змін на всіх можливих рівнях. Його гасло – мій голос і думка мають бути почуті!

Відрізняються Дні молоді, еге ж?

Тут очевидно є різниця між радянською молоддю, тою молоддю яка була просто інструментом поширення якихось наративів, і молоддю сучасною, яка здатна реалізовувати свої бажання та вирішувати виклики, які стоять перед суспільством.

Молодь завжди була на чолі змін, саме тому ми з однодумцями сформували текст петиції про перенесення Дня молоді на "міжнародну" дату – 12 серпня.

До нас дослухалися: тепер День молоді офіційно 12 серпня відповідно до указу № 333/2021 президента України. Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року, але ми можемо відзначати День молоді з усім світом вже сьогодні.

Підсумую: міжнародний день молоді – це про єдність задля вирішення глобальних та локальних проблем, це про участь молоді та досягнення взаєморозуміння. "Комсомольський" день молоді, на жаль, про пропагандистське минуле. Але ж ми можемо обирати.

Зміна дати Дня молоді – це більше про символіку та ідеологію. Але хіба це не основа кожного такого свята?

Тому не святкуємо наперед! Ефективно закриваємо питання з декомунізацією в українській молодіжній політиці.

Фото: william87/Depositphotos

Ми зібрали думки представників молоді про усю цю ситуацію.

"Чесно, я не маю такого категоричного висловлення, чому День молоді саме 12 серпня. Тобто для мене святкувати в червні це не ок, це якась застаріла річ, бо хочеться йти в ногу з часом", – каже Юля Мартинюк, піар-менеджерка мережі молодіжних просторів ТВОРИ!.

"Камон, ми тут в 2021 році, а не 1980. Ми інші, ми не такі, як наші батьки, ми задаємо тон і продаємо майбутнє. Для чого нам святкувати день радянської молоді у червні разом з країнами СНД, якщо ми можемо святкувати день МОЛОДІ з усім світом 12 серпня.

Ми не є радянською молоддю, ми є нової двіжовою молоддю. Обираймо правильні дати і правильні слова", – каже Данило Шевчук, голова ГО "Львівський молодіжний клуб".

"Україна – частинка міжнародної спільноти і святкування Дня молоді разом з іншими країнами додає відчуття єдності й перебування на одній хвилі", – каже Марія Пігура, фандрейзерка мережі молодіжних просторів ТВОРИ!.

"Чому ми не комсомольці? Тому що, Радянський Союз через комсомол встановив тотальний контроль над життям молоді, ретельно опікуватися нею від дитинства до зрілості (за допомогою організацій жовтенят і піонерів). Це стало фікцією добровільної громадської організації: будь-яка ініціатива з боку молоді заборонена, а дозволено виконувати лише забаганки більшовицького керівництва.

Я народилася в незалежній Україні, це свято для мене є абсолютно чуже і я його ніяк не асоціюю з сучасною українською молоддю. Чи хочу я святкувати день радянської молоді? День в часи, коли я б не мала права на власну думку, а комсомол дарував мені "путівку в життя", тобто можливість проявити себе в громадянському та політичному житті, побудувати кар'єру, а моя незгода в кращому випадку викликала підозру органів влади та блокувала б доступ до вищої освіти та роботи, а в гіршому випадку була б репресована "як класово чужий, куркульсько-петлюрівський, націоналістичний елемент".

Звичайно, що я не хочу такий день святкувати! Єдине питання, чи має молодь сьогодні право святкувати 12 серпня і назавжди розпрощатись з тоталітарним минулим?" – ділиться роздумами Юліана Саврук, співзасновниця простору PixLab.

"Не принципово, коли відзначати те чи інше свято. Принципово знати, який сенс воно несе. Для мене день молоді має бути для молоді, з молоддю та заради молоді.

Він має бути днем, що дозволяє молодим людям з усіх куточків світу відчути свою єдність, незважаючи на соціальний статус, релігійні переконання, сексуальну орієнтацію, тощо; днем, що акцентує на інтересах, потребах та проблемах молодих людей; днем, що нагадує молодим людям про важливість захисту своїх прав та свобод.

І таким є 12 серпня – свято, встановлене Генеральною Асамблеєю ООН, визнане усім світом та… мною", – каже Анастасія Мартинюк, проектна менеджерка простору Lviv Open Lab.

Думки різні, що круто, і підтверджує те, що кожен за той День молоді, який дозволяє відійти від минулого та бути з усім світом.

Олег Малець, директор Львівського міського молодіжного центру, спеціально для УП. Життя

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