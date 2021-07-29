В Україні змінили дату святкування Дня молоді

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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29 липня 2021

Відтепер День молоді в Україні буде відзначатися щороку 12 серпня. 

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомляють на сайті глави держави. 

Зазначається, що Україна відзначатиме цей день разом з усім світом в Міжнародний день молоді. 

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Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

 Фото Syda_Productios/Depositphotos

"Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів", – йдеться у повідомленні. 

При цьому втратив чинність указ президента від 22 червня 1994 року "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.

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