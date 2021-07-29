В Україні змінили дату святкування Дня молоді

Відтепер День молоді в Україні буде відзначатися щороку 12 серпня.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомляють на сайті глави держави.
Зазначається, що Україна відзначатиме цей день разом з усім світом в Міжнародний день молоді.
Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
|Фото Syda_Productios/Depositphotos
"Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів", – йдеться у повідомленні.
При цьому втратив чинність указ президента від 22 червня 1994 року "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.
Вас також може зацікавити:
Україна вперше відзначатиме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Чому у День Землі говорять про їжу і що покласти на тарілку, аби не нашкодити планетіРеклама:
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.