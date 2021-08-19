"Ти у мене єдина": як на Луганщині святкуватимуть 30-річчя Незалежності України

Анжеліка Рудницька співачка, громадська діячка
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19 серпня 2021

Я – Анжеліка Рудницька і останні сім років я живу Луганщиною і Донеччиною. 

Мені це місце особливо болить. У 2014 році в бою під Луганськом загинув мій рідний дядько  – 46-літній доброволець Олег Михайлов.

Відтоді почала давати концерти на фронті, відвідувати дитячі будинки, притулки для літніх, організовувати зустрічі з митцями, майстер-класи, лекції. Збирати гуманітарку. 

Моє київське житло стояло майже порожнім, я жила дорогами у прифронтову зону, в холодних провінційних готелях і поїздах, волонтерських бусах. 

Люди дивувалися – це та Анжеліка Рудницька, в яку ми закохувалися в "Території А", за якою ми стежили щодня? Я була першою "людиною з телевізора", яка приїжджала у села і містечка. 

Десь там, у мирному Києві, летіла шкереберть моя кар‘єра. А тут, на пораненій землі, ми з українцями, які опинилася в білі, лікувалися обіймами, добрим словом і піснею. 

Кожного дня за сім років я пересвідчувалася – війна за Україну триватиме ще довго і ми повинні продовжувати боротьбу, несучи українську культуру, захищаючи країну мовою і любов‘ю. 

Останні сім років я дала і організували сотні концертів у Луганській та Донецькій області. 

Але мені завжди хотілося зробити масштабну акцію. Цьогоріч наша команда взялася за амбітний проєкт, у якому переплелися музика, театр, література, майстри. 

Акція "Ти у мене єдина" – для людей різних поколінь і для тих, хто живе з Україною у серці. 

Проєкт спрямований на збільшення присутності всього українського у регіоні, залучити людей до української пісні, української книги, українського театру. 

Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні "Червона рута", у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб.

 

Мета рекорду показати, що Луганщина – це українська земля, об’єднана спільною мовою та традиціями. 

До свята долучаться  Хмельницький театр ляльок "Дивень" з виставою для дітей та улюблені украінські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять  у рамках проекту "Територія Книги".

Протягом дня відбуватиметься  виставка-ярмарок "Територія Майстрів". 

Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом.

Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. 

Сподіваюся, це буде гідним подарунком до Дня Незалежності України. 

А ще я мрію відсвяткувати День Незалежності України у вільному Луганську. 

Хочу навести кілька цитат наших артистів, що долучилися до заходу "Ти у мене єдина".

"В тілі України – на Луганщині глибока рана, тому всі туди", – Юрій Журавель, митець і музикант 

"Мій перший виступ на Донбасі був саме в Северодонецьку після звільнення 2014 року. В 2019 була, також, неймовірна потужна зустріч. 2021 – ми їдемо повним живим складом, щоб показати, як має звучати справжній хіп-хоп!", – Олександр ЯРМАК, музикант.  

"Кожного ранку, коли над Україною сходить сонце, воно сходить спочатку над Луганщиною. Луганщина – Сонячні ворота України!", – Артем Поліжака, поет. 

"Наша п’ятнадцята поїздка на Схід припадає на 30-ти річчя Незалежності України! 

Для кожного з нас це особливий день, і ми пишаємося тим, що святкуватимемо цю ювілейну дату разом з Луганщиною!

Прокачаємо нашими піснями свій незалежний світ!", – гурт "Гуляйгород".

"Дуже хочеться, щоб, так довго і жорстоко страждаючий регіон України відчув тепло  наших сердець. Ми з Вами, наші рідні! З Днем незалежності!", – Сергій Брижань

Головний режисер театру ляльок "Дивень", м. Хмельницький.

23 серпня, о 18.00 

Сєвєродонецьк, площа Перемоги 

За підтримки УКФ та Луганської обласної держадміністрації.

Приходьте на нашу подію. Зробимо Луганщину вільною разом.

Анжеліка Рудницька, співачка, громадська діячка, спеціально для УП. Життя

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Анжеліка Рудницька

"Ти у мене єдина": як на Луганщині святкуватимуть 30-річчя Незалежності України

співачка, громадська діячка

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