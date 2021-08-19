"Ти у мене єдина": як на Луганщині святкуватимуть 30-річчя Незалежності України

Я – Анжеліка Рудницька і останні сім років я живу Луганщиною і Донеччиною.
Мені це місце особливо болить. У 2014 році в бою під Луганськом загинув мій рідний дядько – 46-літній доброволець Олег Михайлов.
Відтоді почала давати концерти на фронті, відвідувати дитячі будинки, притулки для літніх, організовувати зустрічі з митцями, майстер-класи, лекції. Збирати гуманітарку.
Моє київське житло стояло майже порожнім, я жила дорогами у прифронтову зону, в холодних провінційних готелях і поїздах, волонтерських бусах.
Люди дивувалися – це та Анжеліка Рудницька, в яку ми закохувалися в "Території А", за якою ми стежили щодня? Я була першою "людиною з телевізора", яка приїжджала у села і містечка.
Десь там, у мирному Києві, летіла шкереберть моя кар‘єра. А тут, на пораненій землі, ми з українцями, які опинилася в білі, лікувалися обіймами, добрим словом і піснею.
Кожного дня за сім років я пересвідчувалася – війна за Україну триватиме ще довго і ми повинні продовжувати боротьбу, несучи українську культуру, захищаючи країну мовою і любов‘ю.
Останні сім років я дала і організували сотні концертів у Луганській та Донецькій області.
Але мені завжди хотілося зробити масштабну акцію. Цьогоріч наша команда взялася за амбітний проєкт, у якому переплелися музика, театр, література, майстри.
Акція "Ти у мене єдина" – для людей різних поколінь і для тих, хто живе з Україною у серці.
Проєкт спрямований на збільшення присутності всього українського у регіоні, залучити людей до української пісні, української книги, українського театру.
Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні "Червона рута", у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб.
Мета рекорду показати, що Луганщина – це українська земля, об’єднана спільною мовою та традиціями.
До свята долучаться Хмельницький театр ляльок "Дивень" з виставою для дітей та улюблені украінські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять у рамках проекту "Територія Книги".
Протягом дня відбуватиметься виставка-ярмарок "Територія Майстрів".
Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом.
Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду.
Сподіваюся, це буде гідним подарунком до Дня Незалежності України.
А ще я мрію відсвяткувати День Незалежності України у вільному Луганську.
Хочу навести кілька цитат наших артистів, що долучилися до заходу "Ти у мене єдина".
"В тілі України – на Луганщині глибока рана, тому всі туди", – Юрій Журавель, митець і музикант
"Мій перший виступ на Донбасі був саме в Северодонецьку після звільнення 2014 року. В 2019 була, також, неймовірна потужна зустріч. 2021 – ми їдемо повним живим складом, щоб показати, як має звучати справжній хіп-хоп!", – Олександр ЯРМАК, музикант.
"Кожного ранку, коли над Україною сходить сонце, воно сходить спочатку над Луганщиною. Луганщина – Сонячні ворота України!", – Артем Поліжака, поет.
"Наша п’ятнадцята поїздка на Схід припадає на 30-ти річчя Незалежності України!
Для кожного з нас це особливий день, і ми пишаємося тим, що святкуватимемо цю ювілейну дату разом з Луганщиною!
Прокачаємо нашими піснями свій незалежний світ!", – гурт "Гуляйгород".
"Дуже хочеться, щоб, так довго і жорстоко страждаючий регіон України відчув тепло наших сердець. Ми з Вами, наші рідні! З Днем незалежності!", – Сергій Брижань
Головний режисер театру ляльок "Дивень", м. Хмельницький.
23 серпня, о 18.00
Сєвєродонецьк, площа Перемоги
За підтримки УКФ та Луганської обласної держадміністрації.
Приходьте на нашу подію. Зробимо Луганщину вільною разом.
Анжеліка Рудницька, співачка, громадська діячка, спеціально для УП. Життя
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