Як привернути увагу українців до складної теми раку легені

1 серпня відзначають Всесвітній день боротьби з раком легені. В цей період всі ми маємо вкотре звернути увагу на захворювання, яке щороку забирає 1,8 мільйона життів у всьому світі, з яких майже 9 тисяч – українців.

Щоб люди почули про це захворювання та один із поширених його симптомів, ми в рамках всеукраїнського Року обізнаності про рак легені влаштували соціальний перформанс "Диктор, що закашлявся" у київському метро.

Це був звичайний день на станціях "Театральній", "Вокзальній" і "Лівобережній". Пасажири поспішали у справах, поїзди прибували та відправлялись, лунали стандартні оголошення. Та раптом диктор закашлявся і промовив: "Кашель, що не проходить або посилюється, може бути симптомом раку легені. Шановні пасажири, піклуйтеся про своє здоров’я і не забувайте регулярно відвідувати лікаря".

В українському інформаційному просторі на проблему раку легені майже не звертають уваги, тому ми пролунали там, де люди зазвичай не готові почути щось нове. Серед щоденної рутини та звичного шуму підземки нам це вдалося. Окрім пасажирів метро, про важливість вчасної діагностики та медоглядів дізналися мільйони українців, адже подію висвітлили топові медіа і телеканали країни.

Перформанс став продовженням низки проєктів у рамках Року обізнаності про рак легені. У всьому світі цьому захворюванню присвячений один місяць – листопад, проте ми в Україні вирішили масштабуватися до річного проєкту.

Річ у тім, що проблема раку легені в нашій країні надкритична: понад 70% пацієнтів потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях, коли методи лікування обмежені. Статистику може поліпшити культура ранньої діагностики, але 46% українців ніколи не проходять медичні обстеження.

Як привернути увагу людей до такої складної теми? Що зробити, аби люди відповідальніше ставились до здоров’я? Ми обрали шлях сміливих, креативних рішень, які реалізували ще в трьох проєктах у рамках Року обізнаності про рак легені.

Світлове шоу дронів у небі над Києвом

У листопаді минулого року команда з двадцятьох дизайнерів, 3D-художників, фахівців зі світла і звуку реалізувала технічний перформанс, над яким працювала протягом двох місяців: 60 дронів злетіли над НСК "Олімпійський" і під звуковий супровід влаштували світлове шоу. Перформанс розповідав про проблему раку легені в Україні, статистику захворюваності, групи ризику і важливість ранньої діагностики.

В основу шоу ми заклали історії трьох людей, чиє життя змінив рак легені. Ось одна з них: "Завдяки щасливому збігу обставин у мене виявили хворобу ще на першій стадії. Достатньо було однієї операції, щоб повернутися до звичного життя. Але моя історія – виняток. Мій досвід показує, що хворіти на рак легені можуть не лише курці й що лікування на перших стадіях може бути успішним. Якщо кожен із нас не покладатиметься на удачу, а проходитиме регулярні медогляди, щасливих історій, як моя, буде більше".

Смертельно красива виставка

4 лютого, до Всесвітнього дня боротьби проти раку, в Національному музеї "Київська картинна галерея" ми відкрили "Смертельно красиву виставку". Проєкт був анонсований як художня експозиція, і ми домовилися з представниками мистецької спільноти, щоб вони створили ажіотаж. Вони писали у соцмережах: "Такого в Україні ще не було", "Це виставка про життя, смерть і красу", "Лише три дні. Не пропустіть".

Лише на презентації ми розповіли, що великі кольорові полотна – це не зразки сучасного мистецтва. Це були збільшені у сто разів фотознімки з гістологічного дослідження пофарбованих клітин ураженої раком легені "авторки" Тетяни Клименко.

Півтора року тому їй діагностували аденокарциному лівої легені. Та після хірургічного видалення ракової пухлини лікарі встановили, що встигли побороти захворювання на першій стадії, коли лікування є простішим і швидшим.

"Зіркові легені" з alyona alyona

Вперше популярна реп-співачка стала не обличчям, а "легенями" проєкту. В десятьох містах України були розміщені сітілайти з томографічним знімком легень співачки та приспівом з її хіта "Пушка". Кожен охочий міг підійти і проспівати рядки пісні, глибоко вдихнувши. У разі дискомфорту під час дихання на сітілайті була порада звернутися за консультацією до лікаря.

Проєкт стартував з інтерактивного сітілайта в центрі Києва, з якого протягом дня лунала "Пушка", і перехожі читали реп під музичний супровід. Потім ми встановили сітілайти в містах з найвищим рівнем захворюваності на рак легені: окрім Києва, у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Вінниці, Сумах, Херсоні та Львові.

На деяких сітілайтах також був знімок легень ведучого телеканалу "1+1" Єгора Гордєєва з дикторською скоромовкою замість пісні.

Рік обізнаності про рак легені триває. Ми плануємо втілити ще кілька проєктів, про які розповідатимуть на всю країну, які запам’ятаються і донесуть важливі повідомлення.

Все для того, щоб люди більше знали про ризики, симптоми, діагностику і профілактику захворювання, яке щороку діагностують близько 13000 українців. Детальніше про це можна почитати на сайті проєкту.

Максим Проскуров, організатор Року обізнаності про рак легені, спеціально для УП. Життя.

Титульна світлина KostyaKlimenko/Depositphotos.

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