Зіграйте у сквош. Як оригінально організувати нетворкінг для підприємців

Альона Огонесян віце-президентка Федерації сквошу України
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5 серпня 2021

Іноді, щоб підписати багатомільйонний контракт потрібна не ручка, а м'яч та ракетка… Не вірите? Тоді вам точно варто прочитати цей матеріал. 

Чи задумувалися ви, чому ділові зустрічі часто проводять не в офісі у величезному бізнес-центрі, де безліч поверхів, кабінетів та людей в строгих костюмах? Набагато легше обговорювати навіть найсерйозніші теми та багатомільйонні контракти у невимушеній атмосфері залів та літніх терас ресторанів та кафе.

А якщо зробити припущення, що є ще одне, навіть більш вдале середовище? І це сквош-корти. 

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Сквош – це ігровий вид спорту, для якого потрібен м’яч, ракетка та спеціальний закритий майданчик. Грати можна з партнером або навіть самому.

Головний принцип – відбивати м’яч від фронтальної стіни. Сквош наразі розвивається у понад 190 країнах світу. Включений у програми Панамериканських та Азійських ігор, Ігор Співдружності, Всесвітніх ігор та Всеафриканських Ігор. Останніми роками почав набувати популярності й в Україні.

 Фото:  Wavebreakmedia/Depositphotos

Тож чому я рекомендую задуматися про те, щоб наступного разу запросити свого партнера на ділову зустріч у форматі гри у сквош?

✅ Неформальна атмосфера – відсутність підвищеної офіційності знищує психологічні бар’єри, зменшує напругу та дає відчуття спокою та невимушеності.

Таким чином ділова розмова, навіть на непросту для обох сторін тему, сприйматиметься легше та позитивніше. 

✅ Незвичне середовище – іноді дуже корисним є побачити людину та перебувати з нею у зовсім у відмінному від рутинного місці.

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Особливо це стосується колег або партнерів. До прикладу, таким чином працюють і тімбілдинги, які націлені на побудову міцних дружніх відносин в середині компанії.

✅ Зближення – побачити, як серйозний бізнесмен, якого зазвичай можна зустріти тільки в строгому костюмі, бігає в шортах і футболці з ракеткою, звільнить від зайвої напруги.

Дасть зрозуміти, що діловий партнер, як і ви – перш за все людина. 

✅ Відсутність "масок" – доволі часто люди у бізнес-середовищі вдягають "маски": важливості, серйозності, цілеспрямованості тощо.

Під час гри у сквош ця особливість нівелюється. Адже у професійних гравців швидкість переміщення м’яча по корту площею 64 кв.м. досягає 180 км/год.

Через потребу в такому оперативному прийнятті рішень людина розкривається по-справжньому, адже для "масок" просто немає часу. А для налагодження ефективних взаємовідносин у бізнесі – це важливо, правда ж?

✅ Налагодження спільних інтересів – коли вас об’єднують не лише бізнесові, а й сторонні аспекти – ділове спілкування стає набагато ефективнішим. Тож корисно не тільки працювати, а й розважатися зі своїми робочими партнерами. 

✅ Вивільнення емоційної напруги – залишивши увесь негатив на корті з м’ячем та ракеткою, можна більш спокійно перейти до розмови.

✅ Підвищення авторитету – по-перше, запрошення на сквош є доволі незвичним та креативним, по-друге, демонструє вас як людину, яка має свої інтереси та піклується про здоров’я.

Якщо ви ще й майстерно граєте – матимете шанс показати себе з кращої сторони, а якщо новачок – повчитися у свого партнера та таким чином теж проявити себе як людина, яка постійно розвивається у різноманітних напрямках. 

Окрім цих аспектів, варто звернути увагу на більш очевидний: сквош – це знайомства. У нього часто грають бізнесмени та політики. А це означає, що ви можете не лише налагодити контакти з наявними партнерами, а й знайти нових.

Так, наприклад, якщо ви відвідуєте сквош клуб або турнір, то на вас точно чекають знайомства з цікавими особистостями.

А що уже казати про більш масштабні події, які тривають кілька днів та залучають учасників з усієї країни та навіть світу? Як, наприклад, сквош-кемп зірок світового сквошу братів Ашур, який проходить у Києві 2–8 серпня за підтримки Федерації сквошу України. Завдяки таким подіям побудувати нетворкінг стає ще простіше. 

Звісно, відкидати інші варіанти побудови зв’язків з бізнес-партнерами не варто. Але звернути увагу на сквош під незвичним кутом зору точно необхідно. Тож запасайтеся ракеткою, м’ячем та спортивною формою. Готуйтеся підписувати багатомільйонні контракти!

Альона Огонесян, віце-президентка Федерації сквошу України, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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