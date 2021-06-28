Чого мене навчила Північ: 4 поради для бізнесу

Я виросла в Заполяр'ї. За географічною ознакою – це територія від Північного полярного круга до Північного полюса. Суворий клімат, на зміну полярній ночі приходить полярний день.

З ніг збиває арктичний вітер та неймовірна краса північного сяйва.

Життя на Півночі суворе та екстримальне. Там мов на долоні видно, хто чого вартий, незалежно від віку, віри або національності. Природа однаково ставиться до людей. Так би мовити – то морозом травить, то з розуму зводить.

Реклама:

Коли я переїхала в Україну, зіштовхнулась з абсолютно інакшим соціокультурним кодом. Не могла зрозуміти, чому навколо стільки безпідставної драми, навіщо люди витрачають непомірну кількість ресурсів та кидаються з однієї компанії в іншу в пошуках комфорту.

Проводячи співбесіди до себе на роботу, я часто зустрічала молодих людей, які не знали своїх сильних сторін. Більше того, їм це було не цікаво.

Вони вважали, що це обов'язок компанії – відкрити їхні таланти та сюсюкатись з мілленіалами, навчаючи їх лідерству та фінансовій грамотності.

Людям з північним гартуванням такий підхід до життя, а тим паче до кар'єри, здається повною маячнею. Життя на півночі вчить не просто адаптуватися до складних ситуацій, але й напрацьовувати кмітливість. Більшість принципів мені й донині допомагають у бізнесі.

Фото: SIphotography/Depositphotos

Не кажи – дій

Уявімо, що ви – герої північної байки. Звати вас, наприклад, Анте. Йдете ви по широкій півночі та бачите, як на льоду саам, на ім'я Саба, намагається впоратися зі здоровенною рибою.

Реклама:

Саба просить вас допомогти витягнути жирну рибину в обмін на його соболину шапку.

Ви погоджуєтесь, але, перед тим як розпочати роботу, урочисто розповідаєте, як звитяжно ви до цього ловили рибу, як ходили на кита, як душили ведмедя голими руками, а також як Сабі пощастило вас зустріти та що зазвичай ви на шапку не погоджуєтесь, ваш досвід вартий цілої соболиної шуби...

Поки ви красномовно говорите, лід під ногами Саби тріщить, і саам кричить:

– Анте, допоможи, я йду під лід!

Ви зітхнули, почесали потилицю та кажете:

– Так, почекайте, ми ж домовлялись, що я витягну лише рибу. Що ж тепер, мені витягувати й рибу, й саама? Тут вже точно треба вести мову про цілу шубу, адже я ціную свої ресурси…

Не встигнете ви завершити тези з курсів перемовин, як немає вже ні риби, ні Саби, ні соболиної шапки. Пішов клієнт. Пішов під лід.

Ось так і в бізнесі.

Кажіть про свій досвід, але лише тоді, коли вас про це просять. Якщо ви знаєте, як підняти продажі, вийти на міжнародні ринки, підняти прибуток, або покращити імідж нового клієнта – візьміть та зробіть це.

Наприклад, під час презентації для нового клієнта не варто витрачати ні хвилини на розповіді про минулий досвід. Перша частина – що ми пропонуємо. Друга частина – як ми це зробимо.

Третя частина – скільки це коштуватиме. Потисли руки – поїхали.

Якщо зовнішні обставини змушують внести корективи в план, робіть це на ходу. Не варто ховати проєкт та хороші ідеї під саркофагом понурих і нудних нарад та перемовин.



Зграя може більше, ніж одинак

Що означає зграя? Це група одного виду, які тримаються разом. Колектив – це не схематична організація компанії в директорській теці.

Зграя – це свої люди – відповідальні, сильні духом, безстрашні. Команда – важливий двигун вашого бізнесу.

Якщо ви слабкі духом та прокрастинуєте в бюрократичних папірцях, забудьте про сильний колектив.

Вам необхідно щодня проявляти завзяття та стійкість, щоб гідні люди пішли за вами. Кому ж захочеться вести за собою головотяп?

Всім подавай лише найкращих менеджерів, сильних особистостей, досвідчених управлінців.

Не сформуєте зграю – самі підете під лід.

Масштабні проєкти зіштовхують нас лобами зі страхом, втомою та хаосом. Однак стояти до останнього з непохитною жагою навчитися та отримати досвід – ось що має характеризувати вашу зграю.



Рухайся або замерзнеш



На Півночі вираз "Рух – це життя" сприймають буквально. Зупинись при -40 °C надовго – і ти труп. В бізнесі все так само.

Щоб жити, необхідно змінюватись, розвиватись, рости, особливо в складних умовах.

Не можна припиняти рух, навіть якщо здається, що тут та зараз все чудово. Пам'ятайте, на той момент, коли ви затвердили модну стратегію стійкого розвитку бізнесу, вона вже в минулому.

Якою б довгою не була ніч, обов'язково прийде день



Якби північна людина плакала та депресувала щоразу, коли настає Полярна ніч, друзі, тоді б нордичний регіон не асоціювався з суворими вікінгами, а був би місцем хникаючих замерзлих чахликів.

І ці скиглячі створіння ніколи б не оцінили красу Північного сяйва над головою, і ніколи б не опинилися в Північній Атлантиці та в Середземному морі.

Та ніколи б не залишили слід в історії.

Після будь-якої ночі обов'язково приходить день. Зростання компанії може змінитися невдачами, а після – знову зростанням.

Клієнт буває незадоволеним, співробітників перекупають інші компанії, не вистачає кеш-флоу, змінюється ринок, кидають партнери – та що завгодно може відбутися в такому хаотичному процесі як бізнес.

Темні часи завжди минають – головне, як ви мінімізували втрати та максимізували виграш. Тут важлива майстерність.

Ну а завершити колонку я хочу Евенкійською приказкою: "Як олень гордо несе голову свою, так же високо тримай своє ім'я".

Пишайтеся компанією, яку ви створили, та проєктами, які ви робите.

Анастасія Магонова, CEO, власниця міжнародної PR-агенції Magonova & Partners, позаштатна радниця голови Фонду держмайна України

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина TCdesign/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.