Якою буде професійна освіта-2030? 5 принципів

Змінюється все. Виробництва автоматизуються за допомогою роботів, штучний інтелект змінює роботу дизайнерів та аналітиків, люди планують колонізувати Марс та створити логістичний хаб на Місяці, проекти літаючих електротаксі та космічного туризму нікого не дивують, а у віртуальних світах вже можна непогано жити.

Ми остаточно перейшли на спілкування через месенджери і відеодзвінки, дивимось відео контент на YouTube та Netflix, купуємо речі через електронні магазини, слухаємо музику через телефон і навіть маємо цифрові паспорти.

Ми вирішуємо робочі питання через Zoom, пошту, та ведемо справи в CRM. У Facebook оголосили, що до 2025 року переведуть половину команди на віддалену форму роботи.

Останній мультфільм "Райя" від Disney був створений повністю розподіленою командою.

Новий світ вимагає і нової освіти. І вона приходить.

Я прогнозую, що до 2030-го з'являться нові освітні EdTech моделі, що будуть конкурувати з поточними.

Освітня модель-2030 фокусується не на проектуванні лекцій, а на проектуванні практичного досвіду, що змінює студента.

В основі цього підходу лежить методологія User Experience дизайну, яка допомогла спроектувати зручні сервіси для реального життя. А тепер її все частіше використовують для проектування Learning Experience – досвіду навчання: практичного і сфокусованого на людині.

Таку новітню освітню модель вже втілюють у сучасних закладах, які слідкують за світовими тенденціями та піклуються про якість знань, які дають студентам.

Модель освіти-2030 спирається на 5 принципів: Online First, Customization, Learning by Doing, Community, Life Long Learning.

Принцип 1: Online First – діджиталізація

За останні півтора пандемічних року мільйони людей спробувало цифрові форми навчання. Ми звикли до вебінарів, чатів з одногрупниками, до цифрових спільнот. І це теж вже реальність, яка нікуди не зникне.

Нова модель освіти 2030 спирається на принцип Online First.

Не потрібно їхати в аудиторію, щоб слухати лекцію. Не потрібно жити в Нідерландах, щоб вчитись у куратора з Амстердама.

Не потрібна парта, щоб робити індивідуальний курсовий проект під керівництвом топ практика-викладача. Не потрібен підручник, якщо є доступ до цілої цифрової бібліотеки.

Онлайн-інститут не зможе сховати застарілу інформацію та неактуальних викладачів за фасадом багаторічних програм. Діджитал прозорий і всі недоліки одразу стають публічними. Тому контроль якості, зміни та оновлення є частиною ДНК онлайн інститутів, а не вимогою МОНа.

Та Online First не означає заміну оффлайна онлайном. Майбутнє за комбінованими формами, де за офлайном зберігається надзвичайно важлива роль формування відносин та зв'язків між людьми.

Принцип 2: Customization – фокус на особистість

У мого покоління ніколи не стояло питання – йти чи не йти до університету. Питання було лише в який та на який факультет.

В моделі-2030 фіксовані маршрути втрачають свій вплив. Роботодавці все менше будуть дивитись на дипломи, бо якість навчання минулого вже майже втратила зв’язок з реальністю.

Молоді люди все частіше обиратимуть свідомі траєкторії розвитку.

Ключове питання тепер – чим мені подобається займатись і в якій справі я можу розкрити себе? Далі прокладається маршрут, який може приймати різні форми – менторство, курси, робота, академічне навчання, саморозвиток.

Рішення про вибір професії більше не буде драматичним моментом всього життя. Це буде гіпотеза, яку необхідно перевірити. Якщо справа не підходить, людина буде легко змінювати маршрут.

Тому фіксовані жорсткі багаторічні програми будуть трансформуватись в гнучкі кастомізовані програми, які враховуватимуть інтереси студента, оптимальний темп і форми навчання. А корекція траекторії стане нормальною формою роботи зі зворотнім зв'язком.

Принцип 3: Learning by Doing – практичність

В моделі-2030 професійна освіта стає значно практичнішою. Це стосується як форми навчання, так і суті.

Нове покоління більше не готове слухати курси лекцій без практичного використання. Новим підходом стає Learning by Doing – вивчення теорії та отримання навичок через власний досвід.

Приміром, теоретичний курс вищої математики для програміста має бути одразу інтегрований в практичні задачі, щоб нове знання одразу давало студенту захоплення від пізнання і результату.

Лекційні матеріали будуть винесені на самостійне пропрацювання, а інститути створюватимуть власні цифрові бібліотеки.

Викладач – це більше не людина, що читає рік за роком однакові лекції за кафедрою. Це наставник, який захоплює предметом, допомагає студенту розібратись в складному матеріалі, направляє розвиток свого учня, надихає власним прикладом.

Принцип 4: Community – середовище

Освітня інституція 2030 – це не місце, не стіни і не кампуси (хоч і вони не завадять).

Це середовище, в якому зібрані всі умови для розвитку людини – навчальні програми та курси, спільнота, доступ до однодумців і цікавих людей, кар'єрні можливості, сервіси підтримки ментального здоров'я, пошуку роботи і проектів, цифрові бібліотеки, акселераційні програми та персональні ментори.

Нова освіта допомагає виявити бажання та таланти людини, проаналізувати її сильні та слабкі сторони та побудувати персональний маршрут до реалізації цілей.

Принцип 5: Life Long Learning – безперевність

Освіта більше не обмежується 4 роками університету. Це робота над собою протягом життя – Life Long Learning.

Новачку потрібно вивчити основи професії з нуля. А через 10 років він повернеться в інститут, щоб навчитись управляти командами та будувати проекти, знайти людей в свій проект, або отримати інвестиції.

І все це можна буде зробити через цифрові сервіси на телефоні або віртуальній реальності.

Олександр Трегуб, співзасновник та СЕО онлайн-інституту Projector Creative & Tech, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

