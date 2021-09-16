Як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня: роз'яснення МОН

Міністерство освіти та науки пояснило, за яких умов відвідування закладів освіти буде дозволено на різних рівнях епідемічної небезпеки.

Про це установа повідомила на Facebook.

У МОН також розповіли, які сертифікати вакцинації проти COVID-19 будуть необхідні освітянам з 20 вересня, коли почнуть діяти нові карантинні обмеження.

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Жовтий рівень

80% працівників закладу освіти повинні мати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Або ж міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію проти COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію проти COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

Фото: Аrturverkhovetskiy/Depositphotos

Червоний рівень

100% працівників закладу освіти повинні мати документ, що підтверджує повну вакцинацію, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію проти COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати), від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години.

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Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки у цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку "Дія", наголошує міністерство.

Раніше Уряд оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, якими мають бути COVID-сертифікати.

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