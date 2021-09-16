Як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня: роз'яснення МОН

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
20025
16 вересня 2021

Міністерство освіти та науки пояснило, за яких умов відвідування закладів освіти буде дозволено на різних рівнях епідемічної небезпеки. 

Про це установа повідомила на Facebook.

У МОН також розповіли, які сертифікати вакцинації проти COVID-19 будуть необхідні освітянам з 20 вересня, коли почнуть діяти нові карантинні обмеження.

Жовтий рівень

80% працівників закладу освіти повинні мати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Або ж міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. 

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію проти COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);
  • вакцинацію проти COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від зазначеної хвороби.
 Фото: Аrturverkhovetskiy/Depositphotos

Червоний рівень

100% працівників закладу освіти повинні мати документ, що підтверджує повну вакцинацію, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. 

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію проти COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;
  • одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати), від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години

Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки у цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно. 

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку "Дія", наголошує міністерство.

Раніше Уряд оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, якими мають бути COVID-сертифікати.

Вас також може зацікавити:

Які довідки потрібні дітям для навчання у школі? Пояснення 

Освітній омбудсмен відреагував на запровадження обов'язкових ПЛР-тестів для вчителів

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 41
Здоров'я

Чи знаєте ви, якою повинна бути безпечна медична допомога? Перевірте себе. ТЕСТ

Вікторія Северин
 0
Суспільство

Як приготувати смачну каву вдома: 6 рецептів та професійні секрети від барист

Дарія Поперечна
 2885
Здоров'я

Осіння COVІD-мобілізація: як подолати втому від запобіжних заходів і пережити черговий наступ хвороби

Яна Осадча