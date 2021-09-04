Окрім презервативів: як вберегти себе від ВІЛ

ВІЛ – це саме той діагноз, який зараз вкрай стигматизований у нашому суспільстві. ВІЛ-інфіковані вимушені здебільшого тримати свій статус у секреті навіть перед близькими і рідними.

Вони змушені носити маску та приховувати себе справжніх, бо бояться осуду і цькування. З іншого боку, є ті необізнані українці, які через брак інформації, продовжують боятися інфікованих та можуть досить некоректно відгукуватися про тих, кого навіть не знають.

А якщо я вам скажу, що ВІЛ не треба боятися? Якщо скажу, що захистити від хвороби можуть звичайні пігулки? І так, це правда!

Статистика

За даними на 2020-й рік, в Україні понад 250 000 людей живуть з ВІЛ, але жахає навіть не це.

Близько 80 тис. осіб не знають про свій статус, і саме вони становлять небезпеку, адже продовжують вести повноцінне сексуальне життя та інфікують своїх сексуальних партнерів.

Саме тому ми радимо кожні півроку проходити експрес-тестування. Це швидко, анонімно і це найпростіший спосіб дізнатися про стан свого здоров’я.

Згідно зі статистикою, основним шляхом передачі ВІЛ в Україні є гетеросексуальний, тобто це незахищений секс чоловіка та жінки.

Він складає близько 70%, інші 30% – це гомосексуальний, від матері до дитини та через ін’єкційні наркотики.

Не можна виокремити якусь окрему категорію людей, яка більше за інших може бути схильною до інфікування.

Захворіти на ВІЛ може кожен, але ризик буде вищий у людей з розкутою сексуальною поведінкою та тих, хто часто змінює сексуальних партнерів.

ВІЛ швидше розповсюджується серед тих, хто вживає наркотики, адже вплив психоактивних речовин може змусити забути про власну безпеку і під час контакту не використати презерватив.

Надійний захист від ВІЛ

До речі, про презервативи. Це саме той захист, який доступний кожному. І саме презервативи гарантують, що ризику для вашого здоров’я не буде.

Також зараз ми вже маємо ще більш сучасний спосіб захисту від ВІЛ – це доконтактна профілактика (PreP), яка вже кілька років користується великою популярністю у США та країнах Європи.

Якщо простими словами, то це пігулки, які слід вживати перед сексуальним контактом, аби виключити інфікування ВІЛ.

Доконтактна профілактика потрібна людям, які не інфіковані ВІЛ, але мають ризики у вигляді частої зміни сексуальних партнерів або знаходяться у парі з ВІЛ-позитивною людиною.

Також ми радимо вживати ці пігулки чоловікам, що мають секс з чоловіками, працівникам комерційного сексу, а також молоді, яка вживає так звані "клубні наркотики".

Щоденний прийом таких пігулок здатний на 99% знизити ризик інфікування і людина може повністю почуватися у безпеці.

Серед страхів, які часто хвилюють пацієнтів – це побічні ефекти.

Хочеться запевнити, що PreP не впливає на стан здоров’я людини і є безпечним, ефекти зустрічаються вкрай рідко. Приводу для хвилювань нема.

Певний дискомфорт зустрічається рідко і може тривати усього перші кілька днів. Прийом доконтактної профілактики не залежить від прийому будь-яких інших лікарських засобів, які ви вживаєте за призначенням лікаря.

Пацієнти, які звертаються з питаннями доконтактної профілактики, зазвичай відчувають занепокоєність та страх інфікуватися.

Моє завдання як лікаря – пояснити усі нюанси прийому пігулок та надати людині спокій і упевненість в тому, що дотримуючись моїх інструкцій, їм нічого не загрожує.

👉 Для того, аби почати прийом пігулок, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, який розповість усі подробиці та направить вас до найближчого СНІД-центру або кабінету довіри. Там ви можете отримати консультацію, здати всі необхідні аналізи (аби упевнитися, що вам необхідна АРВ-терапія від ВІЛ, а саме PReP) та отримати необхідні пігулки.

Один з найважливіших факторів: доконтактна профілактика – це безкоштовно.

Завдяки БО "100% життя" ви можете в усіх регіонах країни отримати пігулки, які дозволять більше не боятися і точно знати, що ви захищені від ВІЛ.

Дмитро Скіргіко, сімейний лікар, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Wavebreakmedia/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.