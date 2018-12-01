ТЕСТ: що ви знаєте про ВІЛ/СНІД, його симптоми та шляхи передачі

70% українців нетолерантно ставляться до ВІЛ-інфікованих та не готові допустити їх у своє життя ближче, ніж пересічних людей на вулиці. Такими є дані опитування.

Цій цифрі ми можемо завдячувати саме міфам, які побутують навколо ВІЛ та СНІДу.

Чи уразили ці міфи вас?

Перевірте!

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.