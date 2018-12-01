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Тест

ТЕСТ: що ви знаєте про ВІЛ/СНІД, його симптоми та шляхи передачі

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1 грудня 2018

70% українців нетолерантно ставляться до ВІЛ-інфікованих та не готові допустити їх у своє життя ближче, ніж пересічних людей на вулиці. Такими є дані опитування.

Цій цифрі ми можемо завдячувати саме міфам, які побутують навколо ВІЛ та СНІДу.

Чи уразили ці міфи вас?

Перевірте!

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ВІЛ – це вірус, який вражає лімфоцити, імунні клітини людини.

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СНІД – це те саме, що і ВІЛ

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ВІЛ може жити в організмі людини багато років, не викликаючи ніяких симптомів

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Скільки часу минає від моменту інфікування ВІЛом до стадії СНІДу?

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Коли на мене чхне ВІЛ-інфікована людина, я можу заразитись.

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Ліків від ВІЛ не існує і людина просто чекає смерті.

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ВІЛ-інфікованим не можна ходити на звичайну роботу в офіс чи заходити у великі скупчення людей

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ВІЛом може захворіти лише секс-працівниця чи наркозалежний

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Мене може вкусити ВІЛ-інфікована собака і я захворію на ВІЛ

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