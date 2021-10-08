З бухгалтерки на аналітикиню даних: чому і на кого перенавчатись жінкам після коронакризи?

Цієї осені країна може знову закритись на карантин. Обмеження на роботу закладів харчування, сфери послуг та розваг спричинять у кращому випадку нову хвилю відпусток "за власний рахунок". А в гіршому – звільнення.

Жінки виявилися більш вразливими до економічних наслідків пандемії, ніж чоловіки, і це є світовою тенденцією.

У дослідженні ЦЕС ми порахували, що більше половини працюючих українок, або 4,4 мільйони, можуть потенційно зіткнутися з проблемами працевлаштування.

Проте рішення є – професійна перекваліфікація, і насамперед, здобуття цифрових компетенцій. Як та на кого саме перенавчатись – наші поради нижче.

Чому саме жінки?

По-перше, більше жінок працює у секторах, уражених карантинними обмеженнями: втрачали роботу у торгівлі, сфері послуг та індустрії гостинності, де зайнята кожна четверта працююча жінка.

Це прямий наслідок карантинних обмежень на роботу закладів харчування, тимчасового розміщення, сфери краси тощо.

По-друге, коронакриза вдарила по жінках у продуктивному для кар’єри віці: через тимчасове закриття дитячих садків та шкіл під час локдаунів родини з дітьми зазнали додаткового навантаження, через що оплачувана робота матерів могла перейти на другий план.

По-третє, коронакриза прискорила процеси автоматизації бізнес-процесів: втратили роботу молоді та досвідчені професіоналки та фахівчині у всіх галузях економіки – це непрямі наслідки коронакризи, результати трансформації бізнес-моделей та прискореної алгоритмізації людської праці.

Хто опинився під ризиком?

Через прискорену алгоритмізацію людської праці частина робочих місць може зникнути швидше, ніж очікувалося, навіть для високоосвічених українок: офісних працівниць, лаборанток та наукових робітниць.

Менше роботи стане також для працівниць сфери послуг і торгівлі, а також жінок у найпростіших професіях.

Наприклад, касирів поступово замінюють каси самообслуговування, сортувальників у логістичній галузі – машини, із переходом банків у смартфони закриваються відділення та зменшується потреба у економістах, касирах та кредитних агентах, а через перехід компаній на віддалену роботу зменшується кількість персоналу, потрібного для обслуговування офісів.

Найбільшою за розмірами групою, яка опинилася під ризиком через автоматизацію та зміни, спричинені коронакризою, є жінки старші 40 років.

Кого сьогодні шукають роботодавці?

Традиційна робота "білих комірців" буде поступово змінюватись. У компаніях з’являються бізнес-функції, де необхідні ІТ-навички.

Наприклад, через масовий перехід банківського сектору у цифровий формат з’явилась гостра потреба у ІТ-фахівцях: нині вони складають значну частку найму у галузі.

Окрім розробників та тестувальників, компанії наймають аналітиків даних та бізнес-аналітиків. Їх шукають не лише у ІТ, а у всіх галузях – від фінансового сектору до агрокомпаній.

Із розвитком технологій бізнес трансформується та переходить у формат sales culture.

Компанії фокусуються на розробленні на продажу окремих продуктів та якісній клієнтській підтримці. Як результат, з’являється потреба у проєктних та продуктових менеджерах, менеджерах з продажів, маркетологах.

Такі ролі насамперед вимагають від кандидатів розвинутих соціальних компетенцій. Технологічні компанії, особливо у галузях "нової економіки" (зелена енергетика, кібербезпека), часто шукають спеціалістів із управлінським досвідом та відповідною технічною освітою.

Попри діджиталізацію та автоматизацію, зростатиме попит на окремі групи працівників робітничих спеціальностей, так званих "блакитних комірців".

В Україні попит на робітничі професії "на піку" вже рік. Будівництво та промисловість оговтуються від періоду невизначеності через карантин і наймають працівників.

За даними OLX Робота, з травня 2021 року кількість вакансій стабільно перевищує кількість відгукувачів на них, хоча у 2020 році ситуація була зворотньою. Найбільше шукають різноробочих, інженерів, продавців та водіїв.

Найменше автоматизація загрожує галузям, де людське спілкування не можна замінити машинами – це сфера догляду та клієнтська підтримка.

Трансформується змістовно, але залишиться функція HR-спеціалістів, затребуваними будуть няні, медсестри, фахівці з психічного здоров’я, вчителі та інші освітяни.

Топ-16 найпопулярніших професій за кількістю опублікованих вакансій. Дані було зібрано протягом лютого-серпня 2021р. Jooble. Обробка даних та розрахунки ЦЕС

На кого йти перенавчатись?

Ми просканували найактуальніші вакансії на ринку праці та поспілкувались із HR-фахівцями, щоб розробити рекомендації по перенавчанню для жінок, робоче місце яких ми вважаємо вразливим.

Рекомендації для офісних працівниць

Кластер виявився вразливим через економічні наслідки коронакризи, а не через прямий вплив карантинних обмежень. Для багатьох професій коронакриза значно підвищила темпи автоматизації.

Майбутнє ринку праці – за спеціалістами, які можуть виконувати одночасно декілька функцій.

Часто це поєднання галузевого досвіду із ІТ-навичками, як-от робота з базами та аналіз великих масивів даних.

Жінки у віковій категорії 30-39 років, кар’єру яких ми оцінюємо як вразливу до автоматизації, можуть розглянути для себе опції підвищення кваліфікації завдяки здобуттю таких ІТ-навичок – аналіз даних та бізнес-аналітика.

Найменший розрив у навичках серед вразливих "білих комірчинь" буде для продуктових менеджерів, діджитал-маркетологів, фахівців з роботи з клієнтами.

Ці професії є затребуваними й на українському ринку. Жінки із знанням іноземної мови можуть перекваліфікуватись на нову роль у продажах, проєктному менеджменті, клієнтській підтримці.

Ми рекомендуємо розглянути ці кар’єрні опції жінкам із кластеру офісних працівниць всіх вікових категорій.

Цифровізується, проте не трансформується змістовно сектор продажів та клієнтської підтримки, такі вакансії відкривають компанії в усіх галузях економіки.

Зростатиме потреба в операторах кол-центрів, менеджерах з прийому онлайн-замовлень та фахівцях із роботи з клієнтами, в тому числі фахівцях із знанням декількох мов.

Така робота потребує уважності та сконцентрованості, вміння комунікувати з клієнтом та клієнтоорієнтованого підходу, а також базових цифрових навичок.

Робота може виконуватись з дому, отже, підійде жінкам з дітьми. Кар’єрні можливості у цьому сегменті ми бачимо для жінок старших 50 років.

Офісним працівницям, робота яких поступово автоматизується, легше за все буде шукати нові можливості для кар’єрної мобільності всередині своєї компанії.

Рекомендації для дослідниць та інженерок

Кластер виявився вразливим через економічні наслідки коронакризи, а не через прямий вплив карантинних обмежень. Є потреба у цифровому апгрейді та змістовному перенавчанні працівниць.

У всіх секторах зростає попит на аналітиків та ІТ-фахівців. Для молодих жінок із міцними аналітичними навичками, які працюють фахівцями на технічних позиціях, перенавчання на розробницю або тестувальницю може стати гідною кар’єрною опцією.

Обов’язковою передумовою є володіння англійською мовою.

Досвідчені фахівчині із міцною технічною базою зможуть знайти собі зайнятість у зростаючих галузях, які будуть створювати нові за змістом робочі місця.

Наприклад, на сортувальних центрах у галузі логістики, де їхнім завданням буде керувати та обслуговувати автоматичні машини, або у секторі енергетики, де затребуваними будуть інженери автоматичних систем.

Зростає попит на фахівців, що добре розуміють продукт, який створює компанія, та вміють презентувати його потенційним клієнтам.

На позиції Project Manager та Sales Manager, які зараз користуються великим попитом, часто шукають кандидатів із відповідною технічною освітою у логістиці, фармацевтичній галузі, зеленій енергетиці, металургії. Змістовно перевчитися буде простіше всередині компанії.

Рекомендації для жінок у сфері послуг і торгівлі

Хоча сфера послуг виявилася вразливою до карантинних обмежень під час пандемії, автоматизація торкнеться її меншою мірою.

Ключовим у цьому сегменті стане вміння вести бізнес та продавати послуги онлайн, отже для працівниць галузі критичним буде цифровий апгрейд.

Іншу можливість для жінок кластеру всіх вразливих вікових груп ми бачимо у переході в сектор продажів та клієнтської підтримки.

Також жінки можуть замислитись про фахове перенавчання на найзатребуваніші професії – швачок, куховарок, а також спеціальності із кластеру "блакитних комірців", де нині переважно працюють чоловіки.

Багато компаній пропонують власні програми фахового перенавчання безпосередньо на виробництві.

Рекомендації для жінок у найпростіших професіях

Найпростіші професії виявилися найбільш вразливими до карантинних обмежень, ризики автоматизації для них є значними.

Загальною рекомендацією для цього кластеру жінок є перехід у сферу, де робота базуватиметься на взаємодії з іншими людьми.

Сектор догляду є стійким до алгоритмізації людської праці та буде створювати нові робочі місця: це няні, доглядальниці у будинках для людей похилого віку та медичних закладах, прибиральниці.

Жінкам зрілого віку, окрім сфери догляду, ми рекомендуємо шукати зайнятість у швидкозростаючих галузях, як-от логістика.

Молодим жінкам із базовими рівнем освіти, які нині працюють на найпростіших позиціях, ми рекомендуємо переходити у зростаючу сферу клієнтської підтримки та онлайн-продажів: це операторки кол-центрів, менеджерки з приймання замовлень та просування товарів у інтернеті, SMM-менеджерки.

Варіанти для перенавчання жінок із вразливих кластерів. Рекомендації було розроблено на основі експертних інтерв’ю та аналізу тенденцій найму на ринку праці

Де і як перенавчатись?

Знайти професійні курси можна самостійно. Змістовно та фахово перенавчитись на професію майбутнього в Україні можна за декілька місяців.

Найбільш популярним напрямком на ринку приватної освіти залишається програмування. Дедалі більше шкіл пропонують курси з маркетингу, менеджменту та дизайну: спеціалісти необхідні для обслуговування ІТ-проєктів в усіх галузях економіки.

Школи пропонують курси з проєктного та продуктового менеджменту, бізнес- та продуктової аналітики, маркетингу, HR та SMM. У програму навчання часто входить розвиток "м’яких" навичок, що тільки підтверджує їхню затребуваність на сучасному ринку праці.

Держава також пропонує систему ваучерів на фахове перенавчання, їх можна отримати у центрах зайнятості.

Проте перелік професій для перенавчання обмежений (здебільшого це робітничі спеціальності), як і мінімальний вік для "студентів": 45 років. У нашому дослідженні ми пропонуємо оновити перелік спеціальностей, на які можна перенавчитись за кошти держави, аби вони відповідали потребам ринку.

Одна з наших рекомендацій – це система компенсацій за перенавчання у приватних закладах, про які ми писали вище.

Ганна Сахно, економістка Центру економічної стратегії, спеціально для УП. Життя

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