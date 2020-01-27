Робота в 50: що з нею в Україні, чи працюють гірше люди у віці та як змінити професію

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

Чому складно перепрофілюватись у віці 50+

Чи правда, що з віком мозок людини працює гірше

Що таке "навички майбутнього" і для чого вони потрібні

Що конкретно треба зробити, щоб змінити роботу в Україні

Якщо задуматися про перепрофілювання в 50 років, то варто згадати фільм "Стажер".

Там головний герой, якого зіграв Роберт де Ніро, зрозумів, що пенсія – це не кінець, і зміг стати стажистом у галузі моди.

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Але життя не завжди схоже на добрий кінофільм, а ринок праці України – відмінний від американського чи європейського.

Роберт де Ніро у фільмі "Стажер" . Фото Facebook/TheInternMovie

"Українська правда. Життя" розбиралась, що робити українцю, коли на пенсію ще зарано, а поточна робота вже вичерпала себе.

Чи реально в "поважному" віці побудувати кар'єру майже з нуля в незнайомій галузі, нам допомагали розібратися:

кар'єрний коуч, фахівець з навчання та розвитку Вікторія Сафронова ,

викладач Единбурзької бізнес-школи Сергій Геренко ,

дослідження американських та іспанських вчених,

сайти пошуку роботи hh.ua та work.ua ,

, актор і професійний музикант Володимир.

Що з роботою "у віці" в Україні

Відповідно до закону "Про зайнятість населення", держава гарантує працездатним людям у віці від 16 до 60+ захист від дискримінації, необґрунтованої відмови у наймі на роботу та незаконного звільнення.

А законом "Про рекламу" забороняється в оголошеннях про вакансії зазначати обмеження стосовно віку кандидатів.

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Однак на практиці це не означає, що вас гарантовано приймуть на роботу, незважаючи на вік.

За даними Державної служби зайнятості, за 9 місяців 2019 року лише 68,1% населення у віці 50-59 років мають роботу.

У 2018 році цей показник був ще нижче – 65,3%.

Ще старших співробітників – 60-70 років – в країні лише 14,1% від кількості населення цього віку (у 2018 році їх було 13,6%).

Літні люди становлять чверть населення України. Фото Depositphotos

Літні люди становлять близько 25% від усього населення нашої країни, а рівень старіння в Україні є одним з найвищих у Європі.

З 1 січня 2020 року в Україні зросла кількість років трудового стажу, які необхідні для призначення пенсії за віком.

Тепер на пенсію у віці 60 років можна піти тільки якщо стаж роботи складає не менше 27 років (в 2019-му році стаж мав бути не менше 26).

Якщо стажу недостатньо – стати пенсіонером можна в 65 років, якщо є страховий стаж 15 років.

За таких умов український ринок праці мав би адаптуватись до великої кількості робітників старшого покоління.

Але стереотипи "ми шукаємо молодих співробітників" ще живучі.

"Ейджизм (дискримінація за віковою ознакою) – поняття не номінальне, а реальне та розповсюджене, особливо в професійному середовищі, – підтверджує кар'єрний коуч, фахівець з навчання та розвитку Вікторія Сафронова.

Буває, що в компаніях говорять "Як я її візьму, вона зіпсує мені середній вік співробітника компанії".

А що конкретно зіпсує? У 55 років, в США людина б може ще працювала і це б нікого не бентежило, однак в наших реаліях вона губиться".

Люди самі підтримують стереотип про труднощі працевлаштування. Фото Depositphotos

Ще однією проблемою вікового працевлаштування експертка називає підтримку стереотипів самою людиною: "Мені 50, що я вже можу?".

"Буває таке, що люди в 40 років не можуть влаштуватися на роботу туди, куди я влаштувався в свої 60, тому що вони не вірять, що це можливо.

А я знаю, що у мене вийде", – розповів нам Володимир.

Він – вчитель на пенсії, а ще актор і професійний музикант.

За його словами, зараз роботодавці дійсно активно шукають молодих, але обов'язково з величезним досвідом.

"Але в 20-25 років такого досвіду роботи, як правило, ще немає, тому що люди вчаться, наприклад, спочатку в училищі, потім в консерваторії.

Робота музикантом – це не просто вміти співати і мати якийсь репертуар.

В нашій країні буває так: приходить на прослуховування музикант талановитий, але не відповідає стандартам краси – йому можуть відмовити.

А якщо прийде гарненька дівчинка 90-60-90, то її візьмуть і не помітять, що вона трохи не потрапляє в ноти", – каже він.

Зараз людям у віці 50+ пропонують тільки низкокваліфікований труд.

"Веду кар'єрне консультування з моєю клієнткою, якій 54. Вона вже два роки нічого не може знайти, окрім низькокваліфікованої праці.

Клієнтка – інженер за освітою і, як на мене, абсолютно "в темі": дуже активна по життю, волонтер.

Точково існують кейси, коли люди змінюють професію в такому віці, однак казати про тенденцію до перепрофілювання зарано.

Змінити професію в Україні дуже складно: весь світ живе не так, як ми", – зазначає Вікторія Сафронова.

Змінити професію в Україні дуже складно. Фото Depositphotos

Викладач Единбурзької бізнес-школи Сергій Геренко уточнює, що, наприклад, у Європі ринок праці більш консервативний, і в 50 років працівник часто лише досягає піку кар'єри.

В Україні ж працівники 50+ активно шукають роботу.

Згідно з даними експертно-аналітичного центру hh.ua | grc, майже чверть резюме, які було розміщено на сайті, належать кандидатам "поважного" віку.

На категорію 40-50 років припадає 16%, на кандидатів у віці 51-60 років – 6% та на кандидатів фахівців у віці 60+ – 1%.

"Ці вікові групи показали практично найдинамічніше зростання", – уточнюють експерти.

З 2015 року на порталі в середньому кількість резюме, які розміщують користувачі віку 50+, зросла на 50%.

На іншому сайті пошуку роботи work.ua повідомили, що 23% від усіх користувачів складають кандидати у віці 50+, однак з них тільки 12,5% розміщують резюме.

"Аудиторія 50+ зросла рівномірно з загальною… А ось активність стала вище на 4,87%.

Тобто стали більше розміщувати резюме, відгукуватись на вакансії", – розповідають у work.ua.

Чи гірше працює людина з віком

Вчені з різних країн світу давно досліджують це питання і знаходять позитивні тенденції.

Одне з великих досліджень динаміки когнітивних здібностей опублікували у 2015 році співробітники Массачусетського технологічного інституту.

Воно показало, що для різних здібностей є свої вікові піки.

Наприклад, швидкість обробки інформації зростає до 19 років, а потім починає знижуватися.

Короткочасна пам'ять погіршується після 35.

А ось вміння оцінювати емоційний стан інших людей досягає максимуму в 40-50 років.

Словниковий запас людини зростає до 70-річного віку, при умові, якщо людина веде інтелектуально насичене життя.

При цьому вчені виявили, що людина не може бути одночасно найкращою в усьому.

"В будь-якому віці ви стаєте в чомусь кращим, а в чомусь гіршим.

Не існує жодного віку, в якому ви досягаєте абсолютного "піку" в більшості галузей, і тим паче – в усіх, – зазначає один з авторів дослідження Джошуа Хартсхорн.

(В дослідженні) ми побачили, що немає єдиного "піку" для всіх здібностей, але різні "піки" є постійно".

Наукова письменниця Барбара Штраух в книзі "Таємне життя дорослого мозку" виявила, що найвищий інтелектуальний розвиток мозку настає у віковому проміжку 40-50 років.

Простіше кажучи – ми дійсно з віком стаємо мудрішими.

Люди дійсно стають мудрішими з віком – доведено науковцями. Фото Depositphotos

Професор Діліп Джест з Каліфорнійського університету пояснює, що мозок людини похилого віку менш залежний від дофаміну (гормону радості) та менш імпульсивний.



"Люди похилого віку також менш схильні бездумно реагувати на негативні емоції... Це те, що ми називаємо мудрістю", – уточнює вчений.

За даними ще одного дослідження, мозок людини літнього віку не поступається в точності роботи молодому.

"Багато людей вважають, що уповільнення роботи мозку людини похилого віку цілком природне явище, однак ми виявили, що це не зовсім правда", – розповідає один з авторів дослідження Роджер Реткліфф.

За його словами, люди у віці від 50 і старше можуть давати точні результати роботи, однак не так швидко як молоді.

Більш низька швидкість пояснюється тим, що у похилому віці нервова система довше "перевіряє ще раз" власне рішення.

"Люди похилого віку не хочуть помилятись і це є причиною їх повільного виконання роботи", – додає ще один автор дослідження Гейл Маккун.

Група науковців з Іспанії виявила, що мозок здатний вирощувати нові клітини протягом всього життя.

Цей процес сповільнюється (але не припиняється), коли людина наближається до 100-річного віку, або у випадку хвороби Альцгеймера.

Чому треба опановувати "навички майбутнього"

Враховуючи темпи сучасності, минулий досвід ніколи не стане баластом, але його треба вдосконалити.

За словами Вікторії Сафронової, одна з навичок майбутнього – це гнучкість, коли людині необхідно швидко освоїти вміння, яких раніше в неї не було.

"Зараз у мене є одна клієнтка, в сфері маркетингу, їй приблизно 45 років.

В неї було два декрети і після перерви її попередній досвід став баластом, тому що маркетинг зараз діджиталізується, а вона цього не розуміє", – розповідає експертка.

Треба вміти швидко освоїти вміння, яких не було. Фото Depositphotos

Зараз з'являються крос-функціональні позиції, коли змішуються дві, або більше професії, а hard-skills ("жорсткі навички": наприклад, водіння автомобіля, знання іноземної мови тощо) відходять назад, виводячи на перше місце soft-skills ("м’які навички"– комунікабельність, креативність).



"Припустимо, ви шукаєте трафік-менеджера. А хто був найпершим трафік-менеджером? Його не існувало.

Відповідно, потрібна була людина, у якої не було цих "жорстких" навичок за фахом, але у якої були soft-skills: вона швидко вчилась та знала щось крос-функціональне від схожих професій.

І ось така людина стала тим першим трафік-менеджером", – розповідає Вікторія Сафронова.

У дослідженні Skills for Social Progress міжнародної економічної організації розвинених країн OECD, наголошується на необхідності опановувати "м’які навички" для того, щоб досягти успіху в умовах сучасного світу.

Автори називають soft-skill трендом, який може виявляти закономірності в складних процесах та впливати на формування кадрової політики країн.

Експертка з пошуку роботи Елісон Дойл описує основні "м’які навички", якими має володіти професіонал в будь-якій галузі:

спілкування (вміння домовлятись і слухати, мозковий штурм, управління стосунками з роботодавцем і навіть вміння просто потеревенити);

публічні виступи (вміння донести інформацію, дикція, готовність отримувати зворотній зв’язок і критику);

командна робота (керування командою, рішення конфліктів);

тайм-менеджмент (виконати кожне завдання в зазначений термін і не відчути себе перенавантаженим);

сучасність (пунктуальність, внутрішня мотивація);

лідерство (прийняття рішень, вплив, планування);

гнучкість (керування емоціями, терпіння, адаптивність).

4 кроки до кардинальної зміни професії

Експерти дають такі поради щодо перепрофілювання та пошуку нової цікавої роботи:

1. Дізнайтесь, які професії взагалі зараз існують

"Людині для початку треба від себе нічого не хотіти, а просто погортати джоб-сайти. Що за назви професій? Хто ці люди? Що вони роблять? Що б я міг робити? – радить Вікторія Сафронова.

Дізнатись, як змінився світ: якщо я не хочу бути більше начальником в банку чи продавцем, то ким я хочу?

Людина, яка не чула слово "копірайтер", не розуміє, хто це, і не знає, що вона могла б бути копірайтером".

Щоб знайти роботу, треба дізнатись які професії існують. Фото Depositphotos

Згідно з даними експертно-аналітичного центру hh.ua | grc, пошукачі віком 40-50 років частіше розглядають галузі "Продажі", "Бухгалтерія" та "Топ-менеджмент".

Кандидати у віці 51-60 років звертають увагу на "Виробництво", "Бухгалтерія" та "Адміністративний персонал".

Фахівці старші за 60 років шукають роботу в "Адміністративному персоналі", "Виробництві" та "Будівництві".

2. Проаналізуйте свої вміння, порахуйте фінанси.

На думку Вікторії Сафронової, тут ефективним інструментом буде SWOT-аналіз.

Аркуш паперу розділіть на чотири стовпчики та випишіть, які навички для зміни професії вже є, яким треба навчитись, які можливості дасть нова робота, а які навпаки – забере.

Також, варто врахувати фінансові зміни. Будь-яка незнайома початкова посада не припускає одразу високого доходу.

Треба розуміти, що якийсь час доведеться працювати за невеликі гонорари для того, щоб набратись досвіду.

3. Вчіться (багато).

Для переходу варто відкладати гроші, щоб була гарантована "фінансова подушка", яка не погіршить якість життя на той час, поки зарплата на новій посаді не почне зростати.

Звертайте увагу на всі можливі джерела навчання новому: безкоштовні та онлайн курси, відео.

Один з найвідоміших кейсів – благодійна організація "Життєлюб", що створює можливості для людей літнього віку.

Їх напрям "Трудолюб" допомагає людям змінювати кар'єру на такому етапі життя.

"У 50 років ваш досвід і кваліфікація працюють на вас. У вас повинні бути історії успіху і особистий бренд.

У разі перекваліфікації виключно важлива мотивація до нового виду діяльності, а також такі компетенції, як відкритість новому і здатність швидко навчатися.

Можливо, це шанс почати свою справу", – резюмує Сергій Геренко.

4. Стукайте в усі двері.

Вакансії експерти рекомендують шукати всюди.

Починаючи від сайтів пошуку роботи (наприклад work.ua, hh.ua, rabota.ua, Happy Monday) та соцмереж (оголошення про вакансії розповсюджуються в тематичних групах і каналах у Telegram та Facebook), закінчуючи спілкуванням з роботодавцем напряму.

"Коли ресторатор Алекс Купер відкривав Kyiv Food Market на Арсенальній, були люди середнього віку, які хотіли в нього працювати, однак вакансій вже не було.

Я рекомендувала: пишіть йому, його орендарям та всім причетним напряму в Facebook : "ви круті, і я хочу працювати з вами", – і це спрацьовувало!", – ділиться Вікторія Сафронова.

Музикант Володимир теж радить спілкуватись з роботодавцем напряму.

"У мене не було проблем з працевлаштуванням. Я нахабно приїжджав в ресторан і говорив: ось вам потрібен музикант, давайте я вам відпрацюю вечір, і ви самі вирішите, чи варто мене брати.

Я працював вечір, безкоштовно, я заробляв гроші від гостей за цей вечір, роботодавці бачили це і брали мене на роботу.

Так само і на телебачення влаштовувався. Висилав своє портфоліо і вік свій вказував. Хоча заявку робили до 40-45 років.

Вони дивилися і мене брали не для масовки, а давали конкретні ролі", – ділиться досвідом чоловік.

Сергій Геренко розповідає, що також гарним джерелом інформації будуть особисті рекомендації колишніх колег.

Шукаючи нову роботу – стукайте в усі двері. Фото Depositphotos

Аналітики hh.ua | grc наголошують, що згідно з аналізом бази вакансій, більше всього пропозицій про роботу для пошукачів без досвіду розміщують у таких спеціалізаціях, як "Продажі", "Консультування", "Інформаційні технології", "Інтернет", "Мультимедіа", "Адміністративний персонал", "Наука", "Освіта", "Туризм", "Готелі", "Ресторани", "Маркетинг", "Реклама" та "PR".

"Не треба думати, що посада – ваш хрест на все життя.

В компаніях часто діють програми з розвитку та навчання співробітників, які з часом дозволять піднятися по кар’єрних сходах", – резюмують аналітики.

За даними Державної служби зайнятості, 2020 році буде спостерігатися дефіцит кадрів. "Недоставатиме" аж 164 тисячі осіб.

Працівники будуть потрібні у таких галузях як "Промисловість", "Торгівля", "Сільське господарство", "Освіта", "Транспорт", "Охорона здоров'я", "Тимчасове розміщення й організація харчування", "Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування".

Змінити професію в 50+ складно, але реально.

Дізнавайтеся про нові професії, що сьогодні потрібно роботодавцю та здобувайте навички, які важливіші за вік співробітника.

Наталія Миронова, УП.Життя

Титульна світлина Krakenimages.com/Depositphotos

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