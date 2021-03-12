Нова професія: хто і як розробляє маски та фільтри для Instagram

Настася Князева спеціально для УП.Життя
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12 березня 2021

Ще кілька років тому професії Instagram-кріейтори не існувало, а сьогодні вони впливають на візуальні тренди соцмереж по всьому світу.

У 2021 році фільтри та маски в Instagram стали не просто фановим доповненням до сторіз, але й серйозним маркетинговим інструментом, який активно використовують не тільки найбільші світові бренди, але й артисти, інфлюенсери, дизайнери та діджитал художники.

Щоб дізнатися залаштунки професії, "Українська правда. Життя" поговорила з кріейторами найвідомішої української студії з розробки Instagram-фільтрів FFFACE.ME Машою Сіліч та Максимом Цимбалом.

Ми розпитали їх, як вони прийшли у професію, скільки заробляють та як за місяць збільшити кількість підписників свого акаунту на 100 тис. підписників.

Маша Сіліч, дизайнерка, інфлюенсерка та програмістка,
її Instagram-маски для FFACE.ME збирають мільярди переглядів

Максим Цимбал, senior creator студії FFFACE.ME, офіційний партнер Snapchat,
спеціалізується на Instagram-іграх

– Звідки виникла професія і як вона розвивалась?

– Маша: Будь-яка професія виникає за необхідності. Люди завжди хотіли бачити те, чого нема в реальному світі, або ж те, що є недоступним в цей час, у даному місці. І, нарешті, технології дозволили реалізувати таку людську примху.

Якщо конкретизувати, то професія AR-кріейтора з’явилися, на мою думку, достатньо давно. Варто згадати, як у шкільні часи ми приміряли браузерні фільтри через веб-камери.

Проте, потужним поштовхом у професії стало створення та популяризація українського стартапу Looksery, який спеціалізувався на технологіях відстеження та розпізнавання обличчя. В майбутньому даний стартап придбав Snapchat, який зараз відомий практично у всьому світі.

Розвиток професії та технологій на цьому не зупинилися. Люди побачили перспективи, можливість впровадження та монетизації створеного AR-контенту у свій бізнес, і тут понеслось. 

Спочатку фільтри використовувались для згладжування шкіри та кольорокорекції, а зараз наявність AR-фільтру для віддаленої примірки окулярів та аксесуарів нікого не здивує.

З розвитком технологій, сфери їх застосування розширюються з шаленою швидкістю.

Складно уявити людину, яка жодного разу не пробувала приміряти фільтр доповненої реальності, або про них не чула. Це вже стало трендом. І на мою думку, справжній AR-boom ще попереду.

– Максим: На початку 2019-го року Facebook випустив закриту бета-версію програми Spark AR, доступ до якої можна було отримати тільки за запрошенням.

Ця програма дозволяла користувачам створювати власні AR-ефекти. Ком'юніті почало органічно розростатися і вже влітку 2019 доступ був відкритий для всіх охочих.

Майже з кожним новим оновленням додавалися нові можливості, розширювався інструментарій кріейторів, а з ними зростав рівень ефектів. Від простих фільтрів для корекції, платформа досить швидко доросла до ігор з унікальним засобом введення даних – мімікою обличчя. 

– А з чого починали ви?

– Маша: В січні 2019-го року я працювала у сфері розробки ігор і цікавилася сучасними технологіями.

Тоді й почала помічати в stories блогерів кастомні фільтри й почала гуглити та дізнаватися, хто і як може створювати Instagram-фільтри. Результати видали всього кілька відповідних результатів – російськомовну статтю й офіційний сайт Spark AR.

Я ретельно вивчала документацію на офіційному сайті. Інших джерел отримання інформації в цій сфері практично не було. Ідей в голові було мільярд! І щоб їх втілити в життя, я щодня прокидалася о 6-ій ранку.

Була лише одна проблема – вивантажувати ефекти в Instagram на той момент могли лише люди зі схваленими заявками на бета-тестувальника. Я швидко заповнила і відправила необхідну форму, яку схвалили аж через півроку.

На момент завантаження першого фільтра в соцмережу у мене не було і 100 підписників, а вже буквально через місяць їх кількість перевалила за 100к, адже в той час підписка на творця була обов'язковим пунктом для швидкого доступу до фільтра.

Ось, в принципі, так і почалася моя історія AR-кріейтора, яка триває вже два роки.

– Максим: Все починалося як хобі. У вільний від основної роботи час я вивчав функціонал Spark AR.

Мене з самого початку цікавили саме ігри в Instagram, адже маю бекграунд розробки ігор і зовсім не вмів створювати графіку.

На даний момент ігри все ще вважаються одним з найскладніших видів AR ефектів, які можна створювати в Spark AR. Мені було цікаво поекспериментувати з новими ігровими механіками, надаючи користувачам цікавий досвід.

Я задоволений отриманими на даний момент результатами, хоча і розумію, що є ще дуже багато нерозкритих тем в розробці ігор в Instagram.

– Скільки заробляє розробник AR-фільтрів в Україні?

Маша: Точної відповіді на це питання немає, і ніхто її не дасть. Дана сфера дуже молода і не до кінця сформована.

Особисто я ніколи не працювала на ставку і мій заробіток завжди залежить від бажання і того, як багато часу я готова присвятити роботі.

Іноді мені, як і всім нам, хочеться поспати до обіду, потім півдня дивитися Tik-Tokи з котиками, а ввечері почувати себе втомленою від такого складного проведення часу. А іноді – встати на світанку і втілювати божевільні ідеї замовників.

Проте, якщо судити об'єктивно, то розробник AR-фільтрів з невеликим об’ємом знань може вийти на стабільний заробіток від $500-1000. А далі все залежить від власного бажання.

Зараз розвиток технологій експоненціальний: якщо раніше нове технологічне відкриття потрібно було чекати десятиліттями, то зараз вони відбуваються практично щодня.

Максим: Заробіток залежить від скілів розробника, як hard так і soft. Мало просто вміти робити ефекти. Потрібно також добре розуміти мету замовника: для чого йому потрібен фільтр і чому саме цей.

Чим сильніше особистий бренд розробника, тим дорожче оцінюється його робота. А особистий бренд будується за допомогою унікального, гарного і лаконічно оформленого AR-контенту.

В цілому ж можна вийти на рейт $250-400 за проєкт, і виконуючи по 4-5 проєктів на місяць, отримувати непоганий заробіток.

– Що робити і з чого починати, якщо хочеш стати Instagram-кріейтором?

– Маша: Якщо ти дійсно ХОЧЕШ бути Instagram-кріейтором – вважай, півсправи зроблено. Головне бажання!

Також важливою й необхідною навичкою в цій молодій сфері є вміння шукати потрібну інформацію. Розширюйте коло професійних знайомств і не соромтеся ставити купу питань, які, на перший погляд, здаються досить дурними. Попередньо, звісно, гугліть!

– Максим: Я вважаю, що одним з головних факторів є сильне бажання. Жага нових знань та жага вираження себе за допомогою доповненої реальності, яку саме час вважати мистецтвом 21-го століття.

Звичайно ж потрібно чітко визначити свої сильні сторони: 2D або 3D графіка, програмування, або навіть унікальний мікс вже готових і доступних у відкритому доступі асетів.

Після цього – вперед підкорювати простори Facebook/YouTube / Github. Сьогодні для творців-початківців доступна купа навчальних матеріалів в найрізноманітніших форматах, від офіційної документації на сторінці Spark AR до відеоуроків на YouTube. 

– Як класна Instagram-маска може привести нових підписників?

Маша: Зараз отримання великої кількості нових підписників – нелегке завдання. Адже умову про обов'язкову підписку для отримання фільтра скасували досить давно, що, на мій погляд, – дуже добре.

Тепер фільтри приводять на сторінку в більшості випадків користувачів Instagram, які безпосередньо зацікавлені не тільки в отриманні доступу до фільтра, а й в самому акаунті, його тематиці та послугах.

Зараз Instagram-маска може дати непогані охоплення, головне – обрати правильну стратегію її просування.

– Максим: Важке питання. Я не дуже тямлю в маркетингу та психології людини, щоб пояснити це на рівні спеціаліста.

Здається, людям подобаються красиві та якісні ефекти. Коли вони зустрічають крутий ефект, приходять на сторінку автора ефекту й гортають його інші роботи. Разом з тим знайомляться з самим кріейтором та його життям. 

– Назвіть топ-3 своїх найуспішніших роботи (або які подобаються вам найбільше)

Маша: Почну з найуспішнішої роботи за охопленням. У червні 2019-го року я вивчала Spark AR, розбиралася з інструментарієм і можливостями програми.

Не маючи абсолютно ніякої ідеї, випадковим чином утворився фільтр OhMyFace.

"Нічого незвичайного – особа зі збільшеними очима, ротом і зафарбованим носом", – думала я до червня наступного року, коли фільтр щодня став збирати по 10 млн переглядів.

Сумарна кількість показів OhMyFace – вже майже 3,5 млрд.

Тут у багатьох може виникнути питання: "Але ж на планеті Земля всього 7,5 млрд людей. Як так!? Це фотошоп! Не вірю!". Варто пояснити, що статистика показує кількість НЕунікальних переглядів фільтра.

Другий в моєму списку топ-3 – це фільтр LipsingBattle для нового музичного шоу.

Приємно усвідомлювати, що українські телеканали перейнялися суттю Instagram-фільтрів як потужного маркетингового інструменту і активно їх використовують.

І останній – фільтр-образ героя YouTube-серіалу "Внутри Лапенко" – Катамаранова.

Саме цей фільтр отримав найпотужніший зворотний зв'язок і море компліментів, які гріють мою душу до цього дня.

Максим: Хоча цим проєктам вже понад рік, я все ще вважаю своїми найкращими роботами ігри для "Садочок" і Міністерства охорони здоров’я.

В них вдалося поєднати унікальну механіку лабіринту і крутий візуал.

Завершує трійку моїх улюбленців гра Wiggle Armwrestling, в якій два гравці за допомогою швидкого кліпання намагаються "перебороти" одне одного.

Цей ефект став популярним у батьків з дітьми. Я отримав величезну дозу драйву і навіть гордості від того, які емоції цей фільтр подарував людям.

– Яке майбутнє Instagram-фільтрів і AR в цілому? Це просто хайповий інструмент чи щось більше?

Маша: Instagram-фільтри – це не завжди інструмент тільки для швидкого залучення нової аудиторії та підвищення впізнаваності бренду.

Суть фільтрів може бути різна – від ретуші шкіри до примірки одягу і навіть створення власного AR-світу.

Сьогодні AR – це невелика хвиля, але все йде до того, що вона перетвориться в цунамі. І так, на мою думку, воно і буде.

Потенціал і сфери застосування AR-фільтрів безмежні. Уже зараз технологія використовується в фешн-індустрії, рітейлі, е-комерс, гастрономії, б'юті-сфері й це далеко не весь список.

Якщо ж міркувати про AR в цілому, то тут все набагато ширше: туризм, сфера освіти, ігри та розваги. Навіть така консервативна індустрія як промисловість вже використовує AR для спрощення та оптимізації робочого процесу, мінімізації виробничих ризиків і, звісно, для економії часу.

Технології розвиваються, і разом з ними розширюються області застосування фільтрів доповненої реальності. AR – це справжнє майбутнє, але поки це усвідомлюють не всі.

Незабаром на людину, яка не знає що таке AR, будуть дивитися так само як зараз на людину, яка не чула про інтернет.

Максим: З першого дня знайомства з технологією AR, я бачив прекрасну картину майбутнього з цифровим шаром навколо нас.

З правильним підходом ця технологія здатна змінити світ на краще і піднести розвиток людства на абсолютно новий рівень.

Instagram-фільтри – це тільки перший і досить успішний крок в популяризації доповненої реальності. Вони ще не раз створять метаморфози різних масштабів, але в результаті виростуть у щось абсолютно нове.

– Якщо уявити майбутнє, в якому Instagram-маски втратили актуальність, яким буде ваш подальший професійний шлях?

Маша: Як я вже згадала вище – перспективи AR безмежні, і про це можна говорити нескінченно.

Недовго думаючи, я б залишилася у сфері доповненої реальності і швидше за все саме у гейм-індустрії.

Максим: Паралельно з розробкою Instagram-масок я розвивав й інші напрямки, такі як мобільний AR, VR-ігри, мобільні ігри та програми. Всі ці напрямки мають досить багато спільного.

В найближчому майбутньому планую запуск дуже масштабного проєкту, також у сфері AR, який бачу справою всього свого життя.

Настася Князева, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина deagreez1/Depositphotos

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