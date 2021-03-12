Нова професія: хто і як розробляє маски та фільтри для Instagram

Ще кілька років тому професії Instagram-кріейтора не існувало, а сьогодні вони впливають на візуальні тренди соцмереж по всьому світу.

У 2021 році фільтри та маски в Instagram стали не просто фановим доповненням до сторіз, але й серйозним маркетинговим інструментом, який активно використовують не тільки найбільші світові бренди, але й артисти, інфлюенсери, дизайнери та діджитал художники.

Щоб дізнатися залаштунки професії, "Українська правда. Життя" поговорила з кріейторами найвідомішої української студії з розробки Instagram-фільтрів FFFACE.ME Машою Сіліч та Максимом Цимбалом.

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Ми розпитали їх, як вони прийшли у професію, скільки заробляють та як за місяць збільшити кількість підписників свого акаунту на 100 тис. фоловерів.

Маша Сіліч, 3D-artist та інфлюенсерка, співпрацює зі студією FFFACE.ME,

її Instagram-маски збирають мільярди переглядів

Максим Цимбал, senior creator студії FFFACE.ME, офіційний партнер Snapchat,

спеціалізується на Instagram-іграх

– Звідки виникла професія і як вона розвивалась?

– Маша: Будь-яка професія виникає за необхідності. Люди завжди хотіли бачити те, чого нема в реальному світі, або ж те, що є недоступним в цей час, у даному місці. І, нарешті, технології дозволили реалізувати таку людську примху.

Якщо конкретизувати, то професія AR-кріейтора з’явилися, на мою думку, достатньо давно. Варто згадати, як у шкільні часи ми приміряли браузерні фільтри через веб-камери.

Проте, потужним поштовхом у професії стало створення та популяризація українського стартапу Looksery, який спеціалізувався на технологіях відстеження та розпізнавання обличчя. В майбутньому даний стартап придбав Snapchat, який зараз відомий практично у всьому світі.

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Розвиток професії та технологій на цьому не зупинився. Люди побачили перспективи, можливість впровадження та монетизації створеного AR-контенту у свій бізнес, і тут понеслось.

Спочатку фільтри використовувались для згладжування шкіри та кольорокорекції, а зараз наявність AR-фільтру для віддаленої примірки окулярів та аксесуарів нікого не здивує.

З розвитком технологій, сфери їх застосування розширюються з шаленою швидкістю.

Складно уявити людину, яка жодного разу не пробувала приміряти фільтр доповненої реальності, або про них не чула. Це вже стало трендом. І на мою думку, справжній AR-boom ще попереду.

– Максим: На початку 2019-го року Facebook випустив закриту бета-версію програми Spark AR, доступ до якої можна було отримати тільки за запрошенням.

Ця програма дозволяла користувачам створювати власні AR-ефекти. Ком'юніті почало органічно розростатися і вже влітку 2019 доступ був відкритий для всіх охочих.

Майже з кожним новим оновленням додавалися нові можливості, розширювався інструментарій кріейторів, а з ними зростав рівень ефектів. Від простих фільтрів для корекції, платформа досить швидко доросла до ігор з унікальним засобом введення даних – мімікою обличчя.

– А з чого починали ви?

– Маша: В січні 2019-го року я працювала у сфері розробки ігор і цікавилася сучасними технологіями.

Тоді й почала помічати в stories блогерів кастомні фільтри й почала гуглити та дізнаватися, хто і як може створювати Instagram-фільтри. Результати видали всього кілька відповідних результатів – російськомовну статтю й офіційний сайт Spark AR.

Я ретельно вивчала документацію на офіційному сайті. Інших джерел отримання інформації в цій сфері практично не було. Ідей в голові було мільярд! І щоб їх втілити в життя, я щодня прокидалася о 6-ій ранку.

Була лише одна проблема – вивантажувати ефекти в Instagram на той момент могли лише люди зі схваленими заявками на бета-тестувальника. Я швидко заповнила і відправила необхідну форму, яку схвалили аж через півроку.

На момент завантаження першого фільтра в соцмережу у мене не було і 100 підписників, а вже буквально через місяць їх кількість перевалила за 100к, адже в той час підписка на творця була обов'язковим пунктом для швидкого доступу до фільтра.

Ось, в принципі, так і почалася моя історія AR-кріейтора, яка триває вже два роки.

– Максим: Все починалося як хобі. У вільний від основної роботи час я вивчав функціонал Spark AR.

Мене з самого початку цікавили саме ігри в Instagram, адже маю бекграунд розробки ігор і зовсім не вмів створювати графіку.

На даний момент ігри все ще вважаються одним з найскладніших видів AR ефектів, які можна створювати в Spark AR. Мені було цікаво поекспериментувати з новими ігровими механіками, надаючи користувачам цікавий досвід.

Я задоволений отриманими на даний момент результатами, хоча і розумію, що є ще дуже багато нерозкритих тем в розробці ігор в Instagram.

– Скільки заробляє розробник AR-фільтрів в Україні?

– Маша: Точної відповіді на це питання немає, і ніхто її не дасть. Дана сфера дуже молода і не до кінця сформована.

Особисто я ніколи не працювала на ставку і мій заробіток завжди залежить від бажання і того, як багато часу я готова присвятити роботі.

Іноді мені, як і всім нам, хочеться поспати до обіду, потім півдня дивитися Tik-Tokи з котиками, а ввечері почувати себе втомленою від такого складного проведення часу. А іноді – встати на світанку і втілювати божевільні ідеї замовників.

Проте, якщо судити об'єктивно, то розробник AR-фільтрів з невеликим об’ємом знань може вийти на стабільний заробіток від $500-1000. А далі все залежить від власного бажання.

Зараз розвиток технологій експоненціальний: якщо раніше нове технологічне відкриття потрібно було чекати десятиліттями, то зараз вони відбуваються практично щодня.

– Максим: Заробіток залежить від скілів розробника, як hard так і soft. Мало просто вміти робити ефекти. Потрібно також добре розуміти мету замовника: для чого йому потрібен фільтр і чому саме цей.

Чим сильніше особистий бренд розробника, тим дорожче оцінюється його робота. А особистий бренд будується за допомогою унікального, гарного і лаконічно оформленого AR-контенту.

В цілому ж можна вийти на рейт $250-400 за проєкт, і виконуючи по 4-5 проєктів на місяць, отримувати непоганий заробіток.

– Що робити і з чого починати, якщо хочеш стати Instagram-кріейтором?

– Маша: Якщо ти дійсно ХОЧЕШ бути Instagram-кріейтором – вважай, півсправи зроблено. Головне – бажання!

Також важливою й необхідною навичкою в цій молодій сфері є вміння шукати потрібну інформацію. Розширюйте коло професійних знайомств і не соромтеся ставити купу питань, які, на перший погляд, здаються досить дурними. Попередньо, звісно, гугліть!

– Максим: Я вважаю, що одним з головних факторів є сильне бажання. Жага нових знань та жага вираження себе за допомогою доповненої реальності, яку саме час вважати мистецтвом 21-го століття.

Звичайно ж потрібно чітко визначити свої сильні сторони: 2D або 3D графіка, програмування, або навіть унікальний мікс вже готових і доступних у відкритому доступі асетів.

Після цього – вперед підкорювати простори Facebook/YouTube / Github. Сьогодні для творців-початківців доступна купа навчальних матеріалів в найрізноманітніших форматах, від офіційної документації на сторінці Spark AR до відеоуроків на YouTube.

– Як класна Instagram-маска може привести нових підписників?

Маша: Зараз отримання великої кількості нових підписників – нелегке завдання. Адже умову про обов'язкову підписку для отримання фільтра скасували досить давно, що, на мій погляд, – дуже добре.

Тепер фільтри приводять на сторінку в більшості випадків користувачів Instagram, які безпосередньо зацікавлені не тільки в отриманні доступу до фільтра, а й в самому акаунті, його тематиці та послугах.

Зараз Instagram-маска може дати непогані охоплення, головне – обрати правильну стратегію її просування.

– Максим: Важке питання. Я не дуже тямлю в маркетингу та психології людини, щоб пояснити це на рівні спеціаліста.

Здається, людям подобаються красиві та якісні ефекти. Коли вони зустрічають крутий ефект, приходять на сторінку автора ефекту й гортають його інші роботи. Разом з тим знайомляться з самим кріейтором та його життям.

– Назвіть топ-3 своїх найуспішніших роботи (або які подобаються вам найбільше)

Маша: Почну з найуспішнішої роботи за охопленням. У червні 2019-го року я вивчала Spark AR, розбиралася з інструментарієм і можливостями програми.

Не маючи абсолютно ніякої ідеї, випадковим чином утворився фільтр OhMyFace.

"Нічого незвичайного – особа зі збільшеними очима, ротом і зафарбованим носом", – думала я до червня наступного року, коли фільтр щодня став збирати по 10 млн переглядів.

Сумарна кількість показів OhMyFace – вже майже 3,5 млрд.

Тут у багатьох може виникнути питання: "Але ж на планеті Земля всього 7,5 млрд людей. Як так!? Це фотошоп! Не вірю!". Варто пояснити, що статистика показує кількість НЕунікальних переглядів фільтра.

Другий в моєму списку топ-3 – це фільтр LipsingBattle для нового музичного шоу.

Приємно усвідомлювати, що українські телеканали перейнялися суттю Instagram-фільтрів як потужного маркетингового інструменту і активно їх використовують.

І останній – фільтр-образ героя YouTube-серіалу "Внутри Лапенко" – Катамаранова.

Саме цей фільтр отримав найпотужніший зворотний зв'язок і море компліментів, які гріють мою душу до цього дня.

– Максим: Хоча цим проєктам вже понад рік, я все ще вважаю своїми найкращими роботами ігри для "Садочок" і Міністерства охорони здоров’я.

В них вдалося поєднати унікальну механіку лабіринту і крутий візуал.

Завершує трійку моїх улюбленців гра Wiggle Armwrestling, в якій два гравці за допомогою швидкого кліпання намагаються "перебороти" одне одного.

Цей ефект став популярним у батьків з дітьми. Я отримав величезну дозу драйву і навіть гордості від того, які емоції цей фільтр подарував людям.

– Яке майбутнє Instagram-фільтрів і AR в цілому? Це просто хайповий інструмент чи щось більше?

– Маша: Instagram-фільтри – це не завжди інструмент тільки для швидкого залучення нової аудиторії та підвищення впізнаваності бренду.

Суть фільтрів може бути різна – від ретуші шкіри до примірки одягу і навіть створення власного AR-світу.

Сьогодні AR – це невелика хвиля, але все йде до того, що вона перетвориться в цунамі. І так, на мою думку, воно і буде.

Потенціал і сфери застосування AR-фільтрів безмежні. Уже зараз технологія використовується в фешн-індустрії, рітейлі, е-комерс, гастрономії, б'юті-сфері й це далеко не весь список.

Якщо ж міркувати про AR в цілому, то тут все набагато ширше: туризм, сфера освіти, ігри та розваги. Навіть така консервативна індустрія як промисловість вже використовує AR для спрощення та оптимізації робочого процесу, мінімізації виробничих ризиків і, звісно, для економії часу.

Технології розвиваються, і разом з ними розширюються області застосування фільтрів доповненої реальності. AR – це справжнє майбутнє, але поки це усвідомлюють не всі.

Незабаром на людину, яка не знає що таке AR, будуть дивитися так само як зараз на людину, яка не чула про інтернет.

– Максим: З першого дня знайомства з технологією AR, я бачив прекрасну картину майбутнього з цифровим шаром навколо нас.

З правильним підходом ця технологія здатна змінити світ на краще і піднести розвиток людства на абсолютно новий рівень.

Instagram-фільтри – це тільки перший і досить успішний крок в популяризації доповненої реальності. Вони ще не раз створять метаморфози різних масштабів, але в результаті виростуть у щось абсолютно нове.

– Якщо уявити майбутнє, в якому Instagram-маски втратили актуальність, яким буде ваш подальший професійний шлях?

– Маша: Як я вже згадала вище – перспективи AR безмежні, і про це можна говорити нескінченно.

Недовго думаючи, я б залишилася у сфері доповненої реальності і швидше за все саме у гейм-індустрії.

– Максим: Паралельно з розробкою Instagram-масок я розвивав й інші напрямки, такі як мобільний AR, VR-ігри, мобільні ігри та програми. Всі ці напрямки мають досить багато спільного.

В найближчому майбутньому планую запуск дуже масштабного проєкту, також у сфері AR, який бачу справою всього свого життя.

Настася Князева, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина deagreez1/Depositphotos

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