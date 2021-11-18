Як повинна відбуватися реорганізація чи ліквідація бібліотек? Позиція та пояснення Мінкульту

Останній рік був великим випробуванням для усіх сфер культури. Карантинні обмеження змусили навіть скептиків цифровізації переводити свою діяльність онлайн.

Бібліотеки ж продемонстрували, що вони хочуть змінюватись та можуть зацікавити свого читача. Вони проводили онлайн-читання, квести для дітей та молоді, спільні зум-конференції, популяризували книжки в соціальних мережах.

Нині бібліотеки постійно винаходять нові формати співпраці з читачами. Все це лише підтверджує те, що ми зможемо перетворити бібліотеки на сучасні простори для розвитку та самоосвіти українців. Адже розвиток якісної бібліотечної системи є стратегічно важливим для держави.

Чи відповідають зараз наші бібліотеки світовим трендам? Звісно ж, ні. Тому зміни невідворотні. Нам чітко потрібно розуміти, що система не може існувати як раніше. Однак перетворення бібліотек на сучасні простори має проходити без втрат.

У рамках реформи децентралізації об’єднані територіальні громади отримали більше прав та фінансових ресурсів.

Серед нових повноважень громад – управління та фінансування бібліотек. Але інколи чиновники на місцях мають своєрідне бачення широти своїх можливостей. На культурі традиційно вирішують економити, заклади закривати, колективи – звільняти.

Вигадуються нові "схеми". Замість реорганізації бібліотеки "тимчасово призупиняють діяльність", що абсолютно незаконно.

Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти необґрунтованої ліквідації бібліотек та інших закладів культури. Але, щоб громадяни отримували якісні послуги, іноді потрібні компроміси.

Основне в цьому – все має бути законно. Соціальні і трудові права жодного з працівників бібліотечної сфери не мають бути порушені, жодна книжка не повинна зникнути. Якщо зміни відбуваються обґрунтовано і з дотриманням соціальних нормативів, то це призводить лише до оптимізації та наповнення закладів новим якісним змістом і навпаки має посилити культурну складову у регіонах.

Оптимальна бібліотечна мережа – це не про кількість, а про якісний зміст і попит на нього.

МКІП неодноразово висловлювало чітку позицію. За порушення закону чи перевищення службових повноважень під час реорганізації та ліквідації закладів культури посадові особи повинні нести відповідальність.

Міністерство звернулося до органів прокуратури з проханням перевірити факти незаконної ліквідації та реорганізації закладів культури.

Вже є приклади, де органи прокуратури порушили судові справи щодо неправомірності прийнятих рішень, а також випадки скасування таких рішень у судовому порядку.

Як це повинно бути

Доцільність реорганізації та ліквідації державних та комунальних бібліотек визначається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за погодженням із Міністерством культури та інформаційної політики.

Якщо територіальна громада ухвалює рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації бібліотеки – вона має обов'язково звернутися до МКІП. Міністерство може винести рішення щодо погодження ліквідації чи реорганізації закладу культури за зверненням територіальної громади і на основі обґрунтованих підстав.

Інший спосіб ліквідації чи реорганізації бібліотек незаконний.

У зверненнях до МКІП про реорганізацію чи ліквідацію будь яких закладів культури територіальні громади повинні надати вичерпну інформацію про:

причини необхідності і доцільності реорганізації або ліквідації закладу культури;

населений пункт із зазначенням чисельності населення та кількості бібліотечних закладів;

кількість штатних одиниць, які зберігаються та/або скорочуються;

передачу майна та бібліотечних фондів;

рішення засновника про реорганізацію або ліквідацію закладу;

контакти відповідальної особи для уточнення деталей.

Якщо заявник стверджує, що було здійснено ґрунтовний аналіз всіх підстав та дотримання вимог для реорганізації чи ліквідації закладу, міністерство, у разі дотримання державних соціальних нормативів, погоджує таке рішення.

Після отримання погодження від МКІП, органи місцевої влади можуть здійснювати подальші заходи, необхідні для реорганізації чи ліквідації бібліотечного закладу.

Водночас переміщення бібліотек можливе без погодження з МКІП але за умови надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

Стан справ

За період з 1 січня 2020 року по 15 листопада 2021 року до МКІП надійшло близько 400 листів щодо надання погодження реорганізації та ліквідації бібліотечних закладів та/або надання погодження на виключення з базової мережі закладів культури.

Наразі МКІП погодило реорганізацію або ліквідацію 603 бібліотечних закладів, а також надало 463 погодження на виключення бібліотечних закладів з базової мережі закладів культури. Разом з тим МКІП не погодило реорганізацію, ліквідацію та/або виключення з базової мережі 352 бібліотечних закладів, а стосовно 233 закладів було запитано додаткову інформацію.

Щоб припинити необґрунтовану ліквідацію бібліотек, МКІП вже провело серію роз’яснювальних нарад з представниками обласних управлінь культури, структурних підрозділів у сфері культури районних державних адміністрацій та територіальних громад. МКІП активно пояснює процедури і умови реорганізації чи ліквідації закладів культури.

Також Міністерство неодноразово наголошувало на необхідності обласних державних адміністрацій відстежувати і зупиняти випадки реорганізації чи ліквідації закладів культури, які відбуваються з порушенням законодавства.

Вчасна та достовірна комунікація з жителями громад є вкрай важливою для впровадження і сприйняття реформи децентралізації, в умовах якої саме громада мусить захищати як своє фундаментальне право на інформацію, так і свій культурний та інтелектуальний простір. Для цього існують всі законні методи.

Лариса Петасюк, заступниця міністра культури та інформаційної політики, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина mikdam/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.