Покоління Z та фінансова грамотність: чому зумери не вміють розпоряджатися грошима

Сучасне покоління Z зі своїми амбіціями впевнено виходить на фінансовий ринок XXI сторіччя. Їхні ідеї цікаві, а цілі – глобальні.

За допомогою соціальних мереж деякі підлітки заробляють мільйони. Але чи вміють вони грамотно розпоряджатися такими грошима – ось в чому питання.

Яку небезпеку спричиняють нереалістичні очікування зумерів і як запобігти кризі?

Звідки ноги ростуть: наступники фінансових страхів батьків

Покоління Z чи зумери – люди, народжені з 1997 по 2012 рік. Їхній світогляд сформувався під впливом масштабних технологічних відкриттів, тому дуже відрізняється від усього, що було раніше. Ставлення до грошей не є винятком.

Більшість зумерів мають зовсім нереалістичні очікування щодо того, чого вони можуть досягти за допомогою своїх інвестицій. Так, вони добре обізнані в основних фінансових концепціях, але цього недостатньо.

Зумери стали очевидцями фінансових страхів, що тягнуться від попередніх поколінь.

Згідно з даними організації з кредитного консультування та фінансової грамотності MoneyFit, вони слухають настанови від батьків з покоління Х, які втратили багаторічні накопичення через економічний спад.

Інформація від батьків може бути застарілою, неповною або взагалі неправильною. Старшим поколінням довелося пройти нелегкий шлях, через який у деяких ще залишилися неправдиві уявлення про фінанси.

На щастя, за підсумками дослідження Bank of America Corp, понад дві третини опитаних віком від 18 до 24 років, як і раніше, попри пандемію та інші проблеми, з оптимізмом дивляться у своє фінансове майбутнє. Але у зумерів є дві основні проблеми:

Проблема #1. Низька фінансова грамотність

Багато представників цього покоління вже перебувають у працездатному віці, але можуть не так багато знати про реальні способи накопичення багатства.

Одним із найбільших перешкод, з якими вони стикаються, є джерело їхніх знань. За результатами дослідження Bank of America Corp, близько 84%, як і раніше, покладаються на своїх батьків та сім'ю, щоб отримати інформації про фінанси.

Третина опитаного населення оцінює свої фінансові знання як низькі, а 40% із цієї групи кажуть, що не мають уявлення про те, з чого почати вивчення фінансів.

Проблема #2. Невміння планувати бюджет

Зумери достатньо знають про такі поняття, як економія та планування бюджету, але далекі від інвестицій та великих заощаджень для масштабних покупок.

За результатами недавнього опитування, проведеного компанією MagnifyMoney, 27% представників покоління Z заявили, що сподіваються вийти на пенсію до 50 років.

Однак вони не враховують, що сьогоднішній фондовий ринок дуже переоцінений. Тому це навряд чи принесе зумерам необхідний для раннього виходу на безтурботну пенсію 6%-річний прибуток з поправкою на інфляцію.

Не все так погано: Z – це покоління цілеспрямованих оптимістів

Керівник відділу громадських банківських послуг та захисту клієнтів Bank of America Крістін Ченнелс у коментарі до дослідження Bank of America Corp дала точну характеристику поколінню Z:

"Це покоління цілеспрямовано приймає фінансові моделі поведінки, які налаштовують їх на позитивне майбутнє. Зумери відкрито говорять про те, що вони знають чи не знають".

Однією з сильних сторін покоління Z вважається здатність до адаптації. Виховані з появою інтернету та гаджетів, вони з дитинства вміють користуватися речами, які не під силу навіть дорослому поколінню X. Ще одна перевага зумерів – прагнення здобути фінансову освіту, попри відсутність доступу до тематичної інформації у школах.

Як бізнесмени можуть допомогти зумерам та убезпечити спільне майбутнє

Наша соціальна місія, як дорослих і тих, хто пройшов свій бізнес-шлях, полягає у допомозі молодому поколінню. Адже лише на перший погляд це видається особистою проблемою кожного.

Представники покоління Z отримують перші робочі місця та приймають перші незалежні фінансові рішення. Вони стають частиною загального бізнесу та глобальної економіки.

Прищепити фінансову грамотність людям, які зараз гостро у цьому зацікавлені – неважко. Головне зрозуміти необхідність ділитися своїми знаннями заради загального блага.

Шукайте зумерів на їхніх платформах та спілкуйтеся їхньою мовою

Головним джерелом інформації для зумерів був та буде інтернет. Тут є багато платформ для ефективного навчання. Згідно зі статистикою, до ТОП-20 найбільш відвідуваних сайтів світу входять:

YouTube (1,3 млрд користувачів);

Instagram (1 млрд користувачів).

Facebook (736 млн користувачів);

Twitter (330 млн користувачів).

Поширюючи інформацію про фінансову грамотність на цих та інших доступних сайтах, бізнесмени зможуть навчити зумерів.

Попри те, що покоління Z починає вчитися в юному віці, їм ще доведеться значно розширити свій кругозір. Тому я закликаю всіх бізнесменів, підприємців, інвесторів приєднуватися до ком'юніті із зумерами та навчати їх, як поводитися з грошима.

Станьте менторами для зумерів

Покоління Z гостро потребує наставників серед старшого покоління міленіалів та іксів. Для попередників може бути очевидним, як відкрити банківський рахунок і планувати витрати або куди вкласти капітал, щоб отримати хороший прибуток. Однак зумери живуть у деяких ілюзіях і треба навчити їх розпоряджатися грошима.

Важливо ділитися навіть тими знаннями, які видаються банальними, адже у світі бізнесу завжди є новачки. Наразі ці новачки – представники покоління Z і від того, наскільки швидко вони навчаться правильно розпоряджатися грошима, багато в чому залежить світовий фондовий ринок.

Юлія Новік, CEO спільноти L361ON, директор інвестиційної компанії CYFRD, спеціально для УП. Життя

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