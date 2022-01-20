Колаборації, гумор і природність: які тренди 2022 року до вподоби зумерам

Нещодавно компанія-лідер в області молодіжних маркетингових досліджень та інсайтів YPulse зазирнула у майбутнє трендів.

Спільно з Instagram вони опитали більше тисячі зумерів у США віком від 13 до 24 років.

Чому ці дослідження такі важливі та куди рухатиметься глобальний ринок споживчих трендів (в Україні також) в 2022 році?

Реклама:

Природна краса

Поколінню Z недостатньо яскравої обгортки, їхня цінність – зміст. Це стосується й індустрії краси. Кожен третій підліток зацікавлений в тому, щоб дізнатися більше про догляд за шкірою.

Зараз в тренді натуральна краса, тому якісна доглядова косметика буде на верхівці популярності у 2022 році.

Зумери віддають перевагу продуктам з максимально природним складом, які використовують рослинні олії, білу ікру, пептиди, фруктові кислоти й багато інших натуральних інгредієнтів.

Крім якості, відіграє значну роль адаптація під клієнта. Наприклад, один британський бренд косметики не лише використовує в складі засобів екопродукти, а й організував для клієнтів онлайн-консультації з косметологами.

Навіть якщо покупець незадоволений і пише негативний відгук, з ним оперативно зв'язуються представники виробника. Зумери стають лояльнішими до брендів, які приділяють увагу їхнім запитам.

Реклама:

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Купувати вторинний одяг більше не соромно

В одязі також простежується тренд на екологічність. Багато компаній вже розробляють речі із частково або повністю перероблених матеріалів зі шкіри, вовни, льону, деніму, замші.

Молодь підтримує бренди, які турбуються про природу. Наприклад, працівники каліфорнійського бренду одягу Amour Vert саджають дерево за кожну продану одиницю товару.

На цей час посаджено понад 220 тисяч дерев. Представники покоління Z не хочуть бути егоїстами, тому активно залучені до процесу збереження планети.

Разом із трендом на розумне споживання серед молоді зростає популярність комісійних магазинів. Ними надихаються навіть такі модні дизайнери, як креативний директор Prada Раф Сімонс.

На одну з колекцій його надихнула українська та румунська молодь. Сімонс часто зустрічав підлітків на блошиному ринку.

"Щоб захиститися від холоду, вони одягалися в декілька шарів", – розповів дизайнер. Таким чином йому прийшла ідея створити оверсайз речі.

Ідеалів не існує: в тренді особистість з недоліками

Музиканти у 2022 році не будуть обділені увагою молодого покоління. Згідно з результатами опитування, 70% підлітків шукають для себе нову музику або артистів.

Зумери хочуть бачити за музикою особистість, яка не просто співає продюсерські пісні, а ділиться досвідом і власними переживаннями.

Наприклад, американська співачка Несса Берретт таким чином набрала понад 15 млн молодої аудиторії в TikTok та більш як 6 млн в Instagram. Особливу славу дівчині приніс трек La di die, в якому вона відверто співає про свої думки під час депресії.

Бренди допомагають подолати психологічні травми

Зумери більш тривожне покоління, тому для них важлива турбота про ментальне здоров'я. Цей напрямок активно підтримується не тільки психотерапевтами, а й публічними особистостями.

Рік тому британська модель і активістка Адвоа Абоа запустила щотижневий подкаст, який став продовженням однойменної онлайн-платформи, де дівчата ділилися особистими проблемами й говорили про психічні розлади.

Спонсором подкасту став відомий бренд спортивного одягу. Ще раніше вони випустили кросівки в колаборації з психотерапевтом Лізою Бікрофт – їх розкупили в перші години попри те, що Ліз – не знаменитість.

Гроші передали американській організації із запобігання самогубствам, що також позитивно вплинуло на репутацію компанії. Зумерам подобається щира небайдужість брендів до проблеми погіршення психологічного стану.

Азартні колаборації з іграми підвищують рейтинг

Карантин викликав бум відеоігор, і найближчим часом він не сповільниться.

Серед опитаних 40% підлітків очікують побачити більше тенденцій у відеоіграх у 2022 році.

Гумор не зіпсує репутацію серйозного бренду

Поколінню Z подобаються більш яскраві й неординарні рекламні подачі. Маркетологам варто стежити за актуальними жартами.

Не дуже серйозний формат реклами підходить і великим бізнес-гігантам, і новеньким у своїй справі. Головне в жартівливій піар-кампанії – якісне виконання.

В рамках рекламної кампанії італійський бренд Gucci створив серію іронічних мемів замість класичної фотозйомки з моделями. Колекцію авторських візуалізацій пов'язали з випуском нових годинників.

Резюмуючи, можна сказати, що лідерські позиції на ринку наступного року займе той бізнес, який найякісніший і швидше адаптується до запитів та цінностей молоді.

І це вже не питання виживання чи успіху, а створення культури усвідомленого споживання, інклюзивності та крос-взаємодії з новою і поки що незрозумілою для світу аудиторією Z.

Юлія Новік, CEO спільноти L361ON, директор інвестиційної компанії CYFRD, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.