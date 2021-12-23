Взимку потреба у крові зростає: як стати донором та отримати чудове фото в подарунок

Щороку перед новорічними святами люди живуть у темпі 2х, намагаючись встигнути все і навіть більше. Коли купуєш подарунки, плануєш зимову відпустку, запрошуєш друзів у гості, то часто з переліку планів випадає пункт донорства крові.

За шість років роботи Агентів крові ми систематично стикаємося з тим, що у зимовий період різко знижується кількість донорів, але потреба у крові та її компонентах навпаки зростає.

Щоб вирішити цю проблему, ми запустили акцію "Кров не червона, кров – чарівна".

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У 2020 році агенти взяли фокус на один центр крові при Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні Миколи Амосова. Щороку там проводять близько 7,5 тисяч операцій на серці, третина з яких потребує використання донорської крові. Тобто у цій історії наявність крові у центрі гарантувала збереження чийогось життя.

Відтак ми залили кольоровий глітер у гемакон та запросили низку найвідоміших портретистів України. Фотографи упродовж зими робили донорам портрети одразу після донації, а потім ці світлини були зібрані у виставку у столичному метрополітені.

Акція сподобалась – половина донорів здавали вперше, тож маємо надію на поповненя числа активних донорів . Загалом кампанія покрила потребу крові для 70% ургентних (невідкладних) операцій, які проводилися взимку 2019-2020. У масштабах однієї лікарні це вагомі цифри.

Крім того, такі акції поповнюють базу донорів самого центру крові, і у випадку екстреної ситуації вони можуть зателефонувати донорам та попросити здати кров знову.

"Велика сила донорства у тому, що люди допомагають пацієнтам, чиїх імен вони ніколи не дізнаються. У цьому є щось більше, ніж просто альтруїзм, у цьому є усвідомлення цінності людського життя і взимку вона аж ніяк не зменшується", – постійно повторює завідувачка відділення трансфузіології Олена Мига.

Цього року ми вирішили запустити проєкт знову та розширити його на два міста: Київ та Одесу – на Інститут Амосова та станцію переливання крові відповідно.

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У столичному центрі крові 13 четвергів поспіль найкращі фотографи України робитимуть донорам потрети з гемаконом.

Цьогоріч ми плануємо залучити 500 донорів за зиму – це практично 250 літрів крові. У кожній лікарні ці цифри потім конвертуються у чиєсь життя. Тому і гасло проєкту "Кров не червона, кров – чарівна!", бо вона буквально стає для когось святковим дивом.

Якщо ви раніше ніколи не здавали кров і навіть не задумувались про це, то можливо саме час? Обіцяю, Агенти крові подарують вам найкращий досвід знайомства з цією благородною справою. Акція "Кров чарівна" триватиме щочетверга в Інституті Амосова, та раз у дві середи в Одеській обласній станції переливання крові.

Щоб запланувати донацію, необхідно перейти у чат-бот Плазма та відповісти на кілька запитань. Далі бот запропонує обрати зручну дату донації, а відтак направить у чат до волонтерів.

Конкретно зараз в Інституті Амосова є щоденна потреба у всіх групах крові, оскільки щодня там проводять по кілька операцій на серці.

А у разі екстренної потреби ми шукаємо донорів з конкретною групою упродовж 2 годин. Тобто важливо, аби регулярно приходили донори з різними групами крові, щоб не виникало гострої потреби.



Варто пам’ятати одну просту істину: кров потрібна завжди. У медичній практиці є дуже багато ситуацій, зокрема непередбачуваних, де потрібне переливання крові, і жоден з нас не застрахований від цього.



По Україні люди можуть здавати кров навіть у своїх маленьких містах – тут є база центрів крові.



Акція "Кров чарівна" триває усю зиму в Києві та Одесі. Щоб долучитися, необхідно у будь-який четвер зими прийти на донацію в Інститут Амосова, або в Одеську станцію переливання крові у середу.

А поки ви роздумуєте, я покажу вам для натхнення портрети, які фотографи уже встигли зробити донорам.

Разом ми завжди можемо більше!

Пам'ятка донору