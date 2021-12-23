Взимку потреба у крові зростає: як стати донором та отримати чудове фото в подарунок

Щороку перед новорічними святами люди живуть у темпі 2х, намагаючись встигнути все і навіть більше. Коли купуєш подарунки, плануєш зимову відпустку, запрошуєш друзів у гості, то часто з переліку планів випадає пункт донорства крові.
За шість років роботи Агентів крові ми систематично стикаємося з тим, що у зимовий період різко знижується кількість донорів, але потреба у крові та її компонентах навпаки зростає.
Щоб вирішити цю проблему, ми запустили акцію "Кров не червона, кров – чарівна".
У 2020 році агенти взяли фокус на один центр крові при Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні Миколи Амосова. Щороку там проводять близько 7,5 тисяч операцій на серці, третина з яких потребує використання донорської крові. Тобто у цій історії наявність крові у центрі гарантувала збереження чийогось життя.
Відтак ми залили кольоровий глітер у гемакон та запросили низку найвідоміших портретистів України. Фотографи упродовж зими робили донорам портрети одразу після донації, а потім ці світлини були зібрані у виставку у столичному метрополітені.
Акція сподобалась – половина донорів здавали вперше, тож маємо надію на поповненя числа активних донорів . Загалом кампанія покрила потребу крові для 70% ургентних (невідкладних) операцій, які проводилися взимку 2019-2020. У масштабах однієї лікарні це вагомі цифри.
Крім того, такі акції поповнюють базу донорів самого центру крові, і у випадку екстреної ситуації вони можуть зателефонувати донорам та попросити здати кров знову.
"Велика сила донорства у тому, що люди допомагають пацієнтам, чиїх імен вони ніколи не дізнаються. У цьому є щось більше, ніж просто альтруїзм, у цьому є усвідомлення цінності людського життя і взимку вона аж ніяк не зменшується", – постійно повторює завідувачка відділення трансфузіології Олена Мига.
Цього року ми вирішили запустити проєкт знову та розширити його на два міста: Київ та Одесу – на Інститут Амосова та станцію переливання крові відповідно.
У столичному центрі крові 13 четвергів поспіль найкращі фотографи України робитимуть донорам потрети з гемаконом.
Цьогоріч ми плануємо залучити 500 донорів за зиму – це практично 250 літрів крові. У кожній лікарні ці цифри потім конвертуються у чиєсь життя. Тому і гасло проєкту "Кров не червона, кров – чарівна!", бо вона буквально стає для когось святковим дивом.
Якщо ви раніше ніколи не здавали кров і навіть не задумувались про це, то можливо саме час? Обіцяю, Агенти крові подарують вам найкращий досвід знайомства з цією благородною справою. Акція "Кров чарівна" триватиме щочетверга в Інституті Амосова, та раз у дві середи в Одеській обласній станції переливання крові.
Щоб запланувати донацію, необхідно перейти у чат-бот Плазма та відповісти на кілька запитань. Далі бот запропонує обрати зручну дату донації, а відтак направить у чат до волонтерів.
Конкретно зараз в Інституті Амосова є щоденна потреба у всіх групах крові, оскільки щодня там проводять по кілька операцій на серці.
А у разі екстренної потреби ми шукаємо донорів з конкретною групою упродовж 2 годин. Тобто важливо, аби регулярно приходили донори з різними групами крові, щоб не виникало гострої потреби.
Варто пам’ятати одну просту істину: кров потрібна завжди. У медичній практиці є дуже багато ситуацій, зокрема непередбачуваних, де потрібне переливання крові, і жоден з нас не застрахований від цього.
По Україні люди можуть здавати кров навіть у своїх маленьких містах – тут є база центрів крові.
Акція "Кров чарівна" триває усю зиму в Києві та Одесі. Щоб долучитися, необхідно у будь-який четвер зими прийти на донацію в Інститут Амосова, або в Одеську станцію переливання крові у середу.
А поки ви роздумуєте, я покажу вам для натхнення портрети, які фотографи уже встигли зробити донорам.
Разом ми завжди можемо більше!
Пам'ятка донору
Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, у якої немає постійних або тимчасових протипоказів до донорства. Також важливо, щоб ваша вага була не меншою ніж 50 кг.
Як підготуватися до донації?
За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).
Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління. Обов'язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
Не куріть за годину до здавання крові. Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
За день до здачі крові НЕ можна вживати:
- жирну, смажену та гостру їжу,
- копчені та молочні продукти,
- яйця,
- масло.
У день здачі крові вранці потрібно повністю виключити:
- всі молочні продукти,
- яйця,
- банани,
- м'ясні продукти (ковбаса, сосиски).
Навіть найменший шматочок сиру, кава з молоком або вершками, бутерброд з 5 грамами вершкового масло, знежирений йогурт, банан або одне яйце вплинуть на аналіз крові.
Вранці доречно снідати кашею на воді, чаєм з печивом, крупами, стравами з овочів.
Олена Балбек, засновниця ГО "Агенти крові", спеціально для УП. Життя
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