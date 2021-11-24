В Україні створять реєстр донорів крові

В Україні створять реєстр донорів крові та компонентів крові, а також людей, яким заборонено жертвувати кров.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада.

"Постанова покликана посилити безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, який становитиме частину електронної системи охорони здоров’я", – кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.

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Національний реєстр буде вести облік даних донора, зокрема інформацію про:

його медичний огляд;

допуск чи відсторонення від донації;

здійснені донації;

можливі ускладнення, пов’язані з донацією.

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

В реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.

Реєстр має забезпечити простежуваність руху донорської крові від донора до реципієнта – "від вени до вени".

Крім того, він дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що полегшить присвоєння донору статусу "Почесний донор України".

Відповідальними за створення та функціонування Реєстру будуть МОЗ і НСЗУ.

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