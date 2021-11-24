В Україні створять реєстр донорів крові та компонентів крові, а також людей, яким заборонено жертвувати кров.
Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 24 листопада.
"Постанова покликана посилити безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, який становитиме частину електронної системи охорони здоров’я", – кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.
Національний реєстр буде вести облік даних донора, зокрема інформацію про:
- його медичний огляд;
- допуск чи відсторонення від донації;
- здійснені донації;
- можливі ускладнення, пов’язані з донацією.
|Фото: AntonMatyukha/Depositphotos
В реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.
Реєстр має забезпечити простежуваність руху донорської крові від донора до реципієнта – "від вени до вени".
Крім того, він дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що полегшить присвоєння донору статусу "Почесний донор України".
Відповідальними за створення та функціонування Реєстру будуть МОЗ і НСЗУ.
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