Let's make Ukrainian ballet great again! Що не так з балетною освітою в Україні?

Українська школа балету завжди славилась на весь світ. Наші танцівники і балерини – солісти найкращих балетних труп світу.

Так було завжди і залишається й зараз. Але українська балетна школа вже не та і давно потребує реформ, додаткового фінансування на інфраструктуру, омолодження кадрів.

Це спричиняє зниження попиту на балетну освіту. В останні роки особливо відчувається нестача хлопців серед вступників до балетного коледжу.

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А невелика конкуренція, відповідно, породжує і зниження якості випускників. Що ж не так із балетною освітою і що з цим робити?

Фінансування

Я закінчила київське балетне училище (зараз Київський державний фаховий хореографічний коледж) 17 років тому. Вже тоді там були жахливі умови – старезний гуртожиток, у якому проживали діти з інших міст, занедбані приміщення училища.

З того часу в закладі особливо нічого не змінилось. До 2020 року фінансування на капітальні видатки було відсутнє взагалі.

Така ситуація – не виняток для українських закладів освіти, але невеликим вузькопрофільним закладам, очевидно, живеться найгірше.

Нова очільниця коледжу Катерина Кухар взялась за вирішення цього питання і, наприклад, у 2021 році Міністерство культури виділило гроші на ремонт гуртожитку. За кошти приватних меценатів ремонтуються окремі приміщення в коледжі, але якщо дивитись на проблему глобально – це крапля в морі.

Це приклад тільки одного коледжу. Мистецьких закладів освіти десятки по всій Україні. І я впевнена, що питання фінансування – проблема, болюча для кожного з них. Адже складно вирощувати таланти в старих, занедбаних, холодних аудиторіях.

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Коли немає фінансування на базовий ремонт, на належне облаштування і обладнання концертної зали і ще численний перелік всього.

Рішення проблеми – це перехід держави від принципу забезпечення базових потреб (зарплати, комунальні платежі тощо) до фінансування розвитку закладів.

Додаткове фінансування, яке, наприклад, технічні навчальні заклади можуть залучати від комерційних проектів, заклади культури можуть реалізувати за рахунок впровадження фандрейзингових стратегій та отримання допомоги від приватних меценатів.

І якщо перше – про стратегію та спроможності держави, то друге – про формування в суспільстві тренду на благодійну підтримку українського мистецтва.

Школа

Ходить багато легенд, зняті навіть фільми про "радянську" балетну школу. Дійсно, методи виховання танцівників балету на пострадянському просторі досить строгі, хоча жорсткість зараз відходить у минуле. Сучасне покоління такого вже не сприймає.

Утім я, як професійна балерина, з впевненістю можу сказати, що дисципліна – незамінна частина успіху. Моє завдання в коледжі – сформувати методику викладання, яка буде золотою серединою між строгістю і прогресивністю.

В Україні страждає школа сучасного балету. Через це наші студенти не можуть повноцінно конкурувати на міжнародних конкурсах.

Студенти успішно проходять етап класичного танцю і часто програють на етапі сучасної хореографії. Саме тому нам критично важливо омолоджувати педагогічний склад в балетних навчальних закладах, запрошувати туди прогресивних художніх керівників та, безперечно, постійно розвивати педагогів, які присвятили своє життя цій справі.

Міжнародний досвід

Топові світові школи балету будують свою роботу на тому, щоб постійно розширювати горизонти – вони проводять обміни студентами і викладачами, залучають іноземних фахівців, а студенти цих шкіл постійні учасники міжнародних конкурсів. Так школи тримаються в тренді, забезпечують стабільну якість викладання, розвивають своїх студентів.

В Україні з міжнародною складовою роботи балетних шкіл значно гірша ситуація. Міжнародна співпраця та обміни досвідом потребують бажання та додаткових зусиль керівництва з одного боку та фінансування – з іншого.

Щоб відправити педагогів і студентів навіть на тиждень в Школу Іржи Кіліан в Нідерландах, наприклад, – потрібна немала сума на переліт, проживання та побутові витрати.

Те ж стосується і міжнародних конкурсів. Організаційний внесок, костюми, переліт та проживання – це мінімальний перелік витрат, які зазвичай лягають на плечі студентів. А таке собі може дозволити не кожен. На такі потреби власне і корисна меценатська підтримка.

Популярність балету

Питання популярності балету я можу розглядати з кількох боків. Як засновниця приватного балетного простору я навчаю балету дітей і дорослих, популяризую балет, займаюсь просвітницькою роботою і бачу, що попит на балет у суспільстві зростає.

До нас приходять люди різного віку, різної статури та фізичної підготовки, адже ми пропагуємо балет як хобі для кожного. Водночас я віднедавна працюю в своєму альма-матер, Київському державному фаховому хореографічному коледжі, і бачу, що з попитом на професійну балетну освіту є проблеми.

Особливо катастрофічно не вистачає студентів-хлопців. Коли я навчалась, хлопців було менше, ніж дівчат, але не одиниці. Сьогодні ж ситуація гірша.

Українській балетній освіті потрібне промо та якісний рекрутинг. До професійних балетних шкіл мають стояти черги, має бути серйозний конкурс.

Через конкуренцію ми зможемо відібрати кращих з кращих та виростити з них справжні перлини. Адже український балет – це те, чим ми можемо захоплюватись і пишатись.

Ольга Морозенко, радниця директора зі стратегічних питань та міжнародних відносин Київського державного фахового хореографічного коледжу, солістка Національної опери України (2004-2016), засновниця балетного простору "Balleroosha", спеціально для УП. Життя

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Усі фото: Національна опера України

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