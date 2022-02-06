Чому "1325" – це код безпеки для жінок?

Збройна агресія, екологічні лиха, пандемія та інші катаклізми по-особливому впливають на жінок. Але коли ухвалюються рішення про їхню безпеку, жінок здебільшого просто ставлять до відома.

Жінки не хочуть бути жертвами чи мовчазними виконавицями – вони вже реалізують себе в секторах безпеки й оборони, органах влади і громадських організаціях. Як це робити злагоджено і добиватися не точкових змін, а політик, справедливих до жінок і сприятливих для миробудування?

Після презентації нової ініціативи з локалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року за підтримки Уряду Королівства Нідерландів Український Жіночий Фонд отримує запитання про те, як долучитися до цієї діяльності.

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УЖФ уже чотири роки допомагає громадам і регіонам не чекати, що президент, народні депутати чи міністри приїдуть вирішувати їхні місцеві проблеми безпеки і миробудування, зрозуміють, в чому специфіка кожної області, чому всюди більше жінок, а рішення ухвалюють здебільшого чоловіки.

Пояснюємо, в чому сила Національного плану дій 1325, і даємо інструменти, з якими кожна область побачить у плані свої потреби і зможе добитися того, щоб місцева влада на них відреагувала.

1325 – що за цими цифрами

1325 – це номер Резолюції Ради Безпеки ООН, яку ухвалили 2000 року під назвою "Жінки, мир, безпека". Радбез Організації Об’єднаних Націй визнав, що збройна агресія і кризи по-різному впливають на жінок і дівчат та чоловіків.

Жінки традиційно бідніші, їм не дають розвиватись, тому вони вразливіші. А отже, фізичне, психологічне, сексуальне й економічне насильство переслідує жінок – і загострюється в часи криз.

Водночас Радбез відзначив, що коли до врегулювання конфліктів і відбудови мирного життя залучати більше жінок, то мир настає раніше, а постконфліктне і післявоєнне суспільство швидше долає депресію, стає уважнішим до гуманітарних питань (освіта, екологія, права людини, охорона здоров’я і соціальний захист).

На Хмельниччині завдяки підтримці УЖФ з’явився Інформаційно-консультаційний центр для учасників бойових дій. У ньому ветерани і ветеранки, родини військових, які повернулись із зони бойових дій, родини, які втратили рідних через військову агресію, отримують терапію і спілкування, які допомагають долати біль і жити далі.

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Міська влада одностайно голосувала за підтримку проєкту і виділила для нього приміщення. За словами міського голови Хмельницького Олександра Семчишина, центр суттєво розвантажує роботу соціальних служб і надає послуги такої якості, які не можливо забезпечити лише силами міської влади.

Громади стають терпимішими і відкритішими до різноманітності, не принижують і не виштовхують тих, хто відрізняється від більшості за національністю (наприклад, роми чи вихідці з країн Африки та Азії), станом здоров’я (люди з інвалідністю, які живуть з ВІЛ/СНІД чи залежностями), політичною чи сексуальною орієнтацією, "нетрадиційним" вибором професії чи своєї соціальної ролі (жінка-пілотеса vs. чоловік-вихователь).

У більш рівноправних суспільствах шлюби сильніші (адже будуються на повазі і партнерстві), а громади – заможніші (люди, які мають гарні умови праці і гідну платню менш схильні покидати громаду чи країну в пошуках кращого життя).

Громадян(к)и, яким дають змогу висловитись і вплинути на вирішення проблеми, ставляться до своєї участі в розвитку громади відповідально – адже це вже робота на власні цілі, а не виконання чужої волі. Громади, які дозволяють жінкам самореалізовуватися, завжди у виграші.

Злочинцеві все одно, хто його наздоганяє, – чоловік чи жінка поліцейські. Протоколу правопорушення все одно, чоловічою чи жіночою рукою він заповнюється. А от небезпека може бути різною для чоловіка і жінки – щоб надати адекватну допомогу, поліцейські повинні про це знати.

Громада стає безпечнішою, коли фізично сильні, юридично грамотні і ґендерно чутливі всі, хто працюють у поліції.

Після того, як коаліція "Дніпро: Жінки. Мир. Безпека" проаналізувала ґендерні проблеми сектору безпеки в області, Дніпропетровський університет внутрішніх справ відреагував, включивши ґендерний компонент до навчальних програм, призначив відповідальних за рівні можливості у структурних підрозділах навчального закладу – тепер всі управлінські рішення ухвалюються з урахуванням ґендерного аспекту.

Співробітниці патрульної поліції Дніпропетровщини навчилися правильно реагувати, якщо утискають їх самих або тих, кого вони захищають. Обласна державна адміністрація вивчила запити жінок у секторі безпеки і сформувала рекомендації для другого Національного плану дій 1325.

Локалізація: чому золотий ключик 1325 потрібно перекодовувати під кожен регіон

У всьому світі прийнято понад 85 національних планів дій щодо жінок, миру та безпеки. Це обов’язкові до виконання документи, які адаптують Резолюцію Радбезу ООН 1325 до реалій кожної держави.

Королівство Нідерландів наразі втілює вже четвертий Національний план 1325.

"Ви запитаєте, навіщо це мирній країні?

Нідерланди дають прихисток багатьом біженцям, які намагаються відбудувати життя після війни. Жінки у нас залучені до безпекових політик та інституцій, але не ще не повною мірою. В нашій армії тільки 10% жінок, а серед найвищого командного складу їх тільки дві із 77-ми.

Національний план 1325 допомагає зробити структури безпеки відкритішими до жінок і дає їм змогу висловитися", – пояснив на презентації нового проєкту УЖФ заступник Голови Місії Посольства Королівства Нідерландів в Україні Пітер ван Вліт.

Україна – перша країна, яка прийняла Національний план дій 1325 у період збройної агресії щодо неї в 2016 році.

2021 року був ухвалений уже другий Національний план дій "Жінки, мир, безпека", чинний до 2025 року.

Український Нацплан 1325 зосереджений на питаннях безпеки жінок на територіях, охоплених війною; на участі жінок у миротворчих процесах; доступності для жінок освіти і служби в секторах безпеки й оборони; можливостей поєднувати обов’язки у професійному та приватному житті.

Увага приділяється і цивільній безпеці (вміння людей виявляти загрози у щоденному житті і реагувати: від ситуацій домашнього насильства до житлово-комунальних та екологічних викликів).

Водночас Національний план дій 1325 – це добірка безпекових пріоритетів для всієї країни. Вплив збройної агресії на жінок різний на Луганщині та Львівщині, на Харківщині та Хмельниччині.

Десь найнагальніше – реабілітація ветеранок і ветеранів, деякі збройні частини лихоманить від внутрішніх конфліктів, в іншій області жінки не знаходять роботу і виїжджають із країни, залишаючи дітей без піклування, а регіон – без робочих рук і голів, а ще десь про більшість лих можна було б забути, якби жінки не боялися засинати під одним дахом із домашніми тиранами й агресорами, ходити неосвітленими вулицями чи дихати повітрям, яке безкарно отруює промисловість.

Локалізація Національного плану 1325 – це створення планів дій для своєї області, міста чи міністерства, тобто конкретизація завдань у відповідь на проблеми безпеки, найгостріші для регіону чи структури. А потім – пошук можливостей їх виконати і перевірити результат.

Як приєднатися до ініціатив 1325 і впливати на місцеві політики?

Для того, щоб змінотвориці та змінотворці в регіонах, які прагнуть системних рішень у царині безпеки, миробудування і рівної участі жінок у формуванні політик, могли втілити ці прагнення, Український Жіночий Фонд забезпечує всіх стейкхолдерів необхідними ресурсами.

Відповідальні за 1325 у правоохоронних органах та інших силових структурах, місцевих органах влади, військових та інших навчальних закладах зможуть пройти тренінги про ґендерну рівність, порядок денний "Жінки, мир, безпека" і адвокацію змін, обмінятися досвідом з іншими регіонами України та Нідерландами.

Представниці та представники місцевих жіночих/феміністичних та інших громадських організацій – все вище назване і грантову підтримку, а медіа – участь у комунікаційних кампаніях.

Щоб всебічно аналізувати місцеві плани дій 1325 і наближати їх до реальних потреб області, важливо чути всі голоси і взаємодіяти на принципах рівноправного партнерства.

Для цього УЖФ допомагає всім відповідальним і зацікавленим в локалізації Національного плану дій 1325 об’єднатися в обласні коаліції 1325 "Жінки. Мир. Безпека".

Ірина Ломкова із Сєвєродонецька приєдналася до коаліції "Луганщина: Жінки. Мир. Безпека" як поліцейська омбудсменка. Завдяки тренінгам УЖФ і участі в коаліції вона розібралася в питаннях ґендерної рівності та побачила в Нацполіції порушення прав людини, про які раніше не замислювалася. Наприклад, поліцейську, в якої дворічна дитина – відправляли на добовий наряд на блокпост, не узгоджуючи це з нею і не зважаючи на її материнські обов’язки. Ірина налагодила діалог між поліцейською та її керівництвом – тепер на такі чергування жінку відправляють лише за попередньою домовленістю, коли їй є з ким лишити дитину. Відверте обговорення таких історій дозволило побачити тонкі місця в місцевому плані дій 1325. Між громадськістю та владою виникли довіра і порозуміння. Коаліція "Луганщина: Жінки. Мир. Безпека" увійшла в робочу групу, яка розробляла новий план.

Коаліції вже існують на Луганщині, Хмельниччині, Вінниччині, Донеччині, в Запорізькій та Дніпропетровській областях, у Києві. Наприкінці минулого року створені нові коаліції – у Чернівецькій області – "Буковина 1325" та на Харківщині.

2022 року Український Жіночий Фонд продовжує підтримувати зусилля цих коаліцій в локалізації Національного плану дій 1325, а також проведе навчання для нових регіонів – це Житомирщина, Львівщина, Одещина, Херсонщина, Волинь.

Приєднуйтеся до жіночих/феміністичних організацій, залучених до локалізації Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" коаліції "Жінки. Мир. Безпека " у своїй області та безпосередньо впливайте на формування і виконання місцевих планів дій 1325.

Можливо, ваша організація чи інституція вже в коаліції або хоче приєднатися – поговоріть про це зі своїм керівництвом. Ви також можете зв’язатися з координаторками або учасницями коаліцій, пошукавши інформацію про них в інфопросторі.

Щоправда, коаліція – це неформальне волонтерське об’єднання, яке може не мати сталого складу, формального керівництва. Водночас саме рівність, партнерство та незарегульованість стосунків робить коаліції гнучкими і дієвими: вони працюють не для звітів чи зарахування трудогодин, а для результатів, у яких зацікавлені.

Місцеві плани дій 1325 повинні доноситися місцевою владою до безпекових, освітніх структур, органів соціального захисту. Як співробітниця чи співробітник будь-якої організації чи установи ви маєте право поцікавитися змістом плану та участю вашої інституції в його виконанні.

Якщо за місцем роботи вам інформацію не надають – тоді варто надіслати інформаційний запит до органу місцевого самоврядування.

Якщо у вашій області поки немає коаліції, Ваше звернення наблизить день її створення. І, цілком можливо, заснування почнеться з вас або громадської організації, якій ви запропонуєте цю роль.

Якщо ви – активна людина у громаді, ветеран/-ка, службовиця/-ць у відставці чи на пенсії – не представляєте жодної організації чи установи, але хочете посилити коаліцію 1325 своєю участю – дійте так само, як описано вище: шукайте контакти коаліції, активних у темі громадських організацій міста й області, запитуйте про місцевий план дій "Жінки, мир, безпека" вашого регіону в місцевій раді, відстежуйте новини 1325 на сайті та Facebook-сторінці Українського Жіночого Фонду.

Долучайтеся до перевіреного інструменту створення місцевих політик, які не просто копіюють національні, а враховують місцевий контекст, інтереси різних представниць і представників громад і мають на меті добитися результатів та стійких змін, а не одноразово поставити "галочку".

Наталія Карбовська, директорка зі стратегічного розвитку Українського Жіночого Фонду, спеціально для УП.Життя

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