У кожного свій фронт: приклади українців, які допомагають в тилу

У попередній статті я говорив про те, що в Україні настав час героїв. Що наш єдиний шлях до перемоги – щоб кожна людина прийняла позицію Героя.

Ми звикли знати тих героїв, яких бачимо в ефірі та про яких читаємо у новинах, але це – верхівка айсберга. Мільйони героїв щодня роблять свій внесок у перемогу. У цей час робота людей "в полях" у прямому та переносному значенні критично важлива.

Посудіть самі: виїхати на ремонт під загрозою життя, відновити електрику або зв'язок, а отже, дати людям тепло, світло, можливість готувати та виживати, дізнаватися в інтернеті актуальну інформацію про коридори евакуації – значить рятувати життя людей!

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ГероїНашогоФронту – це ідея, метою якої є демонстрація внесків у перемогу, які зовсім різні люди роблять на своєму фронті і заклик "влаштуватися" кожен на свій фронт з новими сенсами та новою енергією! Тому, що фронт, насправді, не один.

Кожен сегмент економіки – це повноцінний фронт, який є частиною загальної системи і наша велика перемога – це сума того, що відбувається на всіх фронтах! Нашу справжню перемогу забезпечують люди, які маленькими людяними та безстрашними діями роблять свій великий внесок.

На фронті компаній та корпорацій це Валентина, керівник технічного центру Vodafone у Миколаєві. У її чоловіка військовий фронт, а у Валентини – зв'язок. 7 березня Валентина разом із командою запустили 34 та 36 базових станцій та у колаборації з ОККО знайшли необхідне паливо, забезпечивши необхідним зв'язком в умовах щоденних бойових дій.

Це Олег, заправник Тернопільської АЗС OKKO, який врятував біженців, прихистивши і нагодувавши їх, коли їм більше не було куди подітися. Це Ілона, співробітниця NOVUS, яка знаходиться на робочому місці нон-стоп з перших днів війни, випікаючи хліб для людей.

Це Михайло з київського відділення Нової Пошти, який врятував життя літній жінці, буквально увірвавшись через вікно в її палаючу від вогню квартиру, і Сергій, менеджер Укрпошти, який 4 березня збив російський літак над Черніговом.

Тарас Гетманський, власник Getmancar, який втратив з початку війни половину машин своєї каршерингової компанії, але допоміг тисячам киян врятуватися від обстрілу та евакуюватися на західну Україну і навіть у Польщу на автомобілях компанії.

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Це Андрій, Іван, Олексій, В'ячеслав і Андрій з аварійної ремонтної бригади Укртелеком, які ризикуючи власним життям відновили інтернет у зоні активних бойових дій для абонентів Херсонщини. Водії Метінвест Покровськвугілля, Євген та Сергій, які беруть участь в евакуації людей та допомагають армії в гарячих точках Донецької області.

У той час, коли у підрядних організацій, які зазвичай підключають інтернет, не вистачало рук через збільшення відновлювальних робіт, співробітники Vega Telecom самі вийшли "в поля" та зробили потрібну роботу – провідний інженер Олексій нестандартними способами відновив інтернет у київській телевежі першого березня. Відразу ж після завданого удару. Під звуки сирен. Через страх та хаос довкола! А Павло у Чернігові самостійно провів інтернет у 5 бомбосховищах та забезпечив їх Wi-Fi мережею.

Андрій, начальник господарської дільниці в Фармак спільно з поліцією та місцевими створили в Шостці організацію "Нічна Варта" для чергування у місті в нічний час. І всі "залізні" співробітники Укрзалізниці, які щодня виступають духом надії та опори для всієї країни.

Немає більше конкуренції – лише колаборація! Я закликаю всі компанії відзначати своїх людей, справи яких є маленькими-великими перемогами кожного дня, знаходити ці історії та розміщувати їх у соц. мережах з хештегом #ГероїНашогоФронту. Це буде мотивувати всіх!

На творчому фронті Алан Бадоєв зняв серію мотивуючих відео, які точно несуть нові сенси нашого суспільства, Святослав Вакарчук влаштовує концерти у метро, а Наталія Могилевська переписала свій хіт "Місяць" у молитву, присвячену Україні.

Лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до складу київської тероборони. Художник-мультиплікатор Саша Даниленко започаткував серію робіт про українців – справжніх супергероїв, що наближають перемогу нашої країни.

Телеведучий Сергій Притула займається активною допомогою українським військовим, яка одразу відправляється хлопцям на фронт. Леся Нікітюк допомагає біженцям у Хмельницькому, відкривши центр прийому вимушених переселенців.

Співачка Даша Астаф'єва разом із друзями готує, розфасовує, а потім доставляє на передову їжу для тероборони та військових, а реперка Alyona Alyona повернулася до рідної Баришівки під Києвом та стала фасувальницею ліків.

На кулінарному фронті український шеф-кухар Євген Клопотенко створив світову креативну акцію #MakeBorschtNotWar, щоб закликати спільноту міжнародних шеф-кухарів, а також усіх бажаючих спільно приготувати борщ як символічну страву та закликати до солідарності з Україною.

Сім'я ресторанів Діми Борисова приготувала вже понад 32 тисячі гарячих обідів з першого дня війни для наших військових: гарячу кашу з лобстерами та крабами, бургери з тигровими креветками, томлену оленину і навіть борщик із пампушками!

Максим Храмов, який тепер уже на регулярній основі готує сухпайки для наших українських розвідників та тероборони на блокпостах.

Алекс Купер, який організував на базі "Чорноморки" місце, де безкоштовно роздають обіди. У проекті допомагає пекарня Bakehouse та Наша Ряба. Навіть проста тернопільська бабуся Марія щодня своїми руками пече хліб для нашої армії, яка захищає Україну!

На цивільному фронті молода дівчина Настя під кулями евакуювала тварин з притулку в окупованому Ірпені. Водій маршрутки на Тернопільщині відвіз пасажира з інсультом до лікарні та віддав йому всі свої гроші, щоб урятувати його життя, а Київські власники салону краси Мохсен та Олена з перших днів війни перетворили свій салон на центр гуманітарної допомоги для людей похилого віку.

Це люди, сміливість яких не знає меж. Місцевий херсонський хлопець стрибнув на російський БТР з українським прапором в руках і проїхався вулицею під схвальні вигуки протестуючих українців. А п'ятикласник Максим взагалі вночі в Обухові прийшов записатися у добровольці до військових. Жителі всіх міст України, які не бояться навіть на окупованих територіях виходити на мітинги і створювати собою живий щит. І навіть чотирилапий друг – собака на прізвисько Патрон, душа і талісман чернігівських піротехніків, який завжди супроводжує їх і допомагає підтримувати бойовий дух!

Таких фронтів ще безліч і героїв – сотні тисяч. Кожна людина має зараз ще раз згадати на якому "фронті" вона воює і через свої компанії та організації знайти нові сенси, максимально роблячи свій внесок. Всупереч, через "не можу", навіть коли страшно. Пробиватися через небажання щось робити, через туман у голові, через біль втрати.

Наші славні ЗСУ несуть стійкість та безліч перемог, відпрацьовуючи свій фронт на 1000%. І нам потрібно також працювати на своєму фронті, тим самим наближаючи країну до перемоги!

ГероїНашого Фронту – стане проектом та історією, фундаментом нашої країни!

Кирило Терещенко, власник агентства MAKE SENSE

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