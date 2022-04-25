Чому не у всіх українців буде ПТСР

психолог, координатор з розробки законодавства у сфері психічного здоров’я проєкту "Психічне здоров’я для України"

Травма – це будь-яка інтенсивна негативна подія, яка мала потенціал прямо чи опосередковано загрожувати життю чи безпеці людини.

Тривога – емоція, яка покликана координувати ресурси організму для відповіді на небезпеку. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – психічний та поведінковий розлад, який виникає внаслідок травматичного досвіду та є порушенням адаптації психіки.

Припустимо, що в дитинстві батьки попросили вас зайти у підвал за консервацією, а там на вас впав павук. Для більшості дітей це стане просто моторошною ситуацією, яка не матиме подальших наслідків.

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Лише незначна частина матиме "легку травму" після такої ситуації. Вона може сформувати арахнофобію – страх павуків, або страх підвалів. У подальшому житті ті, хто матиме фобію, будуть відчувати страх та тривогу при контакті з павуками або/та з підвальними приміщеннями.

Посттравматичний стресовий розлад при таких подіях неможливий. Однак, якби він і сформувався, то такій людині снилися б жахи про павуків та підвали. Вона б гостро реагувала на будь-які прохання батьків, бо кожне з них асоціювалась б з тим, що призвело до "травми".

Самих батьків така б людина вважала зрадниками, які не захистили її. Вона б боялась і дуже злилась від однієї згадки про павуків та підвали, вважала б світ небезпечним.

Страшна, потенційно травматична подія відрізняється від психологічної травми та посттравматичного стресового розладу рівнем адаптації до нормального життя після такої події.

Не у всіх людей, які зазнали травматичних подій, буде ПТСР.

З опитаних 5692 людей 82,7% відсотка зазнали важких і потенційно травматичних подій і з них лише у 8,3% людей діагностували ПТСР упродовж життя. Ще одне дослідження показує, що 65% пацієнтів клініки первинної медичної допомоги повідомили про випадки негативного впливу важких, потенційно травмуючих подій. Лише у 12% з них розвинувся ПТСР.

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З 2064 учасників дослідження віком 18 років було виявлено, що 642 (31,1%) мали хоча б одну травматичну подію у своєму житті, з них 160 (7,8%) мали симптоми посттравматичного стресового розладу.

Ризик розвитку ПТСР за різними даними вищий у ветеранів бойових дій. Американське дослідження свідчить, що у майже 13% ветеранів США було виявлено ПТСР.

При цьому 87% ветеранів повідомляли про досвід щонайменше однієї травматичної події. Тим часом серед усього населення США посттравматичний розлад протягом життя мають 6,8% людей.

Ще одне американське дослідження виявило ПТСР у 15 % чоловіків-учасників бойових дій. Серед жінок-учасниць боцових дій таких було 8,5%. Серед тих, что брав участь у високоінтенсивних боях, ПТСР відзначали у 35,8 % чоловіків та 17,5 % жінок.

Упродовж життя цей показник серед чоловіків та жінок становив 30,9 % та 26,9 % відповідно. Тобто, незалежно від інтенсивності бойових дій, кожен третій-четвертий військовий стикався з ПТСР.

Згідно з українським дослідженням? серед військових-учасників бойових дій та медичного персоналу, який першим надавав допомогу пораненим бійцям, клінічно значимі симптоми ПТСР мали 20% обстежуваних.

Які ж основні симптоми ПТСР?

нав’язливі думки, спогади, флешбеки та сни про травматичні події;

уникнення того, що може нагадувати чи пов’язано з травматичними подіями;

негативні переконання про світ, оточуючих чи себе, негативні зміни настрою;

агресивність, розгальмована поведінка, реактивність, готовність до небезпеки у різних проявах.

Які травми можуть призвести до ПТСР?

Сексуальне насильство. Поширеність ПТСР серед постраждалих від сексуального насильства складає 12,3%.

Серед жінок, які мали посттравматичний стресовий розлад, 32% були зґвалтовані, а 31% зазнали інших форм сексуального насильства.

Масове переміщення внаслідок конфліктів та війни. 30,6% біженців мають ознаки ПТСР.

Бойові дії. ПТСР, що виникає після бойового поранення, сильно корелює з характером і тяжкістю черепно-мозкової травми. Дослідження солдат з бойовими пораненнями свідчить, що посттравматичний розлад через місяць після поранення мали 4,2%, а через 4 місяці – 12,2% військових.

Фізичні травми. Фізичні ушкодження, сильний фізичний біль та страх смерті є факторами, які можуть викликати та сформувати ПТСР серед людей, які зазнали фізичних ушкоджень під час автокатастроф чи інших надзвичайних ситуацій.

Захворювання. Все більше досліджень показують, що серйозні фізичні захворювання пов’язані з ПТСР. Національні дослідження у США показали, що 6,5% ПТСР були викликані медичними захворюваннями.

Дитяча травма. Окремо виділяють травми, які стались у дитячому віці, адже люди, які зазнали травматичних подій у дитинстві, як правило, мають складніший перебіг ПТСР у майбутньому.

Як же лікують ПТСР?

За різними даними, від 80% до 50% людей з ПТСР не отримують лікування. Однак, інші дані свідчать про те, що 2/3 людей з ПТСР можуть одужати самостійно, без терапевтичного лікування.

Протоколи лікування Американської психологічної асоціації наполегливо радять 4 види втручань, усі з яких є варіантами когнітивно-поведінкової терапії (КПТ): безпосередньо травмо-фокусована КПТ, когнітивно-процесуальна терапія, когнітивна терапія та пролонгована експозиція.

Додатково рекомендують:

короткотривалу еклектичну психотерапію, яка поєднує елементи когнітивно-поведінкової терапії з психодинамічним підходом;

десенсибілізацію та опрацювання травм рухом очей (EMDR);

наративну експозиційну терапію.

Також, залежно від перебігу та симптоматики, рекомендують фармакотерапію з чотирьох препаратів на вибір: сертралін, пароксетин, флуоксетин і венлафаксин. Ефективними також можуть бути деякі антидепресанти (SSRI та SNRI).

Артем Осипян, психолог, координатор з розробки законодавства у сфері психічного здоров’я проєкту "Психічне здоров’я для України", спеціально для УП. Життя

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