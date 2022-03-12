Війна вбила морально? Дізнайтесь, чи немає у вас симптомів ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це порушення психічного стану, яке може з’явитися після травматичної події.
Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили важкі події, мають порушення, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я
Прояви ПТСР з’являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події.
Він може виникнути у військових, які беруть участь у бойових діях, так і у цивільних громадян, які стали свідками смертей, руйнувань, поранень та перебували в небезпеці.
Розлад може розвинутися у людей, які:
- втратили на війні рідних, друзів, побратимів;
- бачили вбитих;
- стріляли;
- перебували під обстрілами чи бомбардуванням;
- непокоїлися через рідних чи друзів, які в небезпеці;
- почувалися залишеним, самотнім та зрадженим;
- стали свідком теракту;
- потрапили в полон чи в оточення.
У людей з ПТСР можуть бути наявні такі симптоми:
- постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;
- відчуття постійної небезпеки;
- гіперзбудженість;
- уникнення згадок про травму;
- панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;
- зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;
- негаразди у буденному житті;
- проблеми в стосунках, віддалення від партнера;
- суїцідальні думки.
Також проявами розладу може бути неспроможність людини висловлювати емоції, дружити, радіти та співчувати.
Можуть ставитися несподівані напади люті та агресії. Людина з посттравматичним розладом може перебувати в постійній депресії, вона може сприймати життя як постійну чорну смугу.
Ймовірне виникнення відчуття провини за те, що залишився живим.
Варто зазначити, що ПТСР може призвести до тяжких наслідків, зокрема:
- посилення всіх наявних симптомів;
- самотності;
- алкогольної або наркотичної залежності;
- деменції;
- серцевого нападу;
- iнфаркту;
- cуїциду.
У разі виникнення симптомів ПТСР, особливо, якщо виникають думки про самогубство, треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.
Лікування може бути, як медикаментозне, так і психотерапевтичне.
Більш детально про ПТСР та що робити, аби його позбутися, розповідали психологи.
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