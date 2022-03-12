Війна вбила морально? Дізнайтесь, чи немає у вас симптомів ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це порушення психічного стану, яке може з’явитися після травматичної події.

Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили важкі події, мають порушення, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я

Прояви ПТСР з’являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події, яка була загрозливою для життя чи гідності.

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Він може виникнути у військових, які беруть участь у бойових діях, так і у цивільних громадян, які стали свідками смертей, руйнувань, поранень та перебували в небезпеці.

Розлад може розвинутися у людей, які:

втратили на війні рідних, друзів, побратимів;

бачили вбитих;

стріляли;

перебували під обстрілами чи бомбардуванням;

непокоїлися через рідних чи друзів, які в небезпеці;

почувалися залишеним, самотнім та зрадженим;

стали свідком теракту;

потрапили в полон чи в оточення.

Як проявляється ПТСР

У людей з ПТСР можуть бути наявні такі симптоми:

постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;

відчуття постійної небезпеки;

гіперзбудженість;

уникнення згадок про травму;

панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;

зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;

негаразди у буденному житті;

проблеми в стосунках, віддалення від партнера;

суїцідальні думки.

Також проявами розладу може бути неспроможність людини висловлювати емоції, дружити, радіти та співчувати.

Можуть ставитися несподівані напади люті та агресії. Людина з посттравматичним розладом може перебувати в постійній депресії, вона може сприймати життя як постійну чорну смугу.

Ймовірне виникнення відчуття провини за те, що залишився живим.

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Варто зазначити, що ПТСР може призвести до тяжких наслідків, зокрема:

посилення всіх наявних симптомів;

самотності;

алкогольної або наркотичної залежності;

деменції;

серцевого нападу;

iнфаркту;

cуїциду.

Як лікувати ПТСР

У разі виникнення симптомів ПТСР, особливо, якщо виникають думки про самогубство, треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.

Лікування може бути, як медикаментозне, так і психотерапевтичне.

Більш детально про ПТСР та що робити, аби його позбутися, розповідали психологи.

Також візьміть до уваги, що не можна робити, якщо у близької людини ПТСР.

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