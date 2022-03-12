Війна вбила морально? Дізнайтесь, чи немає у вас симптомів ПТСР

Яна Осадча журналіст
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12 березня 2022

Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР – це порушення психічного стану, яке може з’явитися після травматичної події.

Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили важкі події, мають порушення, нагадують у Міністерстві охорони здоров’я

Прояви ПТСР з’являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події.

Він може виникнути у військових, які беруть участь у бойових діях, так і у цивільних громадян, які стали свідками смертей, руйнувань, поранень та перебували в небезпеці.

 

Розлад може розвинутися у людей, які:

  • втратили на війні рідних, друзів, побратимів;
  • бачили вбитих;
  • стріляли;
  • перебували під обстрілами чи бомбардуванням;
  • непокоїлися через рідних чи друзів, які в небезпеці;
  • почувалися залишеним, самотнім та зрадженим;
  • стали свідком теракту;
  • потрапили в полон чи в оточення.

У людей з ПТСР можуть бути наявні такі симптоми:

  • постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;
  • відчуття постійної небезпеки;
  • гіперзбудженість;
  • уникнення згадок про травму;
  • панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;
  • зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;
  • негаразди у буденному житті;
  • проблеми в стосунках, віддалення від партнера;
  • суїцідальні думки.

Також проявами розладу може бути неспроможність людини висловлювати емоції, дружити, радіти та співчувати.

 

Можуть ставитися несподівані напади люті та агресії. Людина з посттравматичним розладом може перебувати в постійній депресії, вона може сприймати життя як постійну чорну смугу.

Ймовірне виникнення відчуття провини за те, що залишився живим.

Варто зазначити, що ПТСР може призвести до тяжких наслідків, зокрема:

  • посилення всіх наявних симптомів;
  • самотності;
  • алкогольної або наркотичної залежності;
  • деменції;
  • серцевого нападу;
  • iнфаркту;
  • cуїциду.

У разі виникнення симптомів ПТСР, особливо, якщо виникають думки про самогубство, треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.

 

Лікування може бути, як медикаментозне, так і психотерапевтичне.

Більш детально про ПТСР та що робити, аби його позбутися, розповідали психологи.

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