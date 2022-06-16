Як у Харкові перейменувати Пушкінську вулицю?

Пушкінська вулиця у Харкові з’явилась у травні 1899 року. Тоді колишню Німецьку перейменували на честь 100-річчя від дня народження російського письменника Олександра Пушкіна.

П’ятьма роками пізніше у сквері поезії з’явився ще й постамент із бюстом російського письменника. Однак сам Пушкін вважав Харків провінційним містом, не вартим його уваги, і ущипливо писав під час однієї з мандрівок, що хороший трактир кращий за можливість відвідати наше місто.

Від перейменування минуло понад століття, але й досі одна з головних вулиць міста носить ім’я людини, котра його не поважала і проміняла на "водку". І саме у травні (символічно!) російська ракета влучила у будівлю музею Григорія Сковороди на Харківщині. Вони не соромляться знищувати українські міста, архітектуру зі столітніми спогадами та культурну спадщину.

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Видавництво Vivat вже неодноразово заявляло про свою громадянську позицію. Нам важливо, щоб люди ходили вулицями, названими на честь українських письменників. Це наш внесок в історичну справедливість, адже Харків — український, і топонімам країни-агресора тут не місце.

Ми переконані, що Харків уже зараз має скидати з себе усі назви, що стосуються країни-агресора. Добре, що нарешті закінчилась епопея з перейменуванням проспекту маршала Жукова на проспект Петра Григоренка, зараз триває робота громадськості й Харківської топонімічної групи щодо пропозицій по перейменуванню кількох сотень об’єктів.

Видавництво Vivat ініціювало перейменування вулиці Пушкінської на вулицю Григорія Сковороди — це наша відповідь на зруйнування приміщення музею, це знак того, що ми в Харкові визнаємо значимість філософа і поета, великої людини для України та світу.

Звісно, процес перейменування, ще й під час війни, нелегкий, потрібно пройти через багато узгоджень. Серед громадськості точаться пекельні дискусії та з’являються нові й нові пропозиції: перейменувати Пушкінську на Німецьку, Британську. Мені здається, нам варто відходити від найменувань наших українських вулиць на честь закордонних міст і країн. Ми пропонуємо називати вулиці на честь українських героїв, діячів культури. Ми ж будуємо самостійну країну, тож давайте нарешті шанувати своє!

Людям потрібно аргументувати нашу думку, спираючись на історичний контекст. Ми вже заручились підтримкою багатьох установ, зокрема й найперше узгодили пропозицію із Національним літературно-меморіальним музеєм Григорія Сковороди, запропонували висловити свою аргументовану підтримку Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди, Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, Українському інституту національної пам’яті та іншим.

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Ми віримо у те, що зможемо дочекатись, коли по цій вулиці змінять таблички на нові, з іменем Григорія Сковороди. Утім, ніхто не скаже достеменно, коли це відбудеться. Поки маленькими кроками показуємо ворогу, що не здамось.

Україна має своїх зірок культури і літератури, тож у місті, на яке припадає 80% усього книгодрукування країни, не мають ховатись чужоземці в топонімах. Для мене особисто важливо, щоб наші діти вивчали насамперед українських філософів і письменників, а не віддавали дань культурі країни, котра ненавидить все українське.

Юлія Орлова, гендиректорка видавництва Vivat, спеціально для УП.Життя

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