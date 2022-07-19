Війна – не перешкода. Досвід жінок-підприємиць

Мод Жозеф директорка Франко-української торгово-промислової палати та організаторка конкурсу для підприємиць "Створено жінками"
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19 липня 2022

Четвертий рік поспіль ми проводимо конкурс "Створено жінками", щоб підтримати підприємиць, які розпочинають свою справу. Цього року нас намагалась зупинити повномасштабна війна – ми отримали заявки учасниць наприкінці січня, а вже за місяць ситуація в країні змінилась докорінно.

Частина учасниць закрили бізнеси і поїхали з країни, іншим довелось підлаштовуватись під ситуацію – змінювати бізнес-модель, шукати нових постачальників і клієнтів. Деяким – починати з 0, після того, як виробництво було знищено росіянами. Але водночас для нас стало натхненням, з якою цілеспрямованістю, невтомністю і вірою у найкраще наші конкурсантки продовжували розвивати свої бізнеси.

Тому було вирішено не лише продовжити конкурс, але й збільшити його грошовий фонд. Хочу розповісти вам про трьох підприємиць, які вразили нас найбільше й набрали найвищі бали від журі. 

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Перше місце посіла Андріана Мальська – засновниця клініки "Педіатрія Андріяни Мальської"

 Андріана Мальська – засновниця клініки "Педіатрія Андріяни Мальської"

Вона з дитинства боялася лікарів, тому мріяла створити таку клініку, куди діти не боятимуться приходити й повертатися. Викладачка у Львівському національному медичному університеті, лікарка багато вчиться сама – щоб побачити, як працюють найкращі клініки світу й запозичити цей досвід для своєї.

Андріана планувала стати нефрологом, але ще студенткою познайомилась із мамою своєї подруги, лікаркою-кардіологинею, яка "закохала" майбутню лікарку в кардіологію. "Медична мама" – так називає її Андріана, стала провідником і вчителем, а тепер вони разом працюють, пишуть наукові роботи, беруть участь у наукових конференціях.

Заснована рік тому, клініка набирала обороти й лютий був найуспішнішим місяцем з дня заснування, проте 24 лютого пацієнти скасовували всі записи. Перше, що зробила засновниця – обдзвонила своїх адміністраторок і медичних сестер, гарантувавши їм виплату зарплатні протягом 2-3 місяців, навіть якщо клініка буде стояти зачиненою.

"Саме вони знають і розуміють, як працює клініка, я не могла їх втратити", – розповідає Андріана Мальська.

Оскільки Андріана виходила з позиції "краще маленьке приміщення, але своє", вона нічого не втратила на оренді. Власниця хотіла відкрити ще одне відділення, тому інвестувала у будівництво приміщення на етапі котловану. Каже, що зараз не робила б такого ризикованого кроку, давши можливість бізнесу накопичити "подушку безпеки".

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Першими повоєнними клієнтами клініки стали ті, хто тікав від війни у Львів, а за деякий час стали повертатися і постійні клієнти. 

Рік тому Андріана з колегами провели "Школу дитячої кардіології" для сімейних лікарів і педіатрів загальної практики, щоб навчити їх "правильно читати" кардіограму, бо в дітей вона має свої особливості. В університеті на вивчення цієї теми виділено надто мало часу. Школу проводять на громадських засадах.

На отримані від премії гроші вона планує купити ще один сучасний кардіограф – на відміну від інших, він друкує кардіограму на звичайному папері, тому документ зберігається тривалий час (а не вицвітає, як зазвичай). Студенти "Школи" теж зможуть навчитись працювати з новітнім обладнанням. Для нас її бізнес історія – про любов до своєї справи, про правильні пріоритети (збереження персоналу), про щире бажання ділитися знаннями.

На другому місці – Яна Ситніченко, яка заснувала виробництво пазлів Creatif Wood

 Яна Ситніченко, яка заснувала виробництво пазлів Creatif Wood

Яна має потужний корпоративний досвід і, хоча мала можливість жити в Європі, залишилась будувати життя і бізнес в Україні. 7 років тому вона стала дистриб'ютором українських виробників пазлів, дерев'яних іграшок та подібних товарів у франкомовних країнах.

Ідея продавати їх на різдвяних ярмарках виявилась успішною. Завдяки їй українські бренди стали синонімом якості та креативності серед європейських покупців.

Рік тому Яна запустила власне виробництво дерев'яних пазлів в Борисполі. На початку повномасштабної війни виробництво було призупинено, але вже за три тижні компанія відновила свою роботу. Ця криза дала поштовх розширювати ринки збуту і на інші європейські країни.

Я можу назвати це одним з інструментом культурної дипломатії. Україна стає ближчою кожному, хто купляє своїй дитині якісну й креативну іграшку українського виробника.

Третє місце посіла Інна Скаржинська, засновниця рослинної косметики "Весна"

 Інна Скаржинська, засновниця рослинної косметики "Весна"

Її бізнес був фізично знищений росіянами – розграбовані 2 магазини й лабораторія. Збитки, які понесла компанія – 5 мл грн. Хоча премія "Створено жінками" перш всього про бізнес, вона також і про те, що допомагає його будувати: вірність своїм принципам, вміння будувати зв'язки з партнерами та клієнтами, соціальний вплив – і це те, що допомогло справі вижити.

На сьомий день війни за дозволом Інни тероборона Бучі зламала вхід у магазин, де продавалась не лише косметика, але й харчові продукти – Інна застосовує холістичний підхід до здоров'я шкіри тому в її магазині продавалась не лише косметика, а й здорова їжа.

Продукція загальною вартістю 1 млн грн дозволила нагодувати 700 дітей, що переховувались у підвалах міста.

"Я давно списала ці витрати, – каже Інна. – Не уявляю, щоб я вчинила інакше".

Інна подумки вже попрощалась з промисловим виробництво косметики: "думала, знову почну мішати міксером", але партнери, теж українській виробник UOSLAB, надали обладнання безплатно зі словами "сплатите, коли зможете".

Так вони відновили своє виробництво у Львові, велика компанія знову звелася до сімейної – але Інна ні про що не шкодує:

"Досвід втрат, як людських, так і матеріальних, війна загалом, зробили мене сильнішою. Я відчуваю необхідність свого вкладу у розвиток України".

Хоча ми багато говоримо про вклад армії та волонтерів у перемогу України, ми забуваємо, як багато роботи відбувається в тилу. Ці маленькі бізнеси продовжують розвивати свої справи, що дозволяє сплачувати податки й створювати робочі місця.

Для нас премія "Створено жінками" – можливість підтримати підприємиць і продемонструвати успішні рольові моделі – дивиться, навіть війна не змогла зупинити їх. І це теж наш маленький вклад в економічне зростання України.

Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати та організаторка конкурсу для підприємиць "Створено жінками", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.


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