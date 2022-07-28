Безкоштовні продукти для потребуючих: як працює продовольчий банк "Тарілка"

Продовольчі банки відіграють важливу роль у вирішенні проблеми голоду населення у мирний час, а тим паче у воєнний. І якщо в Європі культура продовольчих банків розвивається вже півстоліття, то в Україні вона лише зароджується.

Розповідаємо, як працює перший в Україні продовольчий банк "Тарілка", який вже три роки допомагає тисячам потребуючим.

Громадська організація "Тарілка" – це перший продовольчий банк в Україні, що завдяки волонтерському ентузіазму функціонує і розвивається у Львові. Станом на червень 2022 року, Київ та Херсон також мають свої "Тарілки".

Ключовий принцип роботи продовольчих банків в цілому світі полягає в тому, що супермаркети та виробники не викидають продукти харчування на межі терміну придатності, а, співпрацюючи з продовольчими банками, віддають потребуючим людям. Тобто продовольчий банк виступає важливим посередником, який бореться із проблемою голоду та водночас мінімізує кількість органічних відходів.

У "Тарілці" ми рятуємо їжу, яка рятує людей. Лише у Львові завдяки підтримці партнерів та волонтерів у 2021 році ми заощадили майже 14 тис. кг їжі та допомогли понад 3 тис. нужденних.

Сьогодні всі три відділення "Тарілки" закуповують продукти з довшим терміном зберігання за благодійні внески та видають її безкоштовно для потребуючих мешканців міст чи організовують доставку до місць активних бойових дій, де продуктів потребують як військові, так і цивільне населення. Зокрема, львівська "Тарілка" розпочала тісну співпрацю з UN WFP (United Nations World Food Programme).

"За півтора місяця співпраці та завдяки волонтерам на місцях (у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях) було роздано близько 1327 тон хліба (що приблизно дорівнює цифрі у 2,74 мільйони буханок) та приблизно 625 тон консерв", – ділиться координаторка проекту "Тарілки" Килина Курочка.

З початку перших днів ескалації львівська "Тарілка" передала свій автомобіль на потреби української армії, в якій тепер несуть службу керівник організації Іван Павліш та член команди Тарас Шумський. За останні 4 місяці потребуючі мешканці Львова отримали близько 2000 наборів з різноманітними продуктами, що мають довший термін зберігання.

За останні 4 місяці потребуючі мешканці Львова отримали близько 2000 наборів з різноманітними продуктами, що мають довший термін зберігання

За вимушених обставин члени команди організовують роботу "Тарілки" у трьох містах як з України, так і перебуваючи фізично в інших країнах.

"Тарілка-Київ" вже бiльше року веде свою активну діяльність.

"Кожен тиждень ми допомагаємо: військовим, родинам в окупації, людям з iнвалiднiстю, сім'ям, дітям, пенсіонерам та людям похилого віку. На жаль, вiйна змусила нас покинути територію України, тому ми координуємо нашу роботу з Німеччини та Нiдерландiв", – ділиться керівниця київської "Тарілки" Лілія Литвиненко.

"Тарілка" допомагає військовим, родинам в окупації, людям з iнвалiднiстю, сім'ям, дітям, пенсіонерам та людям похилого віку

Волонтери "Тарілки" міста Херсон упродовж всього часу війни та попри окупацію продовжують формувати продуктові набори та передавати їх потребуючим.

"Близько 100 наборів вдається передати на місяць, а зареєстрованих потребуючих – близько 1500 осіб. Частина волонтерів вимушено виїхали з міста та допомагають віддалено", – розповідає Анастасія Злобіна, керівниця херсонської "Тарілки".

Волонтери "Тарілки" міста Херсон упродовж всього часу війни та попри окупацію продовжують формувати продуктові набори та передавати їх потребуючим

Одна із співзасновниць "Тарілки", Анастасія Слюсаренко, впродовж травня мала нагоду відвідати три продовольчі банки Австрії. Ці візити допомогли дізнатись про досвід австрійської мережі продовольчих банків та порівняти його з досвідом України.

По всій Австрії функціонує всього 10 організацій "Tafel" (у перекладі з німецької "Tafel" – стіл, повний їжі).

Перший візит був до продовольчого банку у Відні. Директорка "Wiener Tafel" Александра Грубер (Alexandra Gruber) зробила екскурсію складськими та офісними приміщеннями, розповіла про історію та специфіку роботи продовольчого банку.

По всій Австрії функціонує всього 10 організацій "Tafel" (у перекладі з німецької "Tafel" – стіл, повний їжі)

Що ми дізнались:

"Wiener Tafel" збирає продукти на межі терміну придатності, сортує їх та передає благодійним організаціям, а не напряму потребуючим, як це роблять українські "Тарілки";

організація має власну кухню, де проводить воркшопи для школярів та реалізовує цікаві проекти (зокрема, волонтери виготовляють варення із врятованих фруктів, за яке отримують благодійні внески; також там експериментують з різними рецептами та порадами по приготуванню їжі на межі терміну придатності);

віденська Tafel опікується проектом "фудшерінгу", доглядаючи 23 холодильники у публічному доступі, у яких будь-хто може залишити їжу в хорошому стані, а той, кому вона потрібна – просто відкрити холодильник та взяти її собі;

організація функціонує згідно зі статутом в основному за рахунок благодійних внесків та завдяки багаторічному фандрейзингу має можливість покривати зарплати офісній команді та орендну плату за приміщення. Українські "Тарілки" наразі здійснюють свою діяльність виключно на волонтерській основі, а благодійні внески ледь покривають основні операційні витрати;

спільною проблемою для Австрії та України виявилась відсутність законодавства про продовольчі банки, коли держава зобов’язує власників магазинів усі придатні до вживання продукти харчування (на межі терміну придатності) передавати до продовольчих банків чи благодійних організацій до того, як вони зіпсуються, передбачаючи для виробників чи рітейлерів певні пільги за це. Такі ініціативи діють, наприклад, вже у Франції, Італії, Китаї.

Наступний візит був до продовольчого банку "Pannonische Tafel", який має два приміщення для допомоги потребуючим – у містах Eisenstadt та Oberpullendorf. Ознайомитись із специфікою роботи та досвідом цієї організації було особливо цікаво, оскільки вона працює за таким самим принципом, як "Тарілка" – приймає їжу на межі терміну придатності від продуктових рітейлерів, сортує, та передає її напряму попередньо зареєстрованим потребуючим. Під час атмосферної екскурсії двома приміщеннями Андрея Рошек (Andrea Roschek) та Гайді Клюґ (Heidi Klug) розповіли чимало цікавих фактів про "Pannonische Tafel":

організація допомагає потребуючим у такому форматі вже 14 років і робить це лише на волонтерських засадах, оскільки щорічно тільки на утримання приміщень необхідно витрачати понад 190 тис. євро благодійних внесків. У випадку львівської "Тарілки", ми вдячні підтримці Львівської Міської Ради, оскільки маємо можливість сплачувати довготермінову пільгову оренду за використання комунального приміщення для здійснення статутної діяльності. Київська "Тарілка" була за крок до отримання такої можливості від міста, проте даний процес призупинила війна. "Тарілка" у Херсоні отримала у безкоштовне користування для своєї діяльності приміщення на Центральному ринку;

загалом у базі є близько 3500 зареєстрованих відвідувачів, а це така ж кількість як і у львівської "Тарілки". Щоденно волонтери видають продуктові набори 25 особам, проте іноді безхатьки можуть просто прийти та отримати набір без реєстрації;

кожен відвідувач самостійно обирає вміст та об’єм продуктового набору – найбільша коробка коштує символічні 5€ благодійного внеску, середня 4€, найменша 3€. Волонтер допомагає сформувати набір у коробці обраного об'єму, після чого перепаковує вміст до індивідуальної торбинки. Наразі усі потребуючі в Україні отримують продуктові набори абсолютно безкоштовно, проте за бажанням можуть залишити благодійний внесок. Вміст продуктових наборів формують заздалегідь волонтери, проте у львівській "Тарілці" відвідувачі можуть самостійно обрати овочі та фрукти;

потребуючі можуть також підшукати для себе вживаний одяг за 1-2€ або ж здати речі на ремонт чи отримати за таку ж ціну предмети гігієни. "Тарілка" у Херсоні також приймає одяг у належному стані, але видає його потребуючим безкоштовно;

для відвідувачів облаштовано "вітальню", де можна випити кави з тістечком та поспілкуватись. Періодично там проводять цікаві події, зокрема відбуваються регулярні теплі зустрічі для українських мам з дітьми.

Для відвідувачів облаштовано "вітальню"

"Pannonische Tafel" має спеціальний автомобіль, яким час від часу їздить до навколишніх селищ і видає продуктові набори людям, які мають потребу, але яким далеко добиратись до наявних пунктів видачі;

інколи продуктів у продовольчому банку більше, ніж на них є попит. Андрея пояснює це тим, що люди з відносно низькими доходами стидаються іти до "Tafel", хоч могли би там отримати цілком хороші продукти. В Україні "Тарілка" без значної реклами ледве встигає задовольнити попит та організовувати регулярні видачі продуктів зареєстрованим потребуючим.

Віденська Tafel опікується проектом "фудшерінгу", доглядаючи 23 холодильники у публічному доступі, у яких будь-хто може залишити їжу в хорошому стані

Візія "Тарілки" – поширити цю соціально-екологічну ініціативу у кожне місто України, адже проблеми голоду та бідності українського населення, як і відсутність культури обходження з органічними відходами, були вкрай актуальними ще до повномасштабного вторгнення та залишатимуться такими найближчим часом. В умовах війни ключовою метою організації є подолання голоду українського населення, проте в мирний час ми заново підсилимо і екологічну складову продовольчого банку.

"Pannonische Tafel" має спеціальний автомобіль, яким час від часу їздить до навколишніх селищ і видає продуктові набори людям, які мають потребу

Запрошуємо підтримати волонтерські ініціативи "Тарілки", здійснивши благодійний внесок довільної суми. Допоможи "Тарілці" нагодувати потребуючих у Херсоні, Києві та Львові, а також людей в інших населених пунктах, що опинились у продовольчій кризі через війну з росією.

Анастасія Слюсаренко, співзасновниця банку їжі "Тарілка" в Україні, спеціально для УП. Життя