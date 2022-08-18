Як працювати з дітьми під час війни: досвід буферної зони

1 вересня, попри загрози ракетних обстрілів та подальшого розгортання війни з Російською Федерацією, на території України розпочнеться навчання в школах.

Попередньо планується, що освіту діти здобуватимуть як в офлайні, так і в онлайні, оскільки не всі матимуть змогу сісти за парти.

2200 закладів освіти пошкоджено через бомбардування та обстріли в Україні, станом на 2 серпня 2022 року. З них 225 зруйновано повністю.

Відновити офлайн навчання також не матимуть змоги ті школи, які не обладнані готовими до експлуатації укриттями.

Для дітей, які задля безпеки виїхали з батьками за кордон, але хочуть продовжувати навчатися в українських школах, Міністерство освіти та науки України розглядає варіант організації окремих дистанційних класів. Нагадаємо, що лише у країнах Європейського Союзу зареєстровано понад 900 тисяч українських дітей.

Багато дітей по всій Україні вимушені будуть 1 вересня йти у нові школи та дитячі колективи, оскільки з 24 лютого понад 3,4 млн українців вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Вони втратили свої домівки чи переїхали жити у більш безпечні міста і села України.

Фото: "Карітас України"

Навчальний процес також супроводжуватимуть додаткові обтяжуючі обставини: уроки проходитимуть в умовах постійних повітряних тривог та часто перериватимуться, а це ускладнюватиме і без того складний психологічний стан дітей та вчителів, які вже постраждали внаслідок війни, а можливо і втратили рідних.

Враховуючи всі ці обставини Міністерство освіти і науки України повідомляє, що одним із важливих пріоритетів у діяльності закладів освіти має бути забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії.

Однак психічне здоров'я дітей не може лежати тільки на плечах однієї школи. Це має бути загальна відповідальність шкільних психологів, соціальних працівників, педагогів, консультантів з громадського сектору, експертів, влади, усіх, включаючи сім'ї та самих учнів.

"Карітас України" має великий досвід роботи з дітьми, які жили та навчалися в умовах війни, та готовий ним поділитися зі всіма освітянами.

З 2017 року і до 30 червня 2022 року міжнародний благодійний фонд реалізував дитячі та освітні проєкти у 17 населених пунктах на лінії розмежування, у так званій буферній зоні на відстані 0,5-12 км від активних бойових дій на Сході України.

3371 дитина шкільного віку була задіяна у активностях та психосоціальному супроводі. З дітьми проводили індивідуальні та групові консультації, творчі майстер класи, інтерактивні ігрові перерви, заходи з командоутворення та побудови команди.

Працювала корекційно-розвиткова програма "Безпечний простір", котра мала сім блоків - відновлення контакту, вивчення потреб, керування реакціями, позитивні активності, позитивне мислення та вирішення конфліктів. Під час канікул діти мали змогу відвідувати табори.

Окрім того, з 2017 року в цих 17 селах проводились інтеграційні заходи у громаді, до яких були долучені діти, батьки та педагоги. "Карітасу України" вдалося охопити програмою 550 батьків та 210 педагогів.

Батьки брали участь у заняттях із психоедукації. Під час зустрічей батьки дізнавалися про позитивне батьківство, вирішення конфліктів і стратегії підтримки себе та своїх дітей у складних ситуаціях. Окрім того, навчалися оцінювати емоційний стан своїх дітей, надавати їм підтримку та відновлювати довірливі стосунки з ними.

Для вчителів працювала трирівнева Програма професійного зростання та емоційної підтримки, в рамках якої були сесії з самодопомоги, протидії та запобіганню емоційному вигоранню, набуття базових навичок і знань, які допомагають долати стрес на робочому місці. Вчителі отримували індивідуальні та групові супервізії, а також брали участь у тренінгах з навчання "Безпечному простору" для педагогів.

З 2017 року "Карітас України" також реалізував проєкт "Шкільний портфелик". 250-300 портфелів укомплектованих канцтоварами та іншим шкільним знаряддям щороку роздавали дітям із буферної зони на Сході України.

Пандемія коронавірусу, яка не оминула й Україну, спонукала стати гнучкішими, тому за останні два роки в межах проєкту Карітасом була створена єдина онлайн платформа "Територія дитинства Карітас" для всіх дітей проєкту, аби вони мали можливість продовжувати активності та отримувати підтримку від соціальних працівників та психологів в онлайн режимі.

Платформа працювала і з 24 лютого теж, щоб у малих групах надавати дітям допомогу по стабілізації емоційного стану та відновленню соціальних зв’язків.

На навчальний рік, який стартує з 1 вересня 2022 року, "Карітас України" має намір масштабувати проєкти, які реалізовувалися з 2017 року в буферних зонах. Заплановано охопити понад 7200 дітей, 1800 батьків та 180 вчителів.

Раніше ми працювали у маленьких сільських громадах, де в школах було по 80-100 учнів, а зараз у проєкт будуть залучені навчальні заклади Тернопільської, Одеської та Хмельницької областей, де вчиться по 400 і більше осіб.

18 нових просторів "Карітас" з'являться у школах. В кімнатах буде все необхідне, щоб діти, батьки педагоги почували себе затишно і безпечно. Для всіх учасників проєкту заплановані заходи як в офлайн (заняття зі стресостійкості, тренінги для розвитку м’яких навичок, позитивних коупінгових механізмів, психологічні консультації), так і онлайн платформа для спілкування, підтримки та розвитку. Заняття будуть проводити соціальні педагоги та психологи, які пройдуть спеціалізоване навчання від тренерів Національного університету "Києво-Могилянської академії" (НАУКМА).

Продовжиться проект "Шкільний портфелик", щоб забезпечити тих, хто найбільше потребує канцтоварами та іншими засобами потрібними для навчання.

Повномасштабна війна на території України додала нових викликів, тому "Карітас України" працює над систематизацією власних кращих практик психолого-педагогічного супроводу в умовах воєнних дій та розробкою додаткових психологічних стабілізаційних та відновлювальних інструментів для дітей, батьків та педагогів.

Ми розуміємо, що перед освітянами постає багато завдань, пов’язаних із знаннями у галузі психології, тому проєкт включатиме в себе освітні заходи щодо підвищення рівня психологічної компетенції педагогів та застосування сучасного науково-обґрунтованого підходу в наданні психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, які пережили психотравмуючі події через війну.

Марина Мартиненко, менеджер проєкту психосоціального супроводу для дітей шкільного віку в Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях Міжнародного фонду "Карітас України", спеціально для УП.Життя

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