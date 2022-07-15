Чи можуть студенти-чоловіки перетинати кордон для навчання

Чоловіки від 18 років, які планують навчання або вже навчаються у закордонних вишах, можуть покинути Україну тільки при наявності документу, який підтверджує їхнє зарахування до університету.

Про це "Українській правді. Життя" розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Для оформлення дозвільних документів до територіального центру комплектування подаються документи, що підтверджують факт вступу та необхідність виїзду на навчання – запрошення від закладу освіти чи контракт", – каже він.

За словами адвоката юридичної компанії "Міллер" Андрія Новака, виїжджати за кордон наразі можуть тільки студенти денної форми навчання іноземних вишів, які мають при собі довідку про зарахування, контракт чи лист від університету.

"У документі має бути зазначено прізвище і ім’я студента, курс, форма навчання (денна) та вказано, на який період людина відбуває за кордон", – пояснює Новак у коментарі "УП. Життя".

Документи мають бути перекладені українською та нотаріально завірені.

"З ними йдуть до військкомату, де отримують дозвіл на перетин кордону та відмітку у військовому квитку або приписному про наданням відтермінування на період навчання", – говорить він.

Якщо студент вже навчався за кордоном у минулому році, але прибув в Україну, наприклад, на канікули, він мусить мати студентський квиток або студентську візу, які також мають бути перекладені та завірені нотаріусом.

Юрист зазначає, що якщо студент закінчив бакалаврат, але ще не вступив у магістратуру, він не має відтермінування від мобілізації. Звільняються від неї лише ті здобувачі освіти, які проходять навчання.

Нагадаємо, студенти чоловічої статі, які навчаються в українських університетах, під час війни не можуть виїжджати за кордон.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати студентів та викладачів.