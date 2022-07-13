Чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів? Роз'яснення

Після початку повномасштабної війни мобілізація в Україні викликає чимало запитань в українців.

У волонтерському русі "Адвокати ЗСУ" розповіли, чи можуть до лав армії призвати студентів, викладачів та аспірантів, які навчаються в українських вишах.

Хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації

✅ Науково-педагогічні працівники університетів та закладів та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання або ступінь за умови, якщо вони працюють на відповідних посадах в закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

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✅ Студенти, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

При цьому студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури вже не є студентами, та, відповідно, не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації.

Такі особи не є здобувачами освіти, оскільки списки студентів формуються 1 вересня, тому в цей проміжок випускники бакалаврату втрачають відстрочку.

Також відстрочку мають і ті, хто здобуває другу вищу освіту, але це стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі.

Адвокати радять заздалегідь мати документи із закладу освіти у випадку, якщо несподівано прийде повістка.

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Чи можуть студенти перетинати кордон?

В умовах воєнного стану освітяни та студенти можуть перетинати кордон, але з певними особливостями.

Студенти для підтвердження свого статусу місять надати студентський квиток або студентську візу для здобуття освіти за кордоном.

Також потрібно надати документи про навчання у закордонному університеті, які мають бути перекладені та нотаріально завірені.

Ще однією умовою є наявність військово-облікових документів з записом про надання відстрочки від призову за мобілізацією та довідка, видана центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для студентів.

Для отримання такої довідки до центру комплектування необхідно подати документи, що підтверджують факт вступу та необхідність виїзду на навчання.

Нагадаємо, раніше у матеріалі "УП.Життя" ми розповідали про те, кого вважають непридатним до служби і як має проходити медкомісія.