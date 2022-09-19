Чому після кількох років з брекетами потрібні ретейнери. Роз'яснення лікаря

Зазвичай люди не замислюються над тим, що необхідно буде робити після завершення лікування брекетами чи елайнерами. Їх більше хвилює час, який необхідно буде носити брекети, помітність брекет-систем для оточуючих, можливість їсти ті чи інші продукти під час лікування.

Проте витративши чималі гроші і час на ортодонтичне лікування, важливо зберегти отриманий ефект, не допустивши повернення зубів в неправильне положення.

Саме тут в нагоді стануть ретейнери. Окрім фіксації зубів у правильному положенні, вони мають багато супутніх переваг для дорослих і дітей.

Розповідаємо, кому і для чого потрібні ретейнери.

Що ж таке ретейнер?

Якщо говорити про етимологію слова ретейнер, то воно походить від англійського визначення дії – to retain, що дослівно перекладається як "утримувати", "зберігати". Отже, навіть якщо ви не стоматолог, визначити ретейнер, як пристрій, що допомагає тримати зуби в рівному положенні буде не складно.

Ортодонти призначають ретейнери вже на завершальному етапі лікування. Його завдання – не дати зубам повернутися у вихідне положення після зняття брекетів чи елайнерів. Тому пацієнти повинні носити їх якомога довше, аби уникнути повторної появи проблем з прикусом, скупченням зубів тощо.

Навіщо додатково фіксувати зуби після брекетів?

Для багатьох пацієнтів вирівнювання зубів – це насамперед про естетику. Ідеально рівна та білосніжна усмішка – це завжди престижно і додає впевненості у собі. Але є багато інших причин використовувати ретейнери. Давайте розглянемо деякі з них.

По-перше, коли у вас рівні зуби, їх легше чистити. Таким чином, у вас буде менше бактерій у ротовій порожнині, що значно покращить ситуацію з гігієною рота і знизить ризики виникнення карієсу чи запалення ясен.

Діти з рівними зубами і правильним прикусом краще пережовують їжу. Це може убезпечити їх від появи багатьох дитячих і підліткових проблем з травленням і дозволить отримувати більше поживних речовин із їжі.

Загалом, коли людина правильно пережовує їжу, у роті виділяється більше слини, а значить і більше травних ферментів (ензимів), що необхідні для розщеплення їжі на жири, білки і вуглеводи. Це, в свою чергу, зменшує появу нальоту та знижує ризик розвитку карієсу.

Під час ортодонтичного лікування пацієнт може не тільки вирівняти зуби, а й відкорегувати розмір і співвідношенням щелеп. А ретейнери дозволяють зберегти цей результат. Таким чином, пацієнти, що носять ретейнери можуть вирішити і певні проблеми з диханням, наприклад, будуть менше хропіти.

Ну, і наостанок, мабуть найменш очевидний, але не менш важливий ефект рейтенерів та ретенційних апаратів. Утримуючи і регулюючі розташування язика у дітей, вони допомагають їм більш чітко і правильно вимовляти всі звуки. Тобто допомагають вже у ранньому віці вирішити певні проблеми з мовленням.

Інколи після ортодонтичного лікування ретейнери можуть бути не потрібні, хоча це й буває досить рідко, адже потребує виконання відразу кількох умов. Наприклад, якщо скронево-нижньощелепні суглоби знаходяться в ідеальному положенні (це буде видно на фінальній кондилографії), нормалізована функція всіх м‘язів, нормалізовані розміри щелеп, зубні ряди та оклюзійні площини, нормалізовані рухи нижньої щелепи, нормалізована прохідність дихальних шляхів та положення язика. Також важливою є відсутність шкідливих звичок та хронічних проблем з хребтом (правильна постава, відсутність травм в минулому). І це далеко не всі умови.

Які типи ретейнерів бувають?

Ортодонти в усьому світі пропонують сьогодні три основних типи ретейнерів. Далі ми розглянемо детальніше особливості кожного з них.

Hawley Retainers. Це знімні ретейнери, які виготовляються індивідуально під кожного пацієнта з пластику або акрилу та металевого дроту. Їх перевага в довговічності та ефективності.

Деяким пацієнтам вони можуть спочатку здаватися "чужинцями у роті", а іноді, навіть впливати на чіткість вимовляння деяких звуків у перші дні лікування. Але цей ефект, як правило, зникає досить швидко, коли людина звикає до їх конструкції. Дехто також вважає цей тип ретейнерів занадто помітними для оточуючих.

Знімні ретейнери

Прозорі або "Essix" ретейнери. Хоча вони менш міцні та не такі довговічні, як Hawley. Вони виготовлені за індивідуальним знімком з формованого пластику і не так помітні для оточуючих, як попередній варіант.

За зовнішнім виглядом вони скоріше нагадують елайнери Invisalign, але на відміну від останніх, не рухають зуби, а утримують їх в правильній позиції. Під час їжі такі ретейнереи бажано знімати аби не пошкодити.

Знімна конструкція "Essix" та Hawley дозволяє досить легко чистити зуби класичним способом. Пацієнту необхідно просто зняти їх перед чищенням. Самі ж ретейнери також можна чистити окремо рідким милом і промивати теплою водою з додаванням спеціальних засобів.

Прозорі або "Essix" ретейнери

Незнімні ретейнери. Ці ретейнери іноді називають "фіксованими", адже вони у вигляді металевого дроту прикріплюються до задньої частини передніх зубів. На нижній щелепі їх закріплюють від ікла до ікла пацієнта, а на верхній це може бути кріплення на шість, чотири чи навіть два зуба, в залежності від клінічної ситуації.

На відміну від знімних ретейнерів, фіксовані виконують свою роботу 24 години на добу. Їх рекомендують, в першу чергу, пацієнтам, з високою вірогідністю повторного зміщення зубів у неправильне чи вихідне положення.

Сьогодні багато пацієнтів віддають перевагу фіксованим ретейнерам, адже вони ефективні і непомітні. Але вони також мають свої недоліки. Наприклад, інколи пацієнти відчувають дискомфорт через їх постійний контакт з язиком.

Також використання незнімних ретейнерів вимагає особливого гігієнічного догляду з регулярним використанням зубної нитки, для очищення металевого дроту, а також періодичним професійним чищенням у гігієніста. Якщо не дотримуватися цих правил, можливе утворення зубного каменю або гінгівіту.

Незнімні ретейнери

Ретейнери – важлива складова ортодонтичного лікування

Мабуть залишилося лише розкрити питання стосовно строків лікування ретейнерами. Це залежить від багатьох факторів і розраховується індивідуально. Інколи ретейнери необхідно носити місяці, а інколи, навіть, все життя.

Але варто пам’ятати, що неможливо отримати ідеальну усмішку за одну ніч. Окрім регулярного чищення зубів, для досягнення цієї мети можуть знадобитися брекети, а після брекетів – ретейнери. Саме ретейнери допоможуть покращити здоров’я порожнини рота і на роки зберегти омріяну "голлівудську усмішку", яка вже коштувала вам стільки часу, самодисципліни та грошей. Тож проконсультуйтесь у свого ортодонта та обирайте найбільш зручний та ефективний варіант лікування.

Уляна Гаврилюк, лікар-ортодонт клініки "Yarema Dental", спеціально для УП. Життя

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