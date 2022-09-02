Сади Перемоги у місті. Приклади міських городів в українських містах, що надихають

Всеукраїнська ініціатива "Сади Перемоги" спрямована на ефективне використання кожного клаптика землі для вирощування харчових продуктів, щоб не допустити продовольчої кризи в Україні. Це ініціатива проєкту міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGE), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International.

Ще під час Першої та Другої світових воєн уряди США, Великої Британії, Канади, Австралії та Німеччини на державному рівні впроваджували програми міського городництва у парках та на приватних ділянках. Крім непрямої допомоги військовим зусиллям, такі сади також допомагали підтримувати бойовий дух жителів та були частиною щоденного життя "домашнього фронту" цих країн. "Dig for dignity" ("Копай для гідності") став одним зі слоганів програми, а кожна міська грядка була ніби оборонною позицією в тилу.

Ми переконані, що вирощувати їжу можна і треба не лише у сільській місцевості, а й у наших містах. Міське городництво може стати вашою корисною терапією чи медитацією, містком до порозуміння і гуртування з сусідами, особистим внеском у сталий розвиток міста і наближення нашої перемоги.

Такі сади-городи починають активно з’являтися і в українських містах впродовж останніх років з ініціативи різних міських спільнот. У цій публікації хочемо познайомити вас із трьома прикладами міських садів-городів, які надихають, – у Івано-Франківську, Полтаві та Луцьку.

Міський сад на даху та "Свіжозелень" на Промприладі в Івано-Франківську

Ідея створити міський сад виникла в активістів ГО "Нуль відходів Івано-Франківськ" на початку карантинного періоду з усвідомлення потреби у сповільненні, більш свідомому споживанні, прямому контакті з природою у період невизначеності.

Спершу ініціатори експериментували з квартирними та терасними садами у себе вдома, а згодом вирішили масштабувати такий підхід на відкритій для всіх території – терасі на даху Промприладу (інноваційного центру на базі старого заводу).

Почали з невеликої демонстраційної вертикальної конструкції з прянощами та городиною, повторно використали ящики з фруктів та змайстрували ємності з подієвих банерів у майстерні ресайклінгу. Таким чином наочно показали, що навіть на мінімальній площі та з повторним використанням матеріалів можна створити ефективний громадський город із 12-ма видами рослин (городиною, зеленню та пряними травами).

Резиденти Промприладу, відвідувачі простору і кафе на терасі дуже позитивно відреагували на експеримент, з радістю спостерігали та поливали рослини, цікавились можливістю спробувати вирощувати їх власноруч.

Спершу ініціатори експериментували з квартирними та терасними садами у себе вдома, а згодом вирішили масштабувати такий підхід на відкритій для всіх території – терасі на даху Промприладу

Для продовження сезону міського городництва і взимку в одному з приміщень створили освітній центр "Свіжозелень", де гідропонічним методом вирощували мікрозелень, проводили майстеркласи для дітей, організовували дегустаційні дні для всіх охочих посмакувати свіжою зеленню і побачити процес вирощування у закритому просторі без природного світла.

Наступним кроком стало розширення міського саду на даху спільними зусиллями спільноти. Urban Green Garden тепер виріс до 40 кв.м, а до вертикального стенда додалися ще й високі грядки, облаштовані місця для навчальних подій і відпочинку відвідувачів тераси. Тут на даху вирощували огірки, помідори, квасолю, запашні трави, зелень та багаторічні декоративні рослини.

На даху вирощували огірки, помідори, квасолю, запашні трави, зелень та багаторічні декоративні рослини.

Сад функціонував як освітній простір для дітей та підлітків, де проводили відкриті події різного спрямування – від екологічного та про збереження довкілля до мистецтва та музики.

Тут також вдалося створити закритий цикл – збирати органічні відходи із закладів у будівлі, переробляти їх у добрива на дружньому локальному переробному підприємстві, спільно висаджувати та доглядати за рослинами, смакувати свіжими овочами, вирощеними у міському саду.

Красивий міський сад на даху став для команди ще й інструментом привернення уваги до необхідності перероблення відходів

Наразі триває реконструкція поверху, де був розміщений город, також у концепції центру передбачено влаштування великого громадського саду площею 600 кв.м, де стануть у пригоді підходи і рішення, протестовані у пілотних садах, та уже сформована спільнота зацікавлених і обізнаних у міському городництві жителів Івано-Франківська.

Також команда активно готується до розвитку простору Re:Space, який поєднуватиме у собі функції майстерні творчої переробки вторинної сировини, громадську сортувальню, освітній простір, та міститиме компонент міського городництва.

За словами засновника простору Re:Space Михайла Веклина, красивий міський сад на даху став для команди ще й інструментом привернення уваги до необхідності перероблення відходів, компостування органіки та важливості продукування локальної їжі. Таким чином показали приклад реалізації принципів циркулярної економіки задля зменшення негативного впливу людини на середовище і можливості для самозабезпечення навіть з мінімальними ресурсами.

Комунальний міський сад-город у Полтаві

З ініціативи Інституту розвитку міста на території закинутих міських теплиць одного з комунальних підприємств у Полтаві нещодавно створили міський сад-город (за підтримки Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні).

Команда активно працює над тим, щоб сад-город став живим місцем об’єднання полтавців навколо спільної справи з вирощування органічних продуктів для внутрішньо переміщених осіб. Адже навіть за офіційними даними, понад 55 тисяч людей знайшли прихисток у Полтаві, тікаючи від війни, і потреба у свіжих продуктах завжди є.

У новоствореному саду-городі майже щотижня організовуються толоки, до яких можуть доєднатись усі охочі. Спільними зусиллями вже вдалось розчистити частину занедбаної території (водночас гілки та деревину повторно використали для стежок і мульчування грядок), влаштувати теплі грядки Розума та високі грядки, посадили кріп, щавель, цибулю, салат, огірки, пізньостиглі помідори, лохину, редис та петрушку.

У новоствореному саду-городі майже щотижня організовуються толоки

Окрім грядок, подумали і про комфортний простір для спілкування і подій – тут знайшлось корисне застосування для палет з доставок гуманітарної допомоги. До того ж на локації влаштували три компостери, щоб залишки рослин після прибирання та органічні відходи жителів будинків неподалік також стали корисним ресурсом для вирощування органічних продуктів. Ініціатори простору хочуть не лише вирощувати органічну городину, а й навчати інших через серії практичних воркшопів з догляду за рослинами.

Навколо простору та щотижневих толок формується спільнота зацікавлених, серед яких – працівники Інституту розвитку міста, внутрішньо переміщені люди, громадські активісти, мешканці з дітьми, яким особливо цікаво спостерігати за змінами на грядках. Окрім того, комунальні підприємства, що знаходяться поруч, допомагають із влаштуванням поливу, надають техніку та інструменти для городництва.

Навколо простору та щотижневих толок формується спільнота зацікавлених

Хоча городній сезон розпочали лише з липня, у саду-городі вже встигли зібрати перший урожай – 6 кг кропу, який заморозять та використають для приготування обідів у прихистках для ВПО. Решту цьогорічного врожаю теж спрямують на потреби людей, що, тікаючи від війни, знайшли прихисток у Полтаві. Як зазначає ініціаторка саду-городу Тетяна Татаріна, планують продовжувати облаштовувати та розчищати територію, збільшувати кількість грядок, а також мріють відновити одну з теплиць, щоб вирощувати і в холодний сезон.

Громадські "Сади зростання" на території університету в Луцьку

Створенню цього міського саду передувало практикування принципів пермакультури у масштабах балконного городу ініціаторки простору Катерини Демидюк, що згодом надихнуло зробити вирощування органічної їжі доступним і у публічному просторі для кожного містянина.

"Cади зростання" створили цього літа на території Луцького національного технічного університету спільними зусиллями небайдужих жителів, громадських організацій ("Zero Waste Alliance Ukraine", "Нуль відходів Луцьк", "Інститут транскордонних ініціатив"), працівників університету та департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.

На частині території під час спільної толоки встановили високі теплі грядки, висадили зелень та швидкостиглу городину. Цей міський город влаштовували за принципами пермакультури, тобто такої системи ведення сільського господарства, яка гармонує з природними процесами та не шкодить довкіллю. Також змайстрували громадський компостер для органічних відходів, що згодом стануть добривом для майбутніх грядок.

На частині території під час спільної толоки встановили високі теплі грядки, висадили зелень та швидкостиглу городину

Цей простір відкритий і доступний для всіх жителів Луцька як для навчання і практикування локального вирощування продуктів, так і для тихого відпочинку серед зелені поруч зі ставом. Та водночас міський сад працюватиме як виробнича лабораторія для студентів факультету аграрних технологій та екології.

Поряд також є ділянка, де студенти тренуються працювати на сільськогосподарській техніці, а з початком навчального року можливості практичного навчання та дослідження у міському саду будуть включені у навчальний процес, зазначає керівник науково-дослідної частини університету Максим Войчук.

Університетський міський сад-город в Україні створено вперше на базі закладу освіти

Город уже викликав активний інтерес багатьох жителів та стає місцем об’єднання людей, що хочуть і далі розвивати цей простір. "Cади зростання" хочуть масштабуватися: на наступний рік планують і додаткові грядки, і висадку лісо-саду на решті території, та прагнуть зробити практику міського городництва звичною для Луцька.

Університетський міський сад-город в Україні створено вперше на базі закладу освіти, і його ініціатори хотіли б мотивувати інші українські університети також втілювати подібні навчально-дослідні простори для студентів та жителів міст.

Сподіваємось, що досвід інших міст надихне і вас творити Сади Перемоги у свої містах задля продовольчої безпеки, сталого розитку і нашої перемоги.

Катерина Яковець, експертка з розвитку міських громад ініціативи "Сади Перемоги" проєкту міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGE), спеціально для УП. Життя