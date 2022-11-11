Пластовий вишкільний центр у Бучі, який пережив окупацію, хочуть ліквідувати... Відповідне рішення ухвалила профільна комісія Київської обласної ради, а відтак комісія комунальної власності. Без будь-якої комунікації з Пластом і самим центром, громадою врешті-решт.

Центр, якому сотні батьків, які пережили московський геноцид – довірили своїх дітей для участі в Пластових таборах цього літа. Центр, який самостійно організував гуманітарну допомогу для 8000 бучанців у перші дні після деокупації Київщини.

Центр, зусиллями якого за 3 роки праці з кількох гуртків Пласт – український скаутинг на Київщині виріс напередодні 24 лютого до мережі у 500 дітей та волонтерів, яка охопила всю область. Це реальні діти в десятках безкоштовних гуртків – результат, який дуже тяжко осягати через катастрофічний брак виховників-волонтерів, яких потрібно постійно залучати і належно готувати.

Саме для інформування громадян, для залучення їх як волонтерів до пластового руху, попередньої і спеціальної підготовки реалізації пластової освітньої програми, для набуття компетентностей із володіння пластовим методом передусім і створювався цей центр. Тому він називається – вишкільний.

Замість того, щоб запитати Пласт, як можна відновити центр після окупації і надати підтримку для ще більшого залучення волонтерів-виховників, а внаслідок цього – охоплення більшої кількості дітей, які залишились без багатьох друзів і подруг (сотні тисяч дітей вимушені були стати біженцями).... деякі люди вирішили просто убити центр.

Забрати у дітей єдину домівку на всю область, яку з такими трудами звели з "нуля". Це, до речі, перший центр не просто для Пласту, а взагалі для молоді, збудований за всі роки незалежності в Україні. Центр, на який рівнялись інші обласні ради і ще 6 обласних рад вирішили створити аналогічні центри (включно з Одеською).

У підсумку, як це принаймні виглядає з боку Пласту і громадянського суспільства – хочуть зробити те, що не встигли зробити путінські опричники, які добре знали, що таке Пласт (була навіть спеціальна стаття в газеті окупованої Бучі, де "підсвічували" своїм і мародерам).

В одному із воєнних документів окупантів віднайдено аналіз побаченого ними на Київщині. В перемішку з описом командних пунктів ЗСУ на окупованій частині Київщини є і перелік імен та прізвищ, які штурмували пустий пластовий центр. Їм ще, мабуть медалі, дали за це варварство і мародерство. У документі є такі тези:

"В ходе проведения поисковых мероприятий (тобто знали що шукати. – ред.)... был обнаружен скаутский центр подготовки детей школьного возраста, воспитывающий в них нацистскую идеологию, ненависть к советскому союзу, о чем свидетельствуют найденная литература, настольные игры, настенные плакаты".

А далі докладно описують, що саме знайшли у бібліотеці – зібраній мною за 25 років і подарованій центру. Серед книжок із "піонірки" (в'язання вузлів) вкрали настанови по інженерній справі совіцької армії, які для них стали відкриттям. Ось імена вандалів і злодіїв: "в составе штурмовой группы были капитан Метковский Иван Владимирович, младший сержант Корчагин Александр Геннадиевич, рядовой Куспенков Анатолий Викторович, рядовой Тадышев Ахмент Аржанович".

Що непокоїло окупантів і яка мотивація депутатів облради? Може те, що Пласт – єдина молодіжна організація, яка в промислових масштабах формує українські патріотичні та християнські цінності у дітей та молоді? Формує ціннісний стержень, якого не можна навчити, а лише пережити – на мандрівках, таборах, у середовищі відповідальних громадян.

Троє працівників центру пішли добровольцями, разом із сотнями інших повнолітніх пластунів і пластунок в Сили оборони України. 12 поляглих пластунів з 24 лютого, десятки поранених. Ше більше приятелів і батьків дітей (серед них є в списку загиблих і волонтер центру, який допомагав відновлювати його після окупації).

Але кілька депутатів на комісії, кулуарно, вирішили, що думка працівників центру, як і сам Пласт для області не важливі... Що "проканає", як і по багатьох схожих "рішаловах". Не вийде!

З херсонського фронту подзвонив командир батальйону спеціального призначення. Одного з тих підрозділів, що призначені для штурму Херсона. Комбат цей з дитинства в Пласті. І під його командуванням зараз там не один пластун. Серед них і один із кіборгів-пластунів. Усі вони живуть на Київщині і діти їхні теж.

Прочитавши, там – на лінії фронту в херсонських степах, що хочуть ліквідувати пластовий центр у Бучі, комбат запитав про деталі. Сказав йому, щоб не хвилювався, що в нього є важливіша справа – визволення Херсона.

А сам подумав – а за що воюємо? Щоб "важливі люди" (чи може "вєжлівиє"?) із обласної ради говорили: "жодного рішення про молодь без молоді". А на практиці тихцем убивали те, що саме сьогодні потребує найбільше підтримки? Щоб діти, які залишились в Україні – виростали відповідальними громадянами. Чи рабами номенклатури?

Ще один приятель Пласту не дзвонив. Він просто знайшов проєкт рішення, який підтримала комісія і переслав в одному з месенджерів. Зокрема і пояснювальну записку до рішення про ліквідацію центру. Там жодної, жодної аргументації, жодних фінансово-економічних розрахунків. Мета написна прямо – щоб ліквідувати центр (мабуть думали, що ніхто ті документи не побачить ніколи, що це чиста формальність).

Скріншот рішення облради

Звертаюсь до голови Київської обласної ради Наталії Гунько – проект рішення про ліквідацію Пластового вишкільного центру підготовлений із порушенням не лише звичайної доброчесності (це ж не складно попередньо поговорити, з'ясувати позиції, знайти порозуміння), але і з порушенням Закону України "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху"

Закону, який ухвалений двома скликання Верховної Ради України – цієї (конституційною більшістю) і попередньою. Та введеного в дію Президентом України Володимиром Зеленським 17 грудня 2019 року.

Стаття 5, пункт 4, цього закону передбачає: "Забороняється зміна цільового призначення об’єктів інфраструктури пластового… руху, що були надані органами місцевого самоврядування, органами державної влади у користування пластовим… громадським об’єднанням, без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, якщо така зміна припинить використання зазначених об’єктів для неформальної та інформальної освіти дітей та молоді".

Ви, Наталіє, як досвідчений юрисконсульт знаєте, що є прямі норми закону, а є ще дух закону. Очевидно, що недоброчесні політики та чиновники регулярно пробують обходити прямі норми закону, шукаючи "вікна можливостей".

Але краще би було, щоб апарат обласної ради займався пошуком вікна можливостей не для ліквідації Пласту (який різні зайди-окупанти неодноразово забороняли за останні 110 років), а для того, щоб ухвалити нарешті обласну програму підтримки пластового руху, яка вже давно погоджена ОДА і провисла в облраді.

Звісно, що через війну, ту програму треба переписати, але Пласт готовий до такої роботи. Щоб, попри війну, попри порушення психіки і ментального здоров'я наших дітей у них був шанс вирости успішними українцями та українками.

Гострим і досі не вирішеним питанням є участь пластового руху в управлінні центром. Бо, згідно статуту, попри назву, центр не має жодного відношення до Пласту. І виходить правова колізія. Що центр пластовий, використовує пластову освітню програму і пластовий метод, але сам Пласт жодного формального впливу на центр не має.

Тому пропозиції Пласту щодо виходу із ситуації, яка склалась, наступні:

Звертаємось також до київської обласної ради, обласної адміністрації та Кабінету міністрів України

усім стейкхолдерам (облрада, ОДА, Пласт, мінмолоді, народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання "Пласт") необхідно за стіл переговорів. Сподіваюсь, що "зрада" нікому не потрібна;

Пласт пропонує і, сподівається на підтримку, щоб вивести центр з обласного рівня на рівень держави (фактично центр від початку значну частину зусиль присвячував розвитку пластового руху не лише в Київщині, але і підтримці по всій країні та за кордоном);

у будь-якому разі потрібно внести зміни в статут центру, щоб забезпечити Пласту (пластовим організаціям світу, які діють у понад 25 країнах світу) в управлінні центром – шляхом запровадження відповідної Наглядової ради, де би були представники від обласної влади, мінмолоді і Пласту, батьків дітей з пластових гуртків.

Бо Пласт не просто так визнаний окремим Законом України. Це найбільший молодіжний рух в Україні та посеред української еміграції, який своєю освітньою програмою та унікальним методом формує ціннісних відповідальних громадян. Відзначу, що чимало пластунів повернулись 24 лютого в Україну, щоб стати на захист Батьківщини. Це не поодинокі випадки, а результат системи.

Пласт робить те, що не може зробити жодна система освіти – навіть найкраща в світі. Пласт є не декларантом, а є носієм цінностей в молодіжному середовищі. Носієм освітньої програми, визнані законом, яка охоплює дітей усіх вікових груп. Коли дитина виростає змалечку в єдиному демократичному середовищі. А в атмосфері, яка почала формуватись ще за особистої участі Івана Франка, пережила дві світові війни, концтабори і кілька хвиль вимушеної еміграції.

Як голова Наглядової ради Пласту звертаюсь до усіх небайдужих громадян за підтримкою. Щоб вийти із ситуації, яка склалась не традиційною "зрадою", а як суспільство, яке веде війну із серйозним агресором – об'єднавшись навколо більш динамічної підтримки Пласту, як це було досі.

Щоб Пласт якнайшвидше став доступним для кожної дитини Київщини та в кожній громаді України, в кожній громаді вимушеної (нової) і старої української еміграції. Щоб діти наші зростали щасливими і готовими як до успішного мирного життя, так і до тотального громадянського спротиву окупантам.

Юрій Юзич, історик, головний експерт групи РПР "Молодіжна політика", голова Наглядової ради "Пласт – НСОУ"

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