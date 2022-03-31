Пласт у боротьбі за Україну: підсумки місяця війни

У 2018 році Пласт додав у свою стратегію окремий розділ: про створення і розгортання громадянських мереж із числа вихованців та членів організації. Тоді мало хто міг уявити, що це досить складне завдання реалізується майже автоматично у перші ж тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

До війни Пласт був готовий. Ще минулого року ми розробили і поширили серед членства докладні рекомендації на випадок вторгнення путінських військ. Напередодні війни, 15 лютого, пластовий провід видав звернення до свого членства, батьків дітей, донорів і партнерів.

Було очевидним (консенсусом), що пріоритетом має стати допомога національному спротиву. Висловлена у першому пластовому обов’язку – вірності Богу та Україні. При цьому пластуни й пластунки готувались реалізувати і свій другий, гуманітарний обов'язок – допомогу ближнім (у час війни – цивільному населенню).

Пласт вирішив розконсервувати фонд допомоги пластунам-військовикам (створений ще у 2014 році). Планувалось також організувати навчання населення тим навикам, якими володіє Пласт. А ще – розгорнути кампанію щодо здачі донорської крові. І, звісно, допомагати тим, хто з різних причин змушений буде залишати свої домівки.

У перші три години повномасштабного російського вторгнення відбулась негайна нарада пластового проводу. Створено Національний Пластовий Штаб, який – як і планувалось раніше – мав негайно трансформувати усю пластову працю у відповідності до умов воєнного часу.

Призупинено усю виховну працю організації – сходини, мандрівки, табори. Вироблено систему зв’язку на випадок, коли "ляже" мобільний зв'язок та інтернет. Негайно закрито для загального доступу усі пластові реєстри, а також організовано переміщення архівів та баз даних у захищені місця.

Від першого дня повномасштабної війни і до сьогодні основним пріоритетом пластових штабів залишається підтримка пластунів-військовиків, а також підрозділів, до яких вони належать.

Шоломи, бронежилети, тепловізори, термобілизна та багато інших необхідних речей військовим збирається і купується по всьому світу та передається передусім тим, хто вже на лінії вогню.

Сотні повнолітніх членів та членкинь Пласту масово влились до різних бригад та підрозділів Збройних Сил України. Так, наприклад, голови пластових осередків у Києві та Сумах разом із активом своїх організацій долучились до місцевих бригад територіальної оборони. Воюють в складі Харківської бригади тероборони також і місцеві пластуни.

Воює в складі тероборони юнацький виховник і станичний Пласту в Ірпені старший пластун Сашко Шеметун. Сьогодні його місто, де діяв один із найбільших осередків Пласту на Київщині, окуповане росіянами. Це донедавна чудове місто-супутник Києва сьогодні регулярно винищується російською артилерією.

Пласт втратив зв'язок із одним з творців та організаторів, багаторічним головою осередку в Маріуполі. Останнє, що знаємо, йому – пораненому – було надано першу допомогу місцевими українськими лікарями (поки готувався цей текст, надійшла інформація від родини, що він живий і в безпеці).

Найбільше пластунів і пластунок сьогодні служать у 112-ій бригаді територіальної оборони, яка охоплює всі райони Києва. Це найчисельніша бригада Збройних сил України. Групи пластунів є в більшості її батальйонів.

Особливо багато їх в батальйоні, де служить вихованець Пласту у Кам'янці-Подільскому Олександр Посітко – майор Збройних сил України і дійсний член Пласту в Києві.

А у командуванні 112 бригади кілька пластунів створили і розгорнули капеланську службу (капелани тепер є у кожному батальйоні), відділ комунікацій, відділ зв’язків із громадськістю та відділ морально-психологічного забезпечення. Прес-офіцером бригади став старший пластун скоб Андрій Ковальов, відомий журналіст і політичний експерт.

На базі цієї ж 112-ї бригади тероборони створено добровольче формування "Вільна Україна", яке очолив дійсний член та колишній член проводу Пласту – полковник Констянтин Жук. У цьому підрозділі теж є багато пластунів, які прибувають до Києва з різних міст України та з-за кордону (загалом в Україну з еміграції повернулось чверть мільйона чоловіків, переважно для того щоб долучитись до сил спротиву росіянам). Саме для цього добровольчого формування збирають кошти пластуни із рок-гурту "Бетон" про що написав розлогий текст британський "The Guardian".

Пласт фіксує випадки, коли у територіальну оборону Києва, Сум, Харкова просяться неповнолітні юнаки. Вони хочуть допомогти Збройним силам. У Сумах це були 15-літні школярі.

17-літній український пластун із Данії, який планував навчатись у військовому ліцеї в Києві, надсилає листи з проханням допомогти у його зарахуванні в територіальну оборону (частина Сухопутних військ Збройних Сил України). Їм відмовляють, бо, згідно з українським законодавством, воювати можуть лише повнолітні.

Багато пластунів через горизонтальні зв’язки оперативно посилили бойові бригади, де вони раніше проходили військову службу. Показова ситуація: у 72-й бригаді "Чорні Запорожці" служить командиром одного із підрозділів член діючого проводу Пласту друг "Орлик". До ного одразу потягнулись пластуни із його ж куреня "Орден Залізної Остроги".

Доходило до комізму. Саме в бригаді нарешті познайомились між собою двоє членів того ж куреня. Пластун "Арпад" випадково почув від, як згодом виявилось, пластуна "Мангуста", одне із слів пластового сленгу. Слово "згущівка" було тим кодом-паролем, за яким пластун упізнав незнайомого собі пластуна.

Багато пластунів сьогодні служать у Силах спеціальних операцій (ССО). У 3-му і 8-му полках спеціального призначення, 73-му морському центрі, інших навчальних центрах. Більшість із них підписали контракт задовго до лютого 2022 року. Одним із таких спецпризначенців є гетьманський скоб Роман Лозинський, діючий народний депутат України. Вихованець табору військового пластування "Легіон" та затятий марафонець.

Під час війни можна буде багато цікавого дізнатись. Так я, наприклад, випадково познайомився із двома вихованцями київського Пласту, які добровольцями пішли служити в один із бойових відділів так званого "Острова" (Головного управління розвідки).

Хлопці вже мали кілька ротацій у одну із найбільш гарячих точок боїв – у населений пункт, який вже майже цілком знищений російською артилерією.

Попри обстріли та окупацію окремих районів, допомога Пласту цивільним і військовим регулярно доправляєтся в Суми, Харків, Авдіївку, Миколаїв, Кривий Ріг, Київ та інші міста. З тих та інших населених пунктів пластуни і пластунки допомагають із евакуацією мирних мешканців.

Показовою є діяльність осередку Пласту в Харкові. Цей пластовий осередок очолює старша пластунка Ірина Бекетова – вихованка місцевого пластового юнацтва, професійна спортсменка у багатоборстві.

Сьогодні вона, разом із активном своєї організації, розгорнула масову роботу із забезпечення містян гуманітарною допомогою. У той росіяни руйнують центр міста наполовину забудований її прадідом архітектором Олексієм Бекетовим (одна з центральних станцій метро міста носить його ім’я).

Ірина також є спадкоємицею родини Алчевських, яка у кінці позаминулого століття була одним із основних спонсорів забудови центру Харкова та ключовим донором українського руху тієї частини України, званої Слобожанщиною.

Харківський Пласт організував вивезення частини дітей та родин у західну Україну, де вони долучились до місцевих осередків Пласту і включаються в місцеві пластові волонтерські штаби. Допомагають і організовують постачання гуманітарної допомоги в рідний Харків.

Загалом пластуни вже організували доставку в місто більше 300 тон гуманітарної допомоги, а також зібрали для Збройних сил кілька мільйонів гривень. Силами Харківського Пластприяту (обєднання приятелів Пласту) організовано термінову евакуацію з міста онкокохворих дітей із обласної дитячої клінічної лікарі.

Пласт спільно із "Пацієнтами України", "Мережею ЛЖВ", УКУ та "Ліки 24" створив "Гуманітарне об’єднання для України". Ця нова волонтерська структура працює над тим, щоб забезпечувати медичною та психологічною допомогою людей у Херсонській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

На основі пластових осередків у перші два дні повномасштабного вторгнення Пласт в Україні розгорнув мережу у понад 50 волонтерських штабів. В діаспорі на базі пластових організацій створено іще десятки волонтерських пунктів збору допомоги для України. В одній лише Бельгії Пласт організував 5 таких пунктів у 4-х містах.

18 березня королева Бельгії Матильда зустрілась із десятками пластунів і пластунок бельгійського Пласту. Діти поговорили з нею про Україну і навчили її пластових ігор та пісень.

У цій країні ще минулого року діяло вже 5 пластових осередків – у найбільших містах. Також представники Пласт Бельгія – Oekraïense scouts in België – Scouts ukrainiens en Belgique взяли учать у вечірньому телемарафоні, де за один день бельгійці пожертвували для України 18 млн євро, близько пів мільярда грн.

Загалом за перший місяць повномасштабної російсько-української війни Пласт надав допомогу 2969 пластунам-військовикам та їхнім побратимам по бойових підрозділах.

Переважно це допомога у військовому спорядженні, аптечках тощо у міста Київ, Харків, Суми, Житомир, Миколаїв. Всього понад 6000 одиниць допомоги спрямовано для хлопців у боях. І це без врахування допомоги, яку безпосередньо організовували десятки локальних пластових штабів.

Один лише пластовий волонтерський штаб у Львові залучив майже 1000 волонтерів та організував більше 900 тон (та ще 1200 тон в партнерстві) гуманітарної допомоги для регіонів, які сьогодні найбільше страждають від російської окупації.

Пласт в Тернополі перетворився у логістичний центр медикаментів, які надходять від українських молодіжних і волонтерських організацій із ЄС, зокрема від Пласту та Спілки української молоді (СУМ) у Польщі.

Найбільші обсяги гуманітарної допомоги забезпечують пластуни Швеції. Десятки тон медикаментів відправлено у Суми, Харків, Полтаву, Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Одесу та Київ. Координує цю працю професійний медик Наталя Нагуляк – членкиня проводу Пласту в Україні та багаторічна виховниця юнацтва і новацтва.

Також отримуємо запити від лікарень з проханням надати допомогу у вигляді медикаментів. Допомогли понад 20 лікарням Києва, Миколаєва, Харкова, Хмельницького та ін міст медикаментами, яких зараз надзвичайно бракує для допомоги цивільним та військовим. Провели навчання з тактичної медицини для лікарів, цивільних, тероборони та працівників у Чернігові, Києві, Львові, Франківську і Тернополі.

В окремих містах України, де дозволяють умови безпеки, пластуни організовують заняття за пластовою системою для дітей внутрішньо переміщених родин. Це сотні дітей, життя яких змінилося докорінно. Ці заняття допомагають повернути цим дітям частинку їхнього дитинства.

Пласт неймовірно вдячний усім донаторам і волонтерам, які допомагають наблизити перемогу. Пластуни і пластунки роблять і робитимуть все, що в наших силах, щоб перемога була якнайшвидше і з мінімальними людськими втратами.

Під час цієї війни оживають давні, приспані, архетипи української нації. Вище згадані два пластуни-розвідники упевнені в нашій перемозі. Вони відзначають козацький характер нашого вояцтва, який прокинувся. Який спокійно витримує найтяжчі артобстріли.

Коли кілька українців автоматними чергами призводять до втечі кілька ворожих взводів на броньованих машинах. Ми боремось! Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!

Кожен із вас може наблизити перемогу України у війні з російськими окупантами. Долучайтесь.

Сильно! Красно! Обережно! Бистро!

Юрій Юзич, історик, головний експерт групи РПР "Молодіжна політика", голова Наглядової ради "Пласт – НСОУ"

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