На Трієннале в італійському Мілані відбувається виставка сучасного українського художника Алекса Бланка "Planeta Ukrain Will Be"(Планета Україна буде), присвячена самоідентифікації України в панорамі європейської культури, демократії, солідарності, свободи.

Алекс Бланк – український художник, засновник однієї з перших арт-галерей сучасного мистецтва у Києві – "Blank Art", яка була відкрита в 1996 році і стала центром української мистецької спільноти того періоду. Лише в 2015 році Бланк показав світу свої власні експериментальні роботи, в яких поєдналися скульптура, документальна фотографія та перформанс.

Загалом тема творчості Алекса Бланка бере своє коріння в багатовіковій історії панування, приниження та геноциду в Україні, яка лише сьогодні добігає кінця, завдяки неймовірно мужньому спротиву українців проти російських загарбників. Як зауважують організатори виставки, драматичні тіла (роботи) Алекса Бланка - це мементо (пам’ятай) про індивідуальну та колективну смерть, яка відбувалася у секреті у "внутрішній кімнаті" вже багато разів. Ці тіла прагнуть до демократичного воскресіння географічного та культурного космосу, який кричить про своє покликання до життя.

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"Алекс Бланк розповідає нам чесну та захоплюючу повість про горе, яка розкриває історію Голокосту та його родини, а також універсальну сагу про темну сторону людської природи", – зазначає український філософ Михайло Мінаков.

Художник Алекс Бланк вдома

"Planeta Ukrain Will Be" (Планета Україна буде) – це поетичний заклик до дії, що розкриває самоідентифікацію проєкту: потребу існувати як "маніфест долі" української культури у ширшій панорамі європейської культури, демократії, солідарності, свободи.

Метою проєкту "Планета Україна буде" є представлення панорами сучасної української культури в міждисциплінарному плані, охоплюючи різні знання та мови. Проєкт складається з кількох виставок, розташованих у різних точках міланського закладу Трієннале: на бруталістських сходах, в імплювії та на воротах, які позначають межі Трієннале вздовж садів парку.

Частина експозиції виставки Алекса Бланка "Планета Україна буде!"

Проєкт також складається із серії "дисциплінарних агрегатів" (музика, кіно/відео, література/філософія, архітектура, театр/перформанс/танець, мода/дизайн, візуальне мистецтво/фотографія), які перетворюються на серію подій та під-проєктів.

Як розповідає куратор виставки Жанлуіджі Рекуператі, під час прослуховування відомої опери Ріхарда Вагнера "Парсіфаль" у нього виникла абсурдне думка:

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"Україна – це блазень нашого світу, Парсіфаль нашої історії. Україна житиме. Українська культура існуватиме. Спроба стерти цілу культуру з обличчя планети обернеться її воскресінням!" – наголошує він.

Частина експозиції виставки Алекса Бланка "Планета Україна буде!"

На його переконання, українська культура житиме, бо це трансісторична кузня символічних артефактів, які живуть довше, ніж географія, конфлікти та час. На його думку, "Gesamkunstwerke" або універсальне мистецтво – прекрасний опис змісту виставки, відкритого укриття ідей, постановок, замовлень для сучасної української культури, проєктування в майбутнє. Музика, архітектура, театр, кіно, візуальні мистецтва, література, танець - усе це вітається з розкритими обіймами під дахом виставки.

"Настане час, коли Україна буде вільною, недоторканною, безтурботною. Настане час, коли українська культура, як сторона діаманту мирного арсеналу людства, буде частиною кожної небайдужої до життя людини, яку турбують життя та демократія", – переконані організатори виставки Алекса Бланка.

Інна Жолобович, журналістка, спеціально для УП. Життя.

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