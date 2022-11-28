Форма нашої гідності: яким повинен бути одяг для жінок-військових

Даючи українкам право на рівні з чоловіками захищати територіальну цілісність та суверенітет України, суспільство має не лише бути вдячним кожній, хто приєднався до лав національного спротиву. Наша вдячність має бути проактивною і, зокрема, може бути реалізована в творенні гідних умов для служби жінок в українському війську. Саме тому час для впровадження жіночої військової форми настав.

Нещодавно в Міністерстві оборони підготували документи, які дають старт тестуванню жіночої військової форми в одному з підрозділів ЗСУ.

Серед трьох варіантів, які тестуватимуть українські захисниці, будуть 25 комплектів жіночої форми від волонтерської ініціативи FRMT. І це дуже важливий знак для нашого суспільства.

Україна повільно, але впевнено позбавляється радянських авторитарних рудиментів, коли поняття "форма" для виконання тих чи інших завдань – це завжди чоловічий костюм. Звісно, офіційно пишуть, що це унісекс, але варто дивитися правді в очі – він зроблений виключно за чоловічими лекалами.

Усе почалося зі звичного для багатьох українців питання: "Де я можу бути корисною, щоб наблизити нашу перемогу?". Наша коротка розмова з конструкторкою одягу та модельєркою Наталією Русяєвою в червні цього року спіткнулася об чітке спільне розуміння однієї з важливих проблем: "Десятки тисяч жінок служать в ЗСУ, з яких кожна восьма перебуває в зоні ведення бойових дій. І для несення служби держава видає їм всім чоловічий польовий костюм і чоловічу білизну".

Ми погодилися на тому, що народ, який виборює свободу в боротьбі зі страшною тиранією, не може нехтувати потребами тих, хто за все це бореться. Адже майже кожна захисниця, отримуючи чоловічий піксельний польовий костюм, повинна шукати можливості перешити його під себе, адже чоловіче і жіноче тіло мають цілком різну антропометрію. Я вже мовчу про пропозицію виконувати завдання і почуватися зручно в чоловічих трусах.

Ми проаналізували зразки жіночої військової польової форми, які є в різних країнах. Так зʼявилися наші унікальні лекала, які дозволяють відшити військову форму, яка по функціоналу відповідатиме класичному українському піксельному костюму.

Ми зробили все, щоб на жіночій формі застібки, місця під шеврони та кишені були такими ж, як і на чоловічій, але сам крій відповідає антропометрії жіночого тіла. Важливо розуміти, що це не лише про щоденний комфорт, а і про здоровʼя захисниць, яке, як відомо "за гроші не купиш".

Спершу ми планували відшивати жіночу форму та білизну, залучаючи для цього волонтерські ресурси, але дуже швидко зрозуміли, що системну проблему ми так не вирішимо. Адже жодні волонтери чи фонди не можуть гарантувати системний пошив та розповсюдження форми для 40 тисяч українських захисниць в лавах ЗСУ. Це можуть зробити державні інституції, впровадивши жіночу форму на рівні номативно-правових документів та гарантувавши сталість цього процесу в майбутньому на рівні державної політики. Так в липні почалися наші зустрічі з представниками Міністерства оборони.

Швеї та працівниці Львівського офісу БФ "100% життя" демонструють тестові зразки жіночої форми

У процесі конструктивних консультацій разом з уповноваженими представниками МОУ ми дійшли згоди, що жіноча польова форма в ЗСУ – це не про красу чи дизайнерські захцянки типу рожевої підкладки з фламінго, а про комфорт для несення служби, виконання завдання та здоровʼя всіх українських військових.

Оскільки документи, які регулюють виготовлення та видачу військової польової форми, наразі не мають жодної згадки про жіночу форму, то в наказах, які дали старт тестуванню цієї форми, вона фігурує як "Форма 2". Це формулювання і дало назву нашій волонтерській ініціативі по впровадженню жіночої польової форми FRMT, тобто Forma Two.

Під час зустрічей з представниками МОУ ми заявляли і повторюємо це публічно, що готові віддати державі всі права на лекала для масового виготовлення жіночої військової польової форми. Це буде наш вклад в наближення перемоги над ворогом.

Ми вдячні БФ "100% ЖИТТЯ", який відгукнувся на нашу пропозицію і оплатив закупівлю тканини та виготовлення тестових комплектів жіночої польової форми на соціальному підприємстві у Львові, яке фонд розвиває.

Закупівля оригінальної "піксельної" тканини, з якої відшивають форму для ЗСУ, виявилася завданням із зірочкою, адже її виробляє лише одна фабрика в Україні. Символічно, що відшив тестових комплектів жіночої форми почався напередодні Дня захисників і захисниць України. Адже впровадження жіночої форми зможе додатково підкреслити суспільну вагу цього дня і рівно вшановувати як чоловіків, так і жінок в українському війську. Бо, якщо подивитися на ситуацію з формою, то ми маємо захисників і тих, хто змушений перешивати під себе форму захисників.

Обʼєднуючи зусилля всіх небайдужих, для кого слова "гідність", "рівність", "честь", "людиноорієнтованість" не є пустим звуком, ми чекаємо результати тестів. Символічно, що доставка нашої форми та білизни в підрозділ для тестування сталася в той же день, коли перша леді Олена Зеленська заявила в інтервʼю CNN, що питання з жіночою формою в українському війську є одним з ключових.

Маємо надію, що військово-політичне керівництво держави і суспільство триматимуть цю тему у фокусі, щоб наступної весни, отримуючи на речових складах своїх підрозділів костюм літній польовий, змогли відчути, що про їхні потреби дбають на державному рівні. Адже кожна жінка, яка є в ЗСУ, складала присягу захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності та ніколи не зрадити народу України.

Держава і народ мають зробити все, щоб жінки-військові відчували, що держава і народ дбають про їхнє здоровʼя і зручність несення служби. Адже цим ми відрізняємося від нашого ворога росії – для нас гідність це не пусте слово, а щоденна практика, наповнена системними діями, які і наближають день нашої перемоги.

Євгенія Глізер, співзасновниця волонтерської ініціативи "FRMT", CEO та співзасновниця онлайн-університету Choice31, спеціально для УП. Життя

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