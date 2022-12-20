Висадка малих українських садів на території деокупованих міст – символ незламності та відродження

Війна забрала у багатьох українців найцінніше: близьких і рідних, дім, спокій та відчуття безпеки у власному домі. Не забрала війна тільки віру у перемогу, яку всі ми наближаємо з кожним днем. Схід і Південь наразі досі частково окуповані, але Київська область, завдяки надзусиллям, мужності та стійкості ЗСУ, сьогодні вільна.

Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого і залишили місто аж 31 березня. Тимчасова окупація нескореного Ірпеня тривала з 5 до 28 березня, а Бородянки – з 26 лютого до 2 квітня. Зараз міста та місцеві жителі оговтуються після пережитого та намагаються повернутися до звичного життя.

Ми б не були українцями, якби одразу не почали прибирати і відновлювати те, що було зруйновано та знищено окупантом. Окрім інфраструктури та будинків, частково знищена і понівечена й неймовірна природа Київської області і чим швидше її буде відновлено – тим швидше розквітне наша країна після жахливих подій початку війни.

Над головами літають ракети, лунають звуки повітряної тривоги, зникає тепло, освітлення, зв’язок, але люди все-одно гуртуються та об’єднуються навколо спільного заняття – висадки рослин поруч зі своїми домівками. Для когось це стало елементом психологічної розрядки, для когось – іще одним способом зробити свій внесок у відновлення та розквіт власної країни.

Повернення життя на деокуповані території, гуртування громади навколо спільного благоустрою своєї домівки, підняття морального духу громади завдяки оновленню та благоустрою свого дому та всього того, що його оточує – наша мета.

Малі сади, які висаджує громадська організація "Місто-сад" разом з місцевими жителями у такі складні часи, стануть прикладами зміцнення громади та символізуватимуть відновлення життя. Для України такі сади стануть як символом віри у майбутнє, розвитку, продовження історії, так і пам’яті про тих, хто захищав українську землю від окупантів та працював задля нашої Перемоги. Навесні ці сади зацвітуть і кожен та кожна зможуть милуватися красою та усвідомлювати у які непрості часи долучилися до її створення/висадки. У темні часи добре видно світлих людей і красу світу навколо.

У Бучі як символ незламності та життя висадили бузковий, у Бородянці – калиновий, а у Ірпені – кизиловий гаї.

У Бучі на ділянці поєднали сорти бузків з незвичною кольористикою – жовті та блакитні, та символічні українські сорти – "Леся Українка" і "Богдан Хмельницький". Композицію доповнюють сорти бузини з декоративним листям та красиві глоди сорту "Пол’с Скарлет".

Висадці передувала тривала наукова робота, і врешті було вирішено застосувати класичний прийом одночасного цвітіння, що характерний для українських садів і парків. Саме тому квітування бузку доповнили деревоподібними півоніями та хеномелесом з квітами білого кольору. Його їстівні ароматні плоди будуть наповнювати бузковий гай приємним солодким ароматом – восени.

Ділянка, де висадили сад, знаходиться поруч з Будинком культури, який є місцем зустрічей та проведення різноманітних заходів, а отже місцем, де люди спілкуються, діляться досвідом, об’єднуються та генерують сучасні ідеї, спрямовані на покращення життя та відновлення країни.

Новий сад стане місцем зустрічі тих, хто зараз активно відновлює місто та працює задля спільної Перемоги. Долучилися як батьки з зовсім маленькими дітками, так і пенсіонери, які долучалися до наших спеціалістів та показували як правильно садити рослини. Місцеві жителі пообіцяли доглядати за рослинами, забезпечити полив. Незважаючи на погоду, яка внесла свої корективи, було багато посмішок, сльови, згадки. Та всі говорили про життя, про привабливість свого міста, про мрій та про квітучість нашої країни, про незламність.

Висадка рослин у Бучі

У Бородянці команда "Місто-сад" висадила калиновий гай як символ відновлення та продовження життя. Це сад колекційного типу (Viburniarium) з трьома бікультиварними послідовностями, де забезпечується послідовне цвітіння духмяних різновидів калин.

Особливістю цього саду стали саме різні колекційні сорти калини. Окрім декоративності, вони зацікавлять також солодкими червоними і синіми плодами, що не мають гіркого присмаку. Також у саду висадили верби, що підкреслить сакральність і символізм композиції.

Саме калина і верба оспівані в українському фольклорі. Композицію доповнили декоративними глодами та незвичайною строкатою бузиною з червоними ягодами. А особливим акцентом калинового гаю є український бароковий сорт яблуні сорту "Видубецька плакуча", зі сланкою формою крони.

Враховуючи, що ділянка знаходиться поруч з Меморіалом пам’яті загиблим від російських загарбників, до висадки крім місцевих жителів долучилися українські ветерани.

Традиція залучення ветеранів до висадки рослин зародилася ще після Другої світової війни як форма реабілітації, терапії, реінтеграції військових. Висадка рослин поруч з пам’ятним місцем, з одного боку, символізує пам’ять про людей, які віддали свої життя у боротьбі з окупантами, а з іншого – висадка рослин у одному з найбільш постраждалих районів Бородянки символізує те, що життя перемагає смерть. І саме рослини через багато років будуть нагадувати про світлих людей, які разом працювали заради майбутнього.

Висадка рослин у Бородянці

В Ірпені команда ГО разом з громадою висадила кизиловий гай, основу якого складають столові сорти кизилу з жовтими, рожевими, червоними та чорними плодами. Їх доповнюють інші екзотичні сорти дерену. Домінантою в композиції є дерен японський (Cornus kousa). Ці дерева мають високу декоративність, завдяки рясним білим квіткам, червоним їстівним плодам та графічною формою крони.

Висадка рослин в Ірпені

Також колекцію деренів доповнили деревоподібними півоніями та хеномелесом для яскравого весняного цвітіння. Мешканці матимуть змогу отримувати не тільки естетичну насолоду від споглядання саду, а й збирати врожай смачних, багатих на вітаміни плодів кизилу і хеномелесу.

Ліна Дорошенко, менеджерка проєкту "САДИ", спеціально для УП. Життя

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