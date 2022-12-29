Інструкція до ліків: на що варто звернути увагу, аби лікування було безпечним та ефективним

Лікарські засоби бувають різних типів та приймати їх можна різними способами. Незважаючи на те, що препарати призначені для покращення нашого здоров’я і ми застосовуємо їх для лікування та профілактики хвороб, вони можуть бути небезпечними у випадку неправильного застосування.

Для отримання максимального ефекту та зменшення ризиків важливо приймати ліки точно за призначенням лікаря та відповідно до інструкцій.

На що варто звернути увагу в інструкції до препарату?

Дозування. Те, чи подіють ліки, залежить від кількості речовини у крові, тож треба ретельно дотримуватись дозування, яке призначив лікар. Якщо самостійно коригувати кількість препарату, він або не подіє, або спричинить побічні ефекти. Дозування може залежати від віку, ваги та інших станів здоров’я.

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Час і кратність прийому. Пропуск дози або надто великі інтервали між прийомом ліків можуть знизити кількість препарату в організмі та негативно вплинути на лікування. Якщо написано, що треба приймати таблетки 3-4 рази на день, інтервал між дозами необхідно рівномірно розподілити на 24 години. При дворазовому прийомі ліки приймають через 12 годин.

Поєднання з їжею. Якщо не дотримуватись рекомендацій, у кров може надходити менше необхідних компонентів через руйнування хімічних складових таблетки ферментами шлунку. Бувають випадки, коли препарат не слід приймати з певною їжею і напоями. Наприклад, в деяких інструкціях до ліків буде сказано, що під час прийому не слід пити цитрусовий сік, а в інших – не вживати алкоголь.

Сумісність препаратів. Деякі лікарські взаємодії можуть зробити ваш препарат менш ефективним або навіть небезпечним. Наприклад, не можна мішати препарат для сну (заспокійливий засіб) і ліки від алергії (антигістамінний препарат). Це може уповільнити вашу реакцію і ви можете не впоратись з керуванням автомобілем.

Термін придатності. Прострочені препарати можуть бути менш ефективними або небезпечними через зміну хімічного складу. Наприклад, антибіотики матимуть слабшу дію, що призводить до погіршення захворювань і стійкості організму до антибіотиків.

Які наслідки можуть бути від неправильного застосування ліків?

Якщо приймати ліки, не дотримуючись рекомендацій щодо дозування, часу, кратності тощо, є ризик погіршення захворювання. Саме порушення режиму є причиною від 30 до 50 відсотків невдач при лікуванні хронічних захворювань. Пацієнти з хронічними захворюваннями можуть пропускати прийом ліків або самостійно зменшують дозування.

Наприклад, за інформацією Центру контролю та профілактики захворювань в США, лише 51 відсоток пацієнтів, які приймають препарати від підвищеного тиску, дотримуються повного циклу лікування.

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Наведемо приклади

Передозування безрецептурним препаратом, який містить ацетамінофен (парацетамол), може призвести до пошкодження печінки. Іншим прикладом може бути лікування алергічного риніту. Назальні спреї з оксиметазоліном або фенілефрином не можна застосовувати протягом тривалого часу.

Під час довготривалого застосування судинозвужуючих препаратів з часом розвивається ефект рикошету – без застосування спрею закладеність носа повертається швидше, змушуючи людину все частіше застосовувати препарат та збільшувати дозу.

Побічні ефекти при лікуванні

Побічні реакції або небажані негативні наслідки можуть статися після вживання будь-яких ліків, адже вони у своєму складі містять речовини різного походження, що по-різному взаємодіють з організмом людини.

Усі побічні реакції, що зазначені в інструкції до лікарського засобу, є передбаченими. Вони були раніше зафіксовані в людей, котрі приймали препарат під час його клінічного дослідження або медичного застосування.

Можливо у вас була ситуація, коли ви захворіли і вирішили прийняти ліки. Проте після прочитання інструкції, де вказана купа побічних ефектів, відмовились від цієї ідеї. Насправді абсолютно не обов’язково при прийомі препарату у вас виникнуть перелічені побічні реакції. Адже виробники можуть включити їх до інструкції навіть після одиничних випадків, зафіксованих під час клінічних досліджень.

Якщо ви дотримуватиметесь правильного дозування та часу прийому, не будете самостійно змішувати препарати, ризик побічних ефектів значно знижується.

Якщо ж виникла побічна реакція, потрібно звернутися до лікаря, а за невідкладного стану – викликати швидку. Саме лікар визначить, що слід робити в кожному індивідуальному випадку. Іноді буває достатньо відмінити препарат, щоб прояви побічної реакції зникли.

Найкраща запорука вдалого лікування це - приймати ліки відповідно до приписів лікаря, чітко дотримуючись інструкції. Адже порушення режиму вживання препаратів може погіршити ваш стан та призвести до негативних наслідків.

Марія Морозова, керівниця відділу категорійного менеджменту Медичних закупівель України

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