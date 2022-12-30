Як зараз правильно вітати з Новим роком?

У Новому році кожен має пам’ятати, що привітання слугують не просто для хорошого настрою, а для підняття бойового духу і посилення інформаційного спротиву.

Рух ЧЕСНО протягом року фіксував борди, марки, графіті, мурали, листівки і навіть музичні твори, які гуртували українців та світ. Найкращі зразки інформаційного спротиву ми зібрали у окремій виставці "Інфоспротив". Нижче підбірка святкової творчості українців, якою можна і варто ділитися, вітаючи з Новим 2023 роком.

Що відправляти іноземцям?

Нікіта Тітов намалював "Новорічну мрію". Вона візуалізує збомбований Сантою кремль. Такі картинки можна відправляти друзям не лише в Україні, а й громадянам інших держав.

Новорічна мрія від Тітова

Ще одна робота Нікіти Тітова, яка спрямована на наших західних партнерів, і яку варто поширювати, – це ялинка з військовою технікою із символом НАТО на маківці. Для боротьби з ворогом ЗСУ потрібна зброя.

НАТО тут може бути у ролі Санти

Як вітати своїх друзів в Україні?

До Нового року "Укрпошта" традиційно підготувала марку і запустила передпродаж марки "Переможного нового року". Вартість марки 12 грн.

Листівка Укрпошти

На марці зображена дівчина, яка зустрічає свято сама, бо її чоловік на передовій боронить Україну. Малюнок "Роз’єднані війною" створила учениця юридичного ліцею Миколаєва Валерія Михайлова.

Це зображення дуже схоже на ось те, яке поширювали задовго до повномасштабної війни. Тут закликають пам’ятати всіх, хто тримає над нами небо і охороняє нас від ворога.

Зображення Укрпошти та листівки, яку поширювали у 2017-му

"Переможного нового року" – побажання, яке посилює не лише марка "Укрпошти", але й плакат Нікіти Тітова, який він зробив для волонтерів із Харкова. На вершині новорічного дерева Тарас Шевченко, автор "Заповіту".

Плакат Нікіти Тітова, який він зробив для волонтерів із Харкова

Особливі привітання були і раніше. Так за два роки до повномасштабної війни вітали з Різдвом і зображували вертеп з українськими військовими, які уособлювали трьох царів з біблійної легенди, що несли дари.

Листівка Євгена Раєвського з українськими військовими в ролі трьох біблійних царів

Сюжет, коли наші військові були учасниками різдвяного вертепу, для нашого інформаційного спротиву не новий. Так, у 1952 році художник Юрій Костів зробив листівку "Повстанці, як діти". Тут видно, як наші воїни співають коляду.

Листівка "Повстанці, як діти"

Примітно, що різдвяна зірка рівно 70 років тому була прикрашена тризубом. І саме цей символ зараз прикрашає центральну ялинку країни.

Головна ялинка Києва. Фото КМДА

Загалом цього року всі громади ставляться дуже ощадливо до бюджетних коштів. Мешканці громад власними руками роблять ялинкові патріотичні прикраси, що дуже часто мають державні синьо-жовті кольори.

Художник Раєвський зробив ще одну листівку, де захисниця стоїть поряд із військовим, який у білій "кікіморі" уособлює символ Нового року – ялинку.

Робота художника Раєвського

Низка його робіт присвячена нашим військовим, які боронять країну і вдень, і вночі, і в будні, і на свята.

Робота художника Раєвського

А ось листівка невідомого художника про те, як воїн УПА на позиціях зустрічає Різдво і бачить першу зорю.

Листівка невідомого художника про те, як воїн УПА на позиціях зустрічає Різдво

"Історична правда" зібрала цілу добірку святкових листівок часів УПА. Цю колекцію листівок привозили у 2011 році з Мюнхена до Тернополя.

Зустріч першої різдвяної зірки на фронті знайшла своє відображення і у сучасній творчості Тітова.

Зустріч першої різдвяної зірки на фронті знайшла своє відображення і у сучасній творчості Тітова

Окремо варто відзначити і образ новорічної ялинки як вежі лінії електропередач. Вона символізує і важливість роботи енергетиків, і стійкість українців під час блекаутів.

Образ новорічної ялинки як вежі лінії електропередач

Листівки для ворогів

А новорічні привітання для ворогів мають виглядати так. Це роботи Тітова.

Роботи Тітова

А це робота Олександра Грехова. І тут чітко видно, як новорічний символ нищить кремль.

робота Олександра Грехова

Також можна "за поребрик" відправляти бавовну від того ж таки Грехова. Бавовна у 2022 році для українців стала особливим символом.

Бавовна від Грехова

Кремль у вогні – це знищення символу влади рашистів та диктатури. Після відкриття вуличної виставки у столиці "Інфоспротив" марка-фотозона "Бавовна над кримським мостом" набула нечуваної популярності, а у російських пропагандистів палало не один день.

Тоді громадяни неодноразово просили Рух ЧЕСНО зробити "Бавовну над кремлем". Ми зібрали кошти, і найближчим часом під КМДА таки буде нова фотозона.

Раніше Рух ЧЕСНО на прикладі наших марок з часів підпілля до сьогодення відслідкував, як розвивалася боротьба за незалежність.

Перемоги нам у Новому році і розпаду росії.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО, спеціально для УП. Життя