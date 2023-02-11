5 українських письменників, чиї твори закохують дітей у читання

Заохотити дітей читати книжки – задача із зірочкою для багатьох батьків та вчителів. За даними дослідження Українського інститут книги, 57% дітей читають з примусу, що не допомагає розвивати звичку, а скоріше навпаки – формує додатковий бар’єр. Аби інтегрувати книжки (друковані чи онлайн) у звичне дозвілля дитини, вони не мають викликати стрес.

Популяризувати читання серед дітей допоможуть ігрові підходи. Нещодавно для учнів початкової школи створили застосунок "Вивчаю – не чекаю", який допомагає вивчати основні шкільні предмети, у тому числі й читання. Я беру участь у створенні навчального контенту для цього застосунку і знаю, що до уроків з читання вже додані твори більше ніж 20 сучасних українських письменників. Це дає можливість дітям ознайомитися з кращими текстами сучасників. Як вчителька української мови та літератури у початкових класах я також маю можливість спостерігати за вподобаннями своїх учнів і помічати певні тренди.

З тими, хто тільки починає знайомство з дитячою сучасною літературою, хочу поділитися іменами авторів, яких зараз читають діти і кого б я сама порадила почитати.

Галина Вдовиченко

Письменниця, чиї твори відомі і дорослій, і дитячий авдиторії. Не дарма її книги для дітей неодноразово нагороджувалися. Найбільш популярний твір серед моїх учнів – "36 і 6 котів" – став найсмішнішою книгою року за версією ВВС у 2013 році. Цей гіт і досі видається!

Це історія про "котяче товариство" – саме так авторка називає групу котів, які з різних причин опинилися на вулиці. Кожен кіт та кішка по-своєму унікальні та особливі. Діти, читаючи цей твір, впізнають в описах характерів себе та своїх друзів. Діалоги наповнені гумором та легкістю. Я і сама із захватом читала твір.

Ці та інші книжки для дітей Галини Вдовиченко вартують уваги, а саме: "Містельфи", "Хто творить різдво", "Життя іграшкових овечок", "Мишкові миші" та всі оповідання із серії "36 і 6 котів".

Оксана Була

Авторка дитячих книжок, яка відома не тільки творами, а й ілюстраціями до них. Для маленьких читачів Оксан Була видала серію авторських книжок-картинок про лісових мешканців, серед яких – "Зубр шукає гніздо" і "Ведмідь не хоче спати". Серед моїх фаворитів – серія книжок про Туконі. Хто такі Туконі? Як пише сама ж авторка – це мешканці лісу, які "дбають про рослини і про тварин". Ця історія просякнута наскрізь добром та дбайливим ставленням до мешканців лісу. Коли читаєш – наче поринаєш у чарівний світ, де не існує зла.

Сашко Дерманський

Письменник, який пише вірші та прозу для дітей. Він створив для дітей світ оригінальних казкових героїв – чудове чудовисько Чу й бабай Гарбузяник, вужик Онисько, бабуся Катастрофа й Остап Квіточка, криничник Мефодій і привидка Зловісна Марта. Серед найпопулярніших творів – "Чудове чудовисько" та "Пригоди вужа Ониська або Володар Макуци". Пам’ятаю цікавий момент з книжки: коли вуж переплутав сонях, котрий навис над його помешканням, із розжареним сонцем, злякався, що той знищить його, і почав бити на сполох до своїх сусідів – інших тварин. Так, інколи наші внутрішні страхи малюють гнітючі сценарії і заважають помітити реальність. Для дітей це чудова метафора для розуміння емоційних станів.

Катерина Міхаліцина

Авторка подарувала сучасній українській літературі безліч чудових творів для дітей. Моя улюблена серія – книжки "Хто росте у саду", "Хто росте у парку", "Хто росте у лісі". У цій серії Катерина Міхаліцина об’єднала свій письменницький талант і першу біологічну освіту. Авторка запрошує читачів до яскравої мандрівки світом живої природи, під час якої можна дізнатися цікаві факти про різні дерева та рослини. До речі, ілюстрації до книги створювала Оксана Була, яку я згадувала вище.

Таня Поставна

Дебютувала як письменниця у 2019 році із дитячою книжкою "Коли я була лисицею". Книжка потрапила до шортліста премії "Книга року ВВС 2019". Це історія про дівчинку, яку виховували дідусь та бабуся. І хоч це оповідання про дитинство й дива, вона допомагає дітям краще зрозуміти гострі соціальні теми – як дитина росте у родині, не знаючи своїх батьків.

Уривки творів більшості згаданих авторів вже додані у навчальний контент мобільного застосунку "Вивчаю – не чекаю". Застосунок безкоштовний і доступний для завантаження на App Store та Google Play.