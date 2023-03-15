Як отримати грант від міжнародного фонду: 6 порад

Українці – круті. Весь світ переконався в цьому із початком повномасштабного вторгнення РФ. Українська енергія та прагнення свободи надихають людей з різних куточків землі на підтримку, щоб спільними зусиллями перемогти російське зло. Серед тих, хто завжди готовий простягнути руку допомоги – є багато міжнародних фондів.

Наприклад, лише за останній рік наша організація Канадсько-українська фундація передала Україні більш ніж 20 млн доларів на продукти, генератори, медичні обладнання, ліки та інші життєво важливі потреби. Водночас ми постійно знаходимося у пошуку класних ідей та команд, що працюють в напрямку допомоги тим, хто потребує її найбільше. Переконані, українці найкраще знають гострі проблеми свого суспільства. Саме тому закликаємо організації подаватися на гранти від міжнародних фондів

Яким має бути проєкт, щоб отримати фінансування?

Працюючи над заявками, я виокремила критерії, що зорієнтують майбутніх заявників. Здавалося б, вони нескладні і дуже прості, але, як показує досвід, не всі українські організації їх розуміють. Через це з 10-15 заявок на тиждень наразі ми відбираємо для співпраці лише одну-дві – а хочемо набагато більше.

Порада 1: Уважно ознайомтеся з правилами та умовами подачі на грант

Передусім зазначу, що Канадсько-українська фундація отримує кошти від донорів і постійно звітує за них, зокрема – перед податковою службою. Ми маємо власні обов’язки, відповідальність і прагнемо мати найвищу довіру від партнерів. Тому є основні, але дуже важливі умови, на яких ми співпрацюємо із заявниками.

Щоб податися на грант, українські організації мають бути офіційно зареєстровані як неприбуткові або благодійні організації. Ми не можемо фінансувати персональні проєкти або підтримувати окремих людей – наша фундація працює для блага суспільства в найширшому сенсі цього слова.

Дуже важливі вміння організації – заявники повинні мати хоча б три роки досвіду у втіленні гуманітарних проєктів та програм. Це одна з потенційних гарантій, що кошти будуть витрачені правильно та з користю. Також нас цікавлять фінансові звіти за попередні два роки діяльності, щоб переконатися в професіоналізмі людей, з якими нас може пов’язати співпраця.

Важливий момент – наша фундація підтримує гуманітарні проєкти, спрямовані на підтримку цивільного населення і міст, та не може підтримувати проєкти, безпосередньо пов’язані з військом.

Більш детально про критерії відбору проєктів кожного фонду, ви можете прочитати на офіційному сайті конкретної фундацій. Наприклад про наші критерії ви можете прочитати на сайті Канадсько-української фундації.

Порада 2: Будьте раціональними та реалістичними

Коли грантова заявка потрапляє до наших рук, ми передусім дивимося, чи дійсно проблема, яку хоче вирішити організація, важлива, і з нею можна впоратися. Наприклад, якщо заявники пропонують побудувати щось на Сході України, то ми, швидше за все, відмовимося від такої ідеї. Війна та бойові дії тривають, будівля може бути зруйнована кожної хвилини, тому фінансувати поки відбудову, на наш погляд, немає резону.

Також ми завжди рекомендуємо командам тверезо оцінювати свої можливості. Якщо ви ніколи не працювали з бюджетом в пів мільйона гривень, то навряд чи зможете одразу потягнути такі компетенції. Краще запропонувати ідею допомоги на 50 чи 100 тисяч і виконати його бездоганно, ніж переконати донорів виділити вам 300 тисяч і продемонструвати неякісну роботу.

Якщо рада директорів фундації бачить, що ваш проєкт дає надзвичайні результати і люди дуже задоволені, то завжди є можливість продовжити співпрацю. Головне, щоб ми відчували підґрунтя і потенціал – тоді ми можемо довірити нашим партнерам в Україні більші бюджети та можливості.

Порада 3: Пропонуйте оригінальні ідеї

Банально, але щоб ваша грантова заявка справді зацікавила, ви маєте запропонувати щось оригінальне. Перед тим, як подаватися на грант, я дуже рекомендую всім організаціям подивитися попередню історію роботи того чи іншого фонду.

Уважно переглянути історію співпраці фондів з іншими проєктами, які послуги той чи інший фонд вже надавав людям через своїх партнерів. Зокрема, CUF постійно підтримує українців продуктами харчування, медикаментами. Тому ми шукаємо організації з новими ідеями, без повторів, щоб створити справді унікальний проєкт.

Наприклад, молодіжний рух "Будь вільний" із Житомирщини запропонував зігріти людей із деокупованих територій пічками-буржуйками. Зараз дві тисячі пічок буквально рятують життя – люди не мерзнуть і завжди можуть приготувати собі їжу в умовах, коли світла і тепла немає ні за яким графіком. Також нас приваблює те, що буржуйки є повністю українським виробом, а отже – підтримується український бізнес.

Ще один великий плюс – досвід цієї організації. "Будь вільний" працює з громадами по Україні вже багато років, має широку мережу волонтерів. Команда надала нам доказ, що потреба в буржуйках існує, і під час звітності ми побачили безліч позитивних відгуків від українських сімей.

Інша організація, "Подільська перлина", запропонувала передати ліжка для внутрішніх переселенців на Західній Україні. Команда надала інформацію від обласних рад, що потреба в ліжках дійсно велика – листи свідчили, що досі багато переселенців живуть в школах, в спортзалах, садочках і, на жаль, сплять на матрацах та підлогах. Тому ми з радістю підтримали важливу ідею "Подільської перлини".

Порада 4: Думайте про майбутнє вашої організації

Були у нас декілька дуже цікавих заявок, в яких гарно, просто ідеально розписані ідеї. Єдине чого бракувало – це відповіді на питання про те, як проєкт житиме по завершенню фінансування: чи треба його супроводжувати і знову вкладати гроші, чи організація сама здатна продовжити роботу цієї ініціативи?

Донори повинні мати чітке розуміння: проєкт або завершується або організація доводить, що зможе надалі підтримати його без нашої допомоги.

Також у грантовій заявці я дуже рекомендую окреслити результати, що очікуються після проєкту протягом року, як він допоможе бенефіціарам, наприклад, через 5 чи 10 років. Це дуже важливий і цікавий для нас момент. Ми прагнемо не просто "закривати" поточні потреби суспільства, а й робити стратегічні проєкти, що позитивно вплинуть на майбутнє людей.

Порада 5: Виконуйте зобов’язання

На жаль, маємо негативний досвід, коли одна дуже крута організація, дуже відома в Україні, виявилася напрочуд безвідповідальною.

У договорах із переможцями грантових конкурсів ми завжди прописуємо чіткі періоди для звітності. Зазвичай щомісяця просимо надіслати невеликий лист із кількома фотографіями, можливо, відео, кілька абзаців про те, як проходить проєкт, іноді бюджет – залежно від суми гранту.

Цей лист дуже важливий для нашої організації не тому, що ми такі вибагливі і суворі, а тому, що ми показуємо нашим донорам як витрачаються їхні кошти. Вчасний звіт нашим донорам, контент для якого створюють українські організації, означає більше пожертв, а отже – більше проєктів для України.

Неприємно, але одна з організацій, імідж та репутація якої не давали приводів для хвилювання, проігнорувала ці прості вимоги. Ми досі не можемо отримати хоча б мінімальний звіт про витрачені кошти, тому навряд будемо продовжувати співпрацю з цією командою. Вимоги донорів це не формальність, а ще одна можливість показати свою користь, прозорість та чесність.

Порада 6: Не забувайте подавати бюджет

Ще одна дуже велика банальність, але досвід демонструє: організації чомусь не завжди подають до своїх заявок бюджет проєкту. Можливо, забувають, можливо це технічна помилка. Буває, що у бюджеті є загальна сума – скільки потрібно коштів, але немає деталей – куди ці гроші підуть.

Грантова заявка може бути розписана дуже гарно, з максимальним красномовством, епітетами та порівняннями. Але він неможливий до виконання, якщо у ньому немає фінансових деталей.

У Канадсько-українській фундації ми завжди закликаємо писати "стисло, але в деталях", бо ніхто не має часу читати 30 сторінок про те, який класний проєкт. Якщо наша команда може вловити суть ідеї за 10-15 хвилин, то неозброєним оком видно, що організація досвідчена у реалізації проектів.

Комунікація буде легшою та приємнішою, якщо всі належні документи команди подаватимуть з першого разу.

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Ці прості поради від Канадсько-української фундації створені з однією метою – бачити та фінансувати якомога більше якісних та оригінальних проектів, які підуть на благо України. Насправді податися і отримати грант не так складно, як здається, тому, сподіваємося, що цей текст надихне українські команди на ідеї, які ми разом втілимо заради якнайшвидшої перемоги України у війні.

Соломія Шарун, грантова менеджерка Canada-Ukraine Foundation (Канадсько-української фундації), спеціально для УП. Життя

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