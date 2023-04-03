Як розробляли вакцини проти COVID-19: безпека та ефективність

Процес розробки вакцин проти COVID-19 досі викликає багато запитань та непорозумінь. Чи можливо за один рік розробити безпечну вакцину від вірусу, що спричинив пандемію і мільйони смертей по всьому світу?

Перш ніж з’ясувати, як розробляли вакцину проти COVID-19, повернімося у часі на сотню років назад. У 1918 році людство пережило пандемію грипу – "іспанку". Тільки про те, що це вірус, ще ніхто не знав, оскільки збудник буде виділено аж у 1933 році. Скільки уже пройшло часу, а грип продовжують вивчати й по сьогодні. Вірусами опікується окрема наука – вірусологія.

Науковці з 1965 року знали і досліджували коронавіруси – родину респіраторних вірусів, що можуть уражати як людей, так і деяких тварин та птахів. За декілька десятиліть дослідники навчились розшифровувати коронавіруси – наразі цей процес відбувається вже набагато швидше, простіше і дешевше. Тому про збудника COVID-19 ми дізналися досить таки швидко – розшифрували його, і вже наприкінці січня 2020 року про нього було багато чого відомо.

Щоб створити вакцину в сучасному світі – потрібно знати збудник. Вчені змогли його виявити у такий короткий термін саме завдяки тому, що попередні роки проводили дослідження та накопичували знання.

Окрім того, світ розвивається дуже стрімко. У нас змінилися знання про вакцини, вимоги до їхнього вивчення, технології виробництва, і ми вже маємо практику використання різних вакцин. Протягом останніх 50 років відбулось чимало проривів у розвитку науки і медицини. До прикладу, мРНК технології почали вивчати ще в 1970-ті. Завдяки цьому українці змогли отримати щеплення препаратами виробництва Pfizer чи Moderna.

Приблизно з того ж часу розпочалося активне вивчення векторних технологій, що лягли в основу таких вакцин, як-от AstraZeneca. Успішний досвід використання саме цієї технології проти лихоманки Ебола була ще за декілька років до початку пандемії COVID-19. Тобто для створення вакцин проти COVID-19 вчені вдалися до технологій, котрі вже були відомі, довго вивчалися та вдосконалювалися.

Дійсно, було переглянуто тривалість фаз досліджень. Слід зважати, що світ опинився в умовах пандемії, й далеко не всі люди змогли б дожити до закінчення стандартної тривалості фаз, тобто вичекати декілька років. Натомість вакцини врятували дуже багато життів. Але що стало підставою для того, щоб розпочати вакцинацію, маючи проміжні результати досліджень?

Насамперед те, що в умовах пандемії COVID-19 хворіє дуже велика кількість людей, і це дозволяє вченим дуже швидко накопичити матеріал для того, щоб проаналізувати ефективність розробок.

Уявімо собі, що пандемії б не було: у світі немає такої великої кількості хворих щодня, а трапляється лише один випадок на тиждень. У такому разі аби перевірити, наскільки вакцини ефективно працюють і захищають, вченим потрібно було б чекати, поки накопичиться достатня для дослідження кількість хворих в одній групі, де всі зробили щеплення, та в іншій групі – де не зробили.

Натомість 30-40 тисяч учасників – це дуже велика кількість, що дозволяє нам отримати за короткий проміжок часу достовірні результати. Якби за відсутності пандемії у дослідженнях брало участь 2 тисячі учасників – за ними довелося б спостерігати протягом кількох років. Тобто тривалість досліджень вдалось зменшити також і шляхом великої кількості учасників.

Отже, на що варто звернути увагу, аби переконатись у безпечності щеплення від COVID-19?

По-перше, вакцини використовуються вже не одне десятиліття, тим часом наука прогресує. По-друге, багато з технологій ми вже використовували для імунізації від інших захворювань. Наприклад, виробництво вірусних чи білкових вакцин. Самі ж технології, що лягли в основу створення мРНК та векторних вакцин, вивчалися вже не одне десятиліття.

По-третє, науковці мають теоретичне обґрунтування і розуміння, які наслідки можуть бути від вакцини, а які ні. По-четверте, справді, можуть виникати тяжкі алергічні реакції, але вони з'являються протягом 30 хвилин зазвичай. Дослідження свідчать про те, що загалом така реакція відбувається не більше, ніж на вакцини від інших захворювань.

Також важливо розуміти, що вчені змогли розробити вакцини проти COVID-19 у рекордні строки завдяки великим інвестиціям та співробітництву багатьох країн. Розробки здійснювались з дотриманням суворих стандартів, заснованих на принципах доказової медицини. Як свідчить статистика, щеплення вже врятували дуже багато життів. Саме тому важливо підтримувати свій імунітет і отримати бустерну дозу вакцинації від COVID-19.

Федір Лапій, лікар дитячий інфекціоніст, доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного Європейського Університету, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, спеціально для УП. Життя

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